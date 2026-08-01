মানুহে মানুহৰ বাবে... কঠীয়াতলীৰ পৰা শিৱসাগৰ-নাজিৰালৈ

মানুহে মানুহৰ বাবে... কঠীয়াতলীৰ পৰা শিৱসাগৰ-নাজিৰালৈ
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গাই নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই শুভাৰম্ভণি কৰে ৷
Published : August 1, 2026 at 10:44 AM IST
বঢ়মপুৰ: নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীবাসীৰ ৰাইজৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । শিৱসাগৰলৈ বৃহৎ বান সাহাৰ্য লৈ শুকুৰবাৰে নিশা এদল লোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই বৃহত্তৰ কঠীয়াতলীবাসীৰ এই কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ।
উল্লেখ্য যে, উজনি অসমৰ চাৰিখন জিলাবাসীয়ে ভয়াৱহ বানৰ কৱলত পৰি ককবকাই থকাৰ সময়তে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু, কন্দলী, নিজ কঠীয়াতলী, কঠীয়াতি, ৰেংবং আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ লগ হৈ বৃহৎ বান সাহাৰ্যৰে বানাক্ৰান্তসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কঠীয়াতলীবাসীৰ এই প্ৰসংশনীৰ কাৰ্যসূচীত পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীৰ পৰা আদি কৰি বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও অংশ লয় ।
প্ৰায় এটা সপ্তাহ ধৰি চলোৱা প্ৰস্তুতিৰ অন্তত শুকুৰবাৰে নিশা বৃহৎ পৰিমাণৰ শাক-পাচলি, খাদ্য সামগ্ৰী, পানী, বস্ত্ৰ আদি লৈ প্ৰায় ৩০ জনীয়া এটা দলে শিৱসাগৰ, নাজিৰালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । এই কাৰ্যসূচীত নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱশীষ শৰ্মা উপস্থিত থাকি কঠীয়াতলীবাসীৰ এই কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণিৰ লগতে প্ৰশংসাও কৰে ।
এই সম্পৰ্কত নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "মই ভাবো কঠীয়াতলীৰ ৰাইজ, প্ৰেছ ক্লাৱ আৰু যুৱ সমাজে মিলি যি পদক্ষেপ লৈছে, এয়া প্ৰসংশনীয় ৷ সকলোকে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাম, ৰাইজক বিপদৰ সময়ত এনেধৰণে সহায় কৰিছে ৷ এনে মহৎ কামক আমি শলাগ লৈছো । ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যি উদ্দেশ্যে তেওঁলোক গৈছে, প্ৰকৃত লোকসকলে যাতে এই সাহাৰ্য পায় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই বিভীষিকাৰ মাজত এই বিপৰ্যয়ৰ পৰিস্থিতিত আমি অসমবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ যি প্ৰয়াস কৰিছো তাত তেওঁলোকে যি সহায় আগবঢ়াইছে ভগৱন্তই তেওঁলোকক আৰু শক্তি দিয়ক ।"