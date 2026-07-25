টোপনি নাই, চাৰিওফালে সাপ... ! মৰণক শৰণ দি মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্তৰ উচুপনি

টোপনি নাই, চাৰিওফালে সাপ... ! মৰণক শৰণ দি মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্তৰ উচুপনি
যোৰহাটৰ এলেংমৰা কুলাই চুকত বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ । বানে সকলো শেষ কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব জীৱন ।
Published : July 25, 2026 at 2:44 PM IST
যোৰহাট: "আমাৰ সকলো শেষ । কাঁহী-বাটি এযোৰ আনিব নোৱাৰিলোঁ । মাটিৰ চাকি জ্বলাই নিশা পাৰ কৰিছোঁ । মথাউৰিৰ ওপৰতে গৰু-ছাগলী আৰু সাপ-বেঙৰ লগত থাকিব লগা হৈছে ।" এয়া যোৰহাটৰ এলেংমৰা কুলাই চুকৰ বানাক্ৰান্তৰ ভাষ্য । প্ৰলয়ংকাৰী বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই এনেদৰে উচুপি উঠিল অঞ্চলটোৰ বানাক্ৰান্ত । বানপীড়িত ৰাইজৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব ।
উল্লেখ্য যে ভোগদৈ বানত জুৰুলা হৈ দুয়োফালে ছিগা মথাউৰিৰ মাজ অংশতেই এলেংমৰা কুলাই চুকৰ প্ৰায় ৭০-৮০ টা পৰিয়ালে দিন-ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে । বানত পৰিয়ালকেইটাৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ।
সেই ক্ষতি আৰু বৰ্তমানৰ দুৰ্বিসহ জীৱন সন্দৰ্ভত চকুলো টুকি এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমাৰ এতিয়া শুবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে । ঘৰৰ টিনপাত খুলি আনি গাৰ ছাদৰ পাৰি মথাউৰিত শুব লগা হৈছে । চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৪০০ গ্ৰাম মিঠাতেল দিছে আৰু সেয়া আমি মাটিৰ চাকি জ্বলাই আছো । টোপনি নাই, চাৰিওফালে সাপ । মৰণক শৰণ দি মথাউৰিত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে । ভোগদৈৰ লেতেৰা পানীৰে এতিয়া ভাত ৰান্ধি খাইছোঁ ।"
আন এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, "দমকল পানীৰ তলত আছে । সেয়ে খোৱাপানীৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছে । দুই এটা পানীৰ বটল দিছে যদিও সেয়া যথেষ্ট নহয় । ইফালে ভঁৰালৰ ধানখিনিও পানীত ডুব গৈছে । ভৱিষ্যতে আমি কি কৰিম তাক লৈ চিন্তাত আছোঁ ।"
ইফালে মথাউৰিটোৰ দুটা অংশ ছিগি যোৱাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থাও ব্যাহত হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোৰ লোকসকল মথাউৰিৰ ওপৰতে আবদ্ধ হৈ আছে । সেয়ে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে শীঘ্ৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে । ইফালে অঞ্চলটোৰ লোকসকল এতিয়া পশুধনৰ খাদ্যক লৈ সমস্যাত পৰিছে । চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ।
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত এজন লোকে কয়, "আমি কৃষি বিভাগৰ পৰা ধান কিনি আনি খেতি কৰিছিলোঁ । ১০ বিঘা মাটিত খেতি ৰুঁই শেষ হৈছিল । কিন্তু ভোগদৈৰ বানে আমাৰ সকলো শেষ কৰি গ'ল । চৰকাৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিপাল দিছে বুলি কোৱাহে শুনিছোঁ, আমি কিন্তু পোৱা নাই । মুকলিকৈ ৰ'দে বৰষুণে থাকিব লগা হৈছে । আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক ত্ৰিপাল, খোৱা আৰু যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো সোনকালে কৰি দিয়ক । বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলো সমস্যাত পৰিছে । কিতাপ পত্ৰ আদি বানে উটুৱাই লৈ গৈছে । নিশা বহুত কষ্টৰে থাকিব লগা হৈছে । ইয়াত বহুত ৰোগীয়া মানুহ আছে । সেয়েহে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰাও আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।"
আন এগৰাকী বৃদ্ধাই কয়, "চৰকাৰে মাত্ৰ এবটল খোৱাপানী দিছে । সেই এবটল পানী খাই জীয়াই থাকিব পাৰি নেকি ? নিশা হ'লে আমাৰ ভয় লাগে । চাৰিওফালে সাপ ওলাইছে । সেয়েহে চৰকাৰে আমাক পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।" এয়া মাত্ৰ এটা অঞ্চলৰ কেইটামান পৰিয়ালৰ দুৰ্দশা । আপুনি কল্পনা কৰক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লাখ লাখ পৰিয়ালে কেনেদৰে সময় অতিবাহিত কৰিছে ? বানে সকলো শেষ কৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰ কিমান সংগ্ৰামৰ হ'ব !
লগতে পঢ়ক :
অসমৰ সম্পদবোৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয়, সমস্যাবোৰ কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় ? আছুৰ প্ৰশ্ন