বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেবাখনো নদী, উজনিত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ, ৰে’ল চলাচলত ব্যাঘাত
মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা দৰিকা আৰু দিখৌ নদীৰ পানী শিৱসাগৰ নগৰত প্ৰৱেশ কৰিছে । ভাৰতীয় সেনাই উজনি অসমত বান সাহায্য অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷
Published : July 21, 2026 at 1:59 PM IST
শিৱসাগৰ : ক্ৰমাৎ অধিক জটিল হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি । বানত বুৰিছে ন ন অঞ্চল । বৃহত্তৰ বেতবাৰী, নিমাইজান আদি অঞ্চলো বানত বুৰ গ’ল । মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা দৰিকা আৰু দিখৌ নদীৰ পানী শিৱসাগৰ নগৰত প্ৰৱেশ কৰিছে । বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে দৰিকাপাৰ, খাটপথাৰ, এটি ৰোড । স্থৱিৰ হৈ পৰিছে নগৰীয়া জনজীৱন । জিলাখনৰ সকলো প্ৰান্তত একে সময়তে দিখৌ, দিচাং, জাঁজী, দৰিকা, ডিমৌ নদীৰ তাণ্ডৱত দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৰাইজৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন ।
সীমিত উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমলৰ বাবে এতিয়াও পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে শ শ লোক । শিৱসাগৰ নগৰৰ পানীত এতিয়ালৈকে কোনো সহায় আগবঢ়াব পৰা নাই জিলা প্ৰশাসনে । নগৰৰ ৰে’ল আলিয়েই হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত লোকৰ আশ্ৰয়ৰ একমাত্ৰ ভৰসা । আশ্ৰয়, খাদ্য আৰু খোৱাপানীৰ অভাৱত ৰাইজে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে । আনহাতে বেতবাৰীত গন্ধিয়া ন-পাম গাঁৱত এটি তিনি বছৰীয়া শিশু বানত ডুবি মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
ভাৰতীয় সেনাই অপাৰেচন জল ৰাহাটৰ অধীনত উজনি অসমত বান সাহায্য অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু এই পৰ্যন্ত আৱদ্ধ হৈ থকা ২০০ ৰো অধিক সাধাৰণ নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিছে । তেজপুৰস্থিত সেনা কাৰ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, অসামৰিক প্ৰশাসনৰ অনুৰোধত দেওবাৰে স্পিয়াৰ কৰ্পছৰ তত্বাৱধানত ৰেড শ্বিল্ড ডিভিজনৰ চাৰিটা বান সাহায্য গোটক বানপীড়িত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ অভিযানৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে ।
‘‘শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা আৰু আমগুৰি, চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি আৰু যোৰহাট জিলাত অভিযান চলি আছে । স্পিয়াৰ কৰ্পছৰ অধীনত থকা ফৰ্মেচনৰ সৈন্যই তেওঁলোকক সহায় কৰে । উদ্ধাৰকাৰী নাও, চিকিৎসকৰ দল, অভিযান্ত্ৰিক সম্পদ আৰু সাহায্য সামগ্ৰীৰে সজ্জিত সৈন্যই প্লাৱিত অঞ্চলৰ পৰিয়ালকে ধৰি আৱদ্ধ সাধাৰণ নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰি জৰুৰীকালীন চিকিৎসা আৰু সাহায্য প্ৰদান কৰি আছে । বান পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন আৰু সম্পদ নিয়োগৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ ওপৰেৰে হেলিকপ্টাৰ ৰিকনেছান্স ছৰ্টী আৰু ড্ৰোণ উৰুওৱা হৈছে । আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অঞ্চলসমূহত সেনা অভিযন্তা ডিটেচমেণ্টে সংযোগ পুনৰুদ্ধাৰত সহায় কৰি আছে ।’’ পি আৰ অ’ ডিফেন্স, তেজপুৰে কয় ।
ইফালে, অসম তথা চুবুৰীয়া নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত অবিৰত বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ কেবাখনো উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে । কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চৰাইদেউ জিলাৰ দিচাংপানীত দিচাং নদী পূৰ্বৰ সৰ্বোচ্চ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ যোৱাৰ বিপৰীতে দিখৌ, বুঢ়ীদিহিং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ধনশিৰি নদীসমূহো বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ।
