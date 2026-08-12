প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তই নাপালে ১৫ হাজাৰ; চৰাইদেউত প্ৰতিবাদ
বান সাহায্য বিতৰণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ । উচিত তদন্তৰ দাবীত চৰাইদেউত বানাক্ৰান্তৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : August 12, 2026 at 7:51 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উজনিৰ বান পৰিস্থিতি সম্প্ৰতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে । শিবিৰত থকা লোকসকল ঘৰলৈ উভতিছে যদিও বানৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । বহুতৰে ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও একাঁঠু পৰ্যন্ত পলস । যাৰ ফলত ঘৰৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে । একাংশ বানাক্ৰান্তই সকলো হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰ পাছতো বানাক্ৰান্তই নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা পৰিস্থিতি হৈছে । অভিযোগ মতে যেন মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত চৰকাৰৰ বিশেষ এককালীন সাহায্য বিতৰণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে । প্ৰকৃত বানপীড়িতই চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ১৫ হাজাৰ টকা নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ ডবা গাঁও পঞ্চায়তত এই সাহায্য বিতৰণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে ডবা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বানবিধ্বস্ত নাহৰতলি গাঁৱৰ ৯০ শতাংশ পৰিয়াল বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতো সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ।
অঞ্চলটোৰ বানাক্ৰান্তৰ অভিযোগ অনুসৰি বানৰ সময়ত গাঁৱৰ ২৪৯ টা পৰিয়াল প্ৰায় ৭-৮ দিন আশ্ৰয় শিবিৰত আছিল । বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰে ১৫ হাজাৰকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল যদিও প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তই চৰকাৰী সাহায্য নাপালে । ইয়াৰ বিপৰীতে অঞ্চলটোত বানে ক্ষতি নকৰা বহু পৰিয়ালে চৰকাৰী সাহায্য পোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বঞ্চিত বানাক্ৰান্ত লোকে চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ এজন লোকে কয়, "বানৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ ২৪৯ টা পৰিয়াল বান শিবিৰত থাকিব লগা হৈছিল । বানাক্ৰান্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু সেই সাহায্য ইয়াৰ বানপীড়িত ৰাইজে লাভ নাই কৰা । বান সাহায্য প্ৰদানত ব্যাপক আসোঁৱাহ দেখা পাইছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা বান সাহায্য শিবিৰত থকা কোনো লোকেই লাভ নকৰিলে । ইয়াৰ বিপৰীতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত নোহোৱাসকলে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিলে । এই সম্পৰ্কে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ক অৱগত কৰা হৈছিল যদিও ৰাইজে আজিও সাহায্য লাভ কৰা নাই । তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ৱাৰ্ড সদস্যই এই সম্পৰ্কে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে । পানী গচকিব লগা নোহোৱা ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া আৰ্থিক ধন লাভ কৰিছে । সেয়ে বিষয়টোৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ।"
কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে বানাক্ৰান্ত চৰকাৰী সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ? বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ চলোৱাত গাফিলতি হৈছিল নেকি ? ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সঠিক তদন্ত হ'বনে ? প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তই সাহায্য লাভ কৰিব নে ? সেয়া সময়ে ক'ব ।
লগতে পঢ়ক :
৭ খন জিলাত ১.১২ লাখ লোক আক্ৰান্ত বানত; বানাক্ৰান্ত জিলাত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন