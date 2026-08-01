৩-৫ আগষ্টৰ ভিতৰত বন্যাৰ্তই পাব ১৫ হাজাৰকৈ টকা; সামাজিক মাধ্যম যোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহলৈ ২ ৰ পৰা ২.৫০ লাখকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিব; মুখ্যমন্ত্ৰী
Published : August 1, 2026 at 11:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম যোগে বন্যাৰ্তক লৈ চৰকাৰে লোৱা কেইবাটাও পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজক অৱগত কৰে ৷ সেই সমূহৰ ভিতৰত আছে বন্যাৰ্তক এককালীন ১৫ হাজাৰ, ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে ২ লাখকৈ, নামঘৰসমূহলৈ ডেৰ লাখকৈ আৰু অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহলৈ ২ ৰ পৰা ২.৫০ লাখকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহলৈ ঘোষণা কৰা এককালীন ১৫ হাজাৰ টকা ৩-৫ আগষ্টৰ ভিতৰত বেংকযোগে লাভ কৰিব বন্যাৰ্তই ৷ ইয়াৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায় ৫৫ হাজাৰ, চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰায় ২০ হাজাৰ, যোৰহাট জিলাৰ প্ৰায় ৭ হাজাৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ পৰিয়ালে এই অনুদান লাভ কৰিব ৷"
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ গ্রাহকে যদি প্রতিমাহে ৩০০ ইউনিট বা তাতকৈ কম ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে, তেনে গ্ৰাহকে জুলাই মাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিব নালাগে, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩১ মাৰ্চলৈকে মাটিৰ খাজনা দিয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
তেওঁ লগতে কয়,"বানত ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে ২ লাখকৈ, নামঘৰসমূহলৈ ডেৰ লাখকৈ আৰু অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহলৈ ২ ৰ পৰা ২.৫০ লাখকৈ সাহায্য পুনৰ নিৰ্মাণ, সা-সজুলি ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব । ৪৬ টা বীমা কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক, জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হওঁ ৷"
বীমাৰ দাবীৰ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"তৎকালীনভাবে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ বীমা কোম্পানীসমূহে প্রতিখন জিলাত এগৰাকীকৈ নডেল বিষয়া নিযোগ কৰিব । বীমা কোম্পানীসমূহে ২৪ ঘণ্টীয়া বিশেষ হেল্প লাইন মুকলি কৰিব আৰু হেল্প ডেক্স স্থাপন কৰিব । বীমা কোম্পানীসমূহে অগ্রাধিকাৰ ভিত্তিত বীমাৰ দাবী নিষ্পত্তি কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব । চূড়ান্ত দাবী নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে বীমাৰ দাবীৰ অন্তৱৰ্তীকালীন লাভালাভ প্রদান কৰিব । ন্যূনতম নথি-পত্ৰৰ ভিত্তিত বীমাৰ দাবী নিষ্পত্তিৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব ।"
তেওঁ কয়,"৯ আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তাৰ পৰীক্ষা লোকসেৱা আয়োগে অনির্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিছে । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ পৰৱৰ্তী দিন ঘোষণা কৰা হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: ১২ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৩৭৯.৩৫ কোটি মুকলি