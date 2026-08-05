আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ভাঁহি আহিল আয়তিৰ উৰুলি... পৰ্বতসম দুখৰ মাজতো এটুপি আনন্দৰ চকুলো

আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ভাঁহি আহিল আয়তিৰ উৰুলি... পৰ্বতসম দুখৰ মাজতো এটুপি আনন্দৰ চকুলো
শিৱসাগৰৰ এটা বান শিবিৰত অনুষ্টুপীয়াকৈ নিয়ম পালনেৰে এগৰাকী কিশোৰীক যৌৱনৰ দুৱাৰদলিলৈ আগবঢ়াই নিলে ৰাইজে ৷
Published : August 5, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 5:18 PM IST
শিৱসাগৰ: উজনিত বানৰ বিভীষিকাৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই ৷ অদৃষ্টক চিন্তি এতিয়াও উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ বন্যাৰ্তই চকুলো বোৱাইছে ৷ তাৰ মাজতেই এটা বান শিবিৰৰ পৰা ভাঁহি আহিল উৰুলিৰ মংগল ধ্বনি ৷ ভোজ-ভাতৰ গোন্ধও বতাহত বিয়পিল ৷ মানুহৰ দুখে কুলাই-পাচিয়ে নধৰা হোৱা এই সময়ছোৱাত এনেদৰে বান শিবিৰত এনে এক পৰিৱেশ স্বাভাৱিকতেই অকল্পনীয় ৷
কিন্তু বান শিবিৰত কোনে আৰু কিয় উৰুলি দিলে, কিয় ৰন্ধা হ’ল ভোজ ? এই প্ৰশ্নই নিশ্চয় আপোনাৰ মনত দোলা দিছে ৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ শুকান পুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছে এই বান শিবিৰটো ৷ বানে নিথৰুৱা কৰা একাংশ লোকে এই শিবিৰটোত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ৷ অযুত বেদনাই বুকু ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰখাৰ মাজতে তেওঁলোকে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ৷
আচলতে বানত গৃহহাৰা হৈ বিদ্যালয়খনত আশ্ৰয় লোৱা এটি দম্পতীৰ কন্যাগৰাকীয়ে এই শিবিৰতে যৌৱনত ভৰি দিয়ে ৷ এজনী ছোৱালীৰ বাবে এই সময়কণ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিমান আনন্দ আৰু আৱেগেৰে ভৰা সেয়া নিশ্চয় দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ কিন্তু দ্বীপজ্যোতি চেতিয়া আৰু পত্নী পল্লৱী বুঢ়াগোহাঁইৰ কন্যা নিকিতা চেতিয়াৰ জীৱনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষণটো যেন মধুময় নহ’ল ৷
ছোৱালীজনী পুষ্পিতা হ’লে তাইক সজাই-পৰাই নিয়ম কৰিব, আত্মীয়-কুটুম্বক নিমন্ত্ৰণ জনাই এসাঁজ খুৱাব, এই সপোন প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকৰেই থাকে ৷ কিন্তু বানৰ প্ৰবল সোঁতে দ্বীপজ্যোতি আৰু পল্লৱীৰ সেই সপোন বোকা আৰু পলসত মিলাই পেলালে ৷ বান শিবিৰতেই আন বন্যাৰ্তৰ সহযোগত নিজৰ কন্যা ঋতুমতী হোৱাৰ নিয়মসমূহ তেওঁলোকে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰে ৷
পুষ্পিতা কন্যাগৰাকীক নোৱাই-ধুৱাই অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি উৰুলি-বিয়ানামৰ মাজেৰে শিবিৰৰ লোকসকলে শান্তি বিয়া সম্পন্ন কৰিলে । বিপদৰ মাজত থাকিও সকলো একত্ৰিত হৈ নিকিতাক যৌৱনৰ দুৱাৰদলিলৈ আগবঢ়াই নিলে । নিকিতায়ো নিজৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তটো আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আদৰাৰ হেঁপাহ মনতে সামৰি থ’বলগীয়া হ’ল ৷
বান অসমৰ বাবে অচিনাকী নহয় ৷ বছৰ বছৰ ধৰি অসমৰ বহু জিলাৰ বহু অঞ্চলৰ মানুহে বানৰ সৈতে যুঁজ দি আহিছে ৷ বাৰিষা আহিলেই নদী কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহবোৰৰ বুকু কঁপি উঠে ৷ কোন মুহূৰ্তত নদীৰ বুকু ওফন্দি বানে ঘৰ-পথাৰ একাকাৰ কৰে তাৰ ঠিক নাই ৷ বানপ্ৰৱণ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে বাৰিষাৰ সময়খিনি জীৱন-মৃত্যুৰ যুঁজ এখনতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় ৷
পিছে যোৱা ১৯ জুলাইত উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত বানে যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেয়া জিলাকেইখনৰ লোকসকলৰ সপোনৰো অগোচৰ আছিল ৷ বাৰিষা সেই জিলাকেইখনৰ নদীকাষৰীয়া অঞ্চলত পানী উঠি খেতিপথাৰ বুৰাই যদিও এইবাৰৰ দৰে মহাপ্ৰলয় তেওঁলোকে কেতিয়াও দেখা নাছিল ৷ নগা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে মুহূৰ্ততে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ গাঁও প্লাৱিত কৰে ৷ কোনো কোনো স্থানত প্ৰায় ঘৰৰ মূধচলৈকে পানী উঠাত সা-সম্পদ, আচবাব একোৱেই তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ৷
মৰণসদৃশ এই বানে বহুতৰে বুকুৰ পৰা কাঢ়ি নিলে আপোনজনক ৷ বহু কৃষকৰ গোহালিৰ গৰুহাল, গঁড়ালৰ ছাগলী, হাঁহ-কুকুৰা কেইটা বানত নোহোৱা হ’ল ৷ বানে ধুই যোৱাৰ পাছত প্ৰায়বোৰ ঘৰৰেই কেৱল জঁকাটোহে বাকী ৰ’ল ৷ পানী শুকাইছে যদিও এইসকল বন্যাৰ্তৰ চকুলো এতিয়াও শুকুৱা নাই৷
ঘৰলৈ উভতি আহি তেওঁলোকে দেখিছে মাথোঁ চোতাল, ঘৰৰ কোঠা, বাৰী, পথাৰ সকলোতে একাঁঠু-একঁকাল পৰ্যন্ত বোকা আৰু পলসৰ তৰপ ৷ বিহুবৰৰ নেপালী খুঁটিৰ দৰে অঞ্চলত পলসৰ তলত ওলাইছে বানে উটুৱাই নিয়া মানুহৰ মৃতদেহ ৷
ক’ত থাকিব, কেনেকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব সেয়া যেন ভাবি পাৰ নোপোৱা হৈছে এই লোকসকলে ৷ বানে তেওঁলোকক এনেকৈয়ে কঁকাল ভাঙি গৈছে যে নিজৰ আপোনজনৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি শ্ৰাদ্ধ-বিধি কৰিবলৈও ঠাইৰ অভাৱ ৷ দিশহাৰা মানুহবোৰে এতিয়া যেন চকুৰ আগত অন্ধকাৰ দেখিছে নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ ৷ কাৰণ চৰকাৰে সহায়-সাহায্য আগবঢ়ালেও পূৰ্বৰ অৱস্থলৈ উভতি যাবলৈ তেওঁলোকক এতিয়া বহু বছৰৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: বানৰ পাছত নাজিৰাত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: একেটা পৰিয়ালৰে দুজন লোকৰ জ্বৰত মৃত্যু