৩০ টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মুঠ ৫৮০ খন গাঁও বৰ্তমানৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাটকে ধৰি আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহত এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ দল মোতায়েন কৰি উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান চলাই থকা হৈছে ।
অসমৰ ১৬খন জিলাৰ প্ৰায় ৩.৬৩ লাখ লোক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যোৱা ২৪ ঘন্টাত ৰাজ্যত বানত তিনিজন পুৰুষ আৰু দুটি শিশুকে ধৰি পাঁচজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে । যোৰহাট জিলাত বানত দুটি শিশুসহ চাৰিজন আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এজনৰ মৃত্যু হয় ।
- ৰে’ল চলাচলত সালসলনি
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰি চহৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু পৰিচালনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ স্বাৰ্থত শিমলুগুৰি-নামটিআলি আৰু শিমলুগুৰি-চেলেংহাট খণ্ডৰ মাজত ৰে’ল সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । ফলত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়ালৈ অহা-যোৱা কৰা কেইবাখনো দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰে’ল ৰঙিয়া-ৰঙাপৰা-ডিব্ৰুগড় পথেৰে ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে ।
কেইখনমান ৰে’লৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে । এই ব্যাঘাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত যাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেই অতিৰিক্ত বিশেষ ৰে’ল চলাচল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই জনোৱা মতে, ২০২৬ চনৰ ২১ জুলাইৰ নিশা ০০:১৫ বজাত মৰিয়নীৰ পৰা ০৫৯৩৪ নং (মৰিয়ানী-নিউ তিনিচুকীয়া) ৱান ৱে’ স্পেচিয়েল ৰে’লখন ৰাওনা হয়, ৰে’লখন একেদিনাই ২১:০০ বজাত নিউ তিনিচুকীয়া পাবগৈ ।
গুৱাহাটী-ৰঙিয়া-উত্তৰ লখিমপুৰ-ডিব্ৰুগড় পথেৰে চলা এই একমুখী বিশেষ ৰে’লখনৰ ফৰকাটিং, বৰপথাৰ, সৰুপথাৰ, ডিমাপুৰ, ডিফু, লুমডিং, লংকা, হোজাই, কামপুৰ, চাপৰমুখ, গুৱাহাটী, কামাখ্যা, ৰঙিয়া, টাংলা, ওদালগুৰি, নিউ মিছামাৰী, ৰঙাপৰা উত্তৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, হাৰমতি, উত্তৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি, নতুন চিচিবৰগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ত ষ্টপেজ থাকিব ।
আন এখন দুযোৰ বিশেষ ৰে’ল লামডিং আৰু মাৰিয়নী জংচনৰ মাজত চলিব । প্ৰথমখন অৰ্থাৎ ৰে’ল নং ০৭৬৪১ (লামডিং - মাৰিয়নী জং) স্পেচিয়েল ২১ তাৰিখে ০৮:৩০ বজাত লামডিঙৰ পৰা যাত্ৰা কৰি মৰিয়নী জংচনত একেদিনাই ১৩:৩০ বজাত উপস্থিত হ’ব । উভতি অহাৰ দিশত মৰিয়নী জংচনৰ পৰা ০৭৬৪২ নং (মাৰিয়নী জং - লামডিং) স্পেচিয়েল ৰে’লখনে যাত্ৰা কৰিব ১৪:০০ বজাত আৰু একেদিনাই ১৯:০০ বজাত লামডিঙত উপস্থিত হ’ব ।
দ্বিতীয়খন অৰ্থাৎ ৰে’ল নং ০৭৬৪৩ (লামডিং - মাৰিয়নী জং) স্পেচিয়েল ২১ তাৰিখে ২০:০০ বজাত লামডিঙৰ পৰা ৰাওনা হ’ব আৰু মৰিয়নী জংচনত উপস্থিত হ’ব নিশা ০১:০০ বজাত । উভতি অহাৰ দিশত মৰিয়নী জংচনৰ পৰা ০৭৬৪৪ নং ৰে’ল (মাৰিয়নী জং - লামডিং) স্পেচিয়েল ৰাওনা হ’ব ২২ তাৰিখে ০১:৩০ বজাত একেদিনাই ০৬:৩০ বজাত লামডিঙত উপস্থিত হ’ব ।
এই বিশেষ ৰে’লসমূহৰ এই পথৰ প্ৰতিটো ষ্টেচনতে ষ্টপেজ থাকিব । ৰঙিয়া - মৰিয়নী জংচনৰ মাজত আন দুখন বিশেষ ৰে’ল চলাচল কৰিব । ৰে’ল নং ০৫৮৩১ (মৰিয়নী জং - ৰঙিয়া) স্পেচিয়েল মৰিয়নীৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব ২১ তাৰিখে ১৮:০০ বজাত, পাছদিনা ০৩:২০ বজাত ৰঙিয়াত উপস্থিত হ’ব । ০৫৮৩২ নং (ৰঙিয়া - মৰিয়নী জং) স্পেচিয়েল ৰে’লখনে ২১ তাৰিখে ০৭:২০ বজাত ৰঙিয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰি মৰিয়নীত পিছদিনা ০০:২০ বজাত উপস্থিত হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: অসমৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, মৃত্য়ুৰ সংখ্য়া ৫লৈ বৃদ্ধি, ১৬ জিলাত ৩ লাখৰো অধিক আক্ৰান্ত