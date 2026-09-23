উজনিৰ তিনি জিলাৰ বানপীড়িতক উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবীত চচলত প্ৰতিবাদ
উজনিৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰাপ্য সাহায্য নিদিয়াৰ অভিযোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷
Published : September 23, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবীত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত প্ৰতিবাদস্থলীত ৰাইজৰ দলৰ উদ্যোগত এক বিশাল গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাৰ সহস্ৰাধিক লোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উজনিৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰাপ্য সাহায্য নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰে ৷
VIDEO | Guwahati: A mass public demonstration and peace procession has begun at Chachal Protest Demonstration Ground in Guwahati, demanding justice for flood and deluge victims of Sivasagar, Charaideo, and Jorhat districts.— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
AJP leader Kunki Chowdhury says, “This protest has been… pic.twitter.com/RM8ljXXceJ
প্ৰতিবাদত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ধৈৰ্য কোঁৱৰ, নেত্ৰী জ্ঞানশ্ৰী বৰা, অসম জাতীয় পৰিষদৰ কুংকি চৌধুৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
ইয়াৰ উপৰি ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী চমুকৈ চিজেপিৰ তিনিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতা ক্ৰমে অংকিত ভৰদ্বাজ, আকাশ প্ৰেম আৰু বৰুণ আগৰৱালাই দিল্লীৰ পৰা আহি এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিটো বানবিধ্বস্ত পৰিয়াল আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক ১০ লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবী জনায় ৷
আজি প্ৰতিবাদস্থলীত উজনিত তিনি জিলাৰ বহু ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোক ৰে’ল আৰু কেইবাখনো বাছেৰে আহি চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয় । বহু মহিলাই নিজৰ কোলাত কণমানি সন্তানক লৈয়ো এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে তিনি জিলাত চলাইছিল ধ্বংসলীলা :
১৯ জুলাইত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে উজনিৰ তিনিখন জিলাত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলাইছিল ৷ যোৱা প্ৰায় পাঁচ দশক ধৰি এনেকুৱা বান সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে দেখা নাছিল ৷ বানে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ উটুৱাই নিয়াৰ উপৰি বহু লোকৰো প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়ে ৷
নিমিষতে পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু বহুতে ঘৰৰ মূধচত আশ্ৰয় লৈ কোনোমতে জীৱনটো ৰক্ষা কৰে ৷ ঘৰ-দুৱাৰ, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী একোৱেই বচাব নোৱাৰিলে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে ৷ বহু লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ৷
ৰাইজৰ দলৰ উদ্যোগত তিনি জিলাত পৃথকে পৃথকে জনসভাৰ আয়োজন :
উজনি অসমৰ মহাপ্ৰলয়ত বিধ্বস্ত পৰিয়াল আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ উদ্যোগত তিনি জিলা ক্ৰমে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত পৃথকে পৃথকে জনসভাৰ আয়োজন কৰি চৰকাৰক নিদিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিয়া হয় ৷
এই সময়সীমাৰ ভিতৰত পৰিয়ালসমূহে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ নাপালে গুৱাহাটীত বৃহৎ আন্দোলনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰো হুংকাৰ দিয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ।