ETV Bharat / state

ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে অমিত শ্বাহে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোক

প্ৰথমটো বানৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্য ৷ দিল্লীৰ পৰা ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ সাম্ভাৱ্য সকলো সহায়ৰ আশ্বাস ৷

Jonai flood
ঘৰ-দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত জোনাইৰ বন্যাৰ্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 11:06 AM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 11:15 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী/জোনাই: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সোমবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে ৰাজ্যখনৰ ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজ লয় । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰে । পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সাহায্য আৰু পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক অৱগত কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত কেন্দ্ৰৰ পৰা সম্ভাব্য সকলো সহায় আৰু সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়া বুলি অৱগত কৰে ।

‘‘ধেমাজিৰ বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীঅমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আজি টেলিফোনযোগে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । তেখেতক বিতংভাৱে চলিত উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু পুনৰ্বাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে সবিশেষ জনোৱা হয় । এই সংকটময় সময়ত তেখেতে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলোধৰণৰ সহায়-সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । বানপীড়িত প্ৰতিজন লোকৰ সুৰক্ষা, সহায় আৰু পুনৰ্বাসনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ । এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে আমি সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে মোকাবিলা কৰিম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টত উল্লেখ কৰে ৷

ৰাজ্যখনৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অসমৰ প্ৰথমটো বানে ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা এখন ৰেল দলং আংশিকভাৱে ভাঙি পৰা বুলি দেওবাৰে উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে’লৱেৰ এগৰাকী বিষয়াই প্ৰকাশ কৰে ।

ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত ভাঙি পৰে দলংখনৰ এটা অংশ । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে চিপিআৰঅ’ৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, অসমৰ ধেমাজি জিলা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ১১০ মিলিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ আৰু তাৰ পাছত বান আৰু খহনীয়াই ৰে’ল দলংখনক প্ৰভাৱিত কৰাৰ বাবে আৰ্চিপথাৰ আৰু চিমেন চাপৰি ষ্টেচনৰ মাজৰ অংশটোত ৰে’ল চলাচল স্থগিত ৰখা হৈছে ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ধেমাজি, নলবাৰী, ডিব্ৰুগড়, চিৰাং, লখিমপুৰ, আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত মুঠ ২২,১২৪ জন লোক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ধেমাজি জিলা, য’ত বৰ্তমান ১৫,৪৮৩ জন লোক বানত প্ৰভাৱিত হৈছে । বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে বানপানীয়ে ৯৬ খন গাঁও ডুবাই পেলাইছে আৰু প্ৰায় ১৬৯০ হেক্টৰ শস্য ক্ষেত্ৰ ধ্বংস কৰিছে ।

অবিৰত বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহো ওফন্দি উঠিছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ নংলামুৰঘাটত বৰ্তমান দিচাং নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকা বুলি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰতিবেদনত আলোকপাত কৰা হৈছে । প্ৰথমটো বানত মানুহৰ উপৰিও ৪৮,১৯৯ টা জীৱ-জন্তু প্ৰভাৱিত হৈছে ।

হঠাৎ অহা বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই সমজিলাৰ অধীনৰ বহুকেইটা অঞ্চলত ৷ বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জন-জীৱন, ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা ৷ বহুতো অঞ্চলত বানে ঘৰ-বাৰী বুৰাই পেলোৱাত নিৰাপদ লাম-লাকটু বুকুত বান্ধি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢপলিয়াবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্ত ৷ পানীৰ পৰিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাত বহুতেই নিজৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ থান-থিত লগোৱাৰো কোনো সুযোগেই নাপালে ৷

অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অব্যাহাত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰাই কেমি, দিখাৰী, চিলে আদি কেবাখনো খৰস্ৰোতা নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় ৷ পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়ে চিলে নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত কেমি-জেলম সংযোগী এখন লোহাৰ দলং ৷ যাৰ ফলত দুয়োটা অঞ্চলৰ সৈতে জোনাই সদৰৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ৷ কেমি গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়াল বানৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ ইয়াৰে একাংশ লোকে অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ অয়ান গাঁৱত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত অৱস্থান কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ঘৰ-দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত জোনাইৰ বন্যাৰ্ত (ETV Bharat)

আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত লোকসকলক আৰুণাচলৰ স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া গাঁও হিচাপে খোৱা-বোৱা আৰু থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ৷ তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি অৰুণাচলৰ ৰাইজে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বুলি কয় অয়ান গাঁৱৰ গাঁওপ্ৰধানগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘জোনাই এই অঞ্চলৰ লোকসকল আমাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া, সেয়ে এই বানৰ সময়ছোৱাত আমি তেওঁলোকক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি খোৱা-বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ ৷ অসম আৰু অৰুণাচল মাত্ৰ এটা সীমাহে, কিন্তু মানৱতাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰা উচিত ৷’’

তদুপৰি মিচিং জাতীয় সংগঠন তথা জোনাই সম জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে জোনাই সম জিলা আয়ুক্ত নিপ জ্যোতি পাতিৰিয়ে । তেওঁ কয় যে, পুৱাৰে পৰা পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ৷ ফলত হঠাৎ বানৰ উদ্ভৱ হয় ৷ বৰ্তমান প্ৰশাসনে বন্যাৰ্তক সাহায্যৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি আছে ৷ বহু মানুহে ঘৰ-দুৱাৰ ডুব যোৱাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ বাবে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে ৷’’

জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ জামুগুৰী, উলুৱনী অঞ্চলতো বান পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈ পৰিছে । দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে জলমগ্ন কৰি পেলাইছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ উলুৱনী, জামুগুৰী অঞ্চলৰ পোন্ধৰখনৰো অধিক গাঁও । কেবাদিনৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দিখাৰী নদীৰ জলস্তৰ । ফলত বাঢ়নী পানীয়ে জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং, ২ নং, ৩ নং জামুগুৰী, ১ নং, ২ নং উলুৱনী, উলুৱনী মাজগাঁও, উলুৱনী জয়পুৰ, বিঞ্চুপুৰ, লংকা,১ নং, ২ নং, ৩ নং মলান, নলাপাৰা, তাকাবাৰী, চিয়াৰী আদি পোন্ধৰখনৰো অধিক কৃষিজীৱি গাঁৱৰ পথ,পথাৰ বুৰাই পেলায় । দিখাৰী নদীৰ বানত উলুৱনী, জামুগুৰী অঞ্চলৰ গাঁওসমূহৰ বাট-পথসমূহো বুৰ যোৱাৰ লগতে কৃষিজীৱি গাঁওসমূহৰ বিঘাই -বিঘাই শস্য পথাৰ নষ্ট হৈছে ৷

ইপিনে তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰুণ চাপৰি, চিক্কেৰ, উজনি মিছামৰা, ৰাঙলী, লোহিত গাঁৱৰ পথ পথাৰ বুৰাই পেলাইছে পঃতে নলা, দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে । চিয়াৰীৰ পৰা ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পঃতে নলা সংযোগী পথছোৱা জলমগ্ন হৈ পৰাৰ ফলত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাই দেখা দিছে ।

লগতে পঢ়ক: জোনাইত বাঢ়নী পানীৰ সোঁতে ভাঙিলে ৰে'লৱে দলং, ৰে'ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পানীত উটি গ'ল দুজন

Last Updated : June 29, 2026 at 11:15 AM IST

TAGGED:

জোনাই
বান
দিখাৰী নদী
জোনাইত বান
JONAI FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.