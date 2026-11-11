বান শুকাল, আজিকোপতি নুশুকাল বন্যাৰ্তৰ চকুলো, নাপালে চৰকাৰী সাহায্য
তিনিমাহ পাৰ হ'ল, আজিকোপতি চৰকাৰী সাহায্য লাভ নকৰিলে বন্যাৰ্তই । ক্ষতিগ্ৰস্তই উজাৰিলে ক্ষোভ ।
Published : November 11, 2026 at 9:07 PM IST
নাজিৰা: ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে মুহূৰ্ততে সকলো তচনচ কৰি থৈ যোৱাৰ পাছত বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে । বিভিন্নজনে প্ৰদান কৰা সাহায্যৰ জৰিয়তে এই কেইটা দিন অৰ্থাৎ প্ৰায় তিনিটা মাহ পাৰ কৰিলে যদিও আহিবলগা দিনসমূহৰ মোকাবিলা কেনেকৈ কৰিব তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সফল হ'ব পৰা নাই কিয়নো প্ৰাথমিক অৱস্থাত বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক ১৫ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে যদিও আজিকোপতি বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে এই এককালীন সাহাৰ্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । বিশেষকৈ নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত শিমলুগুৰি ৰমণী পঞ্চায়তৰ বালিগাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়ালে আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই ১৫ হাজাৰ টকা ।
এককালীন সাহাৰ্যটো পোৱাৰ আশাত এই পৰিয়ালসমূহে নথি-পত্ৰ জেৰক্স কৰি কৰি ৰাজহ চক্ৰবিষয়া কাৰ্যালয়, সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়, বিধায়কৰ কাৰ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰি আছে যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এককালীন সাহায্য লাভ কৰা নাই । বান পাৰ হৈ যোৱা তিনিটা মাহৰ পাছতো এককালীন সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা বালি গাঁৱৰ পৰিয়ালসমূহ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
এনে একাংশ বঞ্চিত লোকৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতে এক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল । সেই বাৰ্তালাপত বঞ্চিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ কথা বিৱৰি কয় । বালিগাঁৱৰ নিবাসী ৰোহিত গগৈয়ে কয়, "হঠাতে পানী আহি গ'ল, উপায় নাইকিয়া হ'ল ৰাইজৰ । কিন্তু এতিয়াও সাহায্য লাভ কৰা নাই, গাঁওবুঢ়াক সোধোতে, নামেই নাই বুলি ক'লে । ১৫ হাজাৰ টকা ক'বলৈ গ'লে একো পইচাই নহয় । বোকা চাফা কৰা পইচাও নহয় তথাপিও চৰকাৰে দিয়ে নে নিদিয়ে চৰকাৰে জানে ।"
একেখন গাঁৱৰে নিবাসী দিব্য গগৈয়ে কয়, ‘‘ইয়াত এতিয়া কংগ্ৰেছ-বিজেপি কৰিবলৈ ধৰিলে, মই বিজেপিতে ভোট দিছোঁ, কিন্তু দিলে কি হ'ব ? বিজেপিৰ মানুহে ক'লে তোমাৰ ল'ৰাই সাহায্য পাইছে, কিন্তু মোৰ ল'ৰাই বেলেগে খায় । মই ১৫ হাজাৰ নাপালোঁ । বিজেপিৰ মানুহে অখিল গগৈৰ মিটিঙলৈ কোন গৈছিল সোধে । অখিল গগৈৰ সভালৈ গ'ল বুলিয়ে এইবোৰ কৰিবলৈ সময় আছে নেকি এতিয়া ?"
একেদৰে বিজয়া মাউতে কয়,"১৫ হাজাৰ টকা কাৰণে কাগজ-পত্ৰ দিয়া হ'ল, কিন্তু নোসোমাল । একাউন্ট নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ দি দি ভাগৰিছোঁ, আৰু কিমান জেৰক্স কৰিম । আজিলৈকে পইচা পোৱা নাই ।"
বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত গীতামণি শইকীয়া লিকচনে কয়, "মই সৰুকৈ গেলামালৰ দোকান দি চলি আছোঁ, মোৰ স্বামীও নাই, দোকানখন বানত নষ্ট হৈ গ'ল । এতিয়া কি কৰি চলিম ভাবি পোৱা নাই, ১৫ হাজাৰটোও পোৱা নাই, বিধায়কৰ ওচৰলৈ বহুবাৰ গ’লোঁ, যদি ১৫ হাজাৰটো সোমালে দোকানৰ বস্তুকেইটা কিনি চলিব পাৰিলোহেঁতেন । বেলেগ উপাৰ্জন নাই, দোকানখনৰ পৰাই চলি থাকোঁ । আমাৰ ১৫ হাজাৰটো কিয় নোসোমাল ইয়াৰ উত্তৰ লাগে ।"
অনামিকা বাইলুঙে কয়, "পানীয়ে আমাৰ ঘৰ জুৰুলা কৰি পেলালে, ভঁড়াল উটুৱাই নিলে কিন্তু গাঁওবুঢ়াই এদিনো খবৰ নল'লে । আমি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈও গলোঁ, দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, আমাৰ জীৱিকা বুলিবলৈ একোৱে নাইকিয়া হ'ল ।"
উল্লেখ্য যে বিগত মাহত প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উজনি অসমৰ বান প্ৰীড়িত জিলাকেইখনৰ কৃষকক তামোল-নাৰিকলৰ পুলি বিতৰণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁলোকৰ অভাৱ-অভিযোগৰ বুজ লৈছিল । চৰকাৰৰ এনেহেন তৎপৰতাৰ পিছতো আজিলৈকে বন্যাৰ্তই সাহায্য লাভ নকৰাতো অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় ।