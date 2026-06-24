ETV Bharat / state

নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰজ ৱেৰ ওপৰৰে বাগৰিছে জীয়াঢলৰ বান

গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী ২২ নং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ চামপৰাত সাতদিনে বন্ধ পথ ৷ পথৰ ওপৰৰে বাগৰিছে জীয়াঢলৰ বান ।

Flood of rushes is hitting the newly built cross-bridge in Dhemaji
নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰজ ৱেৰ ওপৰৰে বাগৰিছে জীয়াঢলৰ বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: বিগত সাতদিন ধৰি চামপৰাত বন্ধ হৈ আছে গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী ২২ নং ৰাজ্যিক ঘাইপথ । কিয়নো নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰজ ৱেৰ ওপৰৰে বাগৰি আছে জীয়াঢলৰ বান ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাধাৰণ ৰাইজৰ হাহাকাৰ লাগিছে।

ঢকুৱাখনা আৰু নাওবৈচা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবেই গোগামুখ, ঘিলামৰা-ঢকুৱাখনাবাসীয়ে যাতায়তৰ বাবে জীয়াতু ভুগিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰজ ৱেৰ ওপৰৰে বাগৰিছে জীয়াঢলৰ বান (ETV Bharat Assam)

ঢকুৱাখনা আৰু ঘিলামৰাবাসীৰ গোগামুখ-ঘিলামৰা সংযোগী একমাত্ৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ চামপৰা দলঙৰ সমীপত পূৰ্বতে এটা ক্ৰজৱে থকা স্বত্বেও পুনৰ বানপানী নিস্কাষণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ কৰি মূল পথটো খান্দি ক্ৰজৱে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল যদিও বাৰিষাৰ পূৰ্বে ক্ৰজৱে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা বাবে যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে।

ইপিনে অৰুণাচলৰ পাহাৰত যোৱা কেইবাদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ খৰস্ৰোতা জীয়াঢল আৰু ন-নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা ফলস্বৰূপে, চামপৰা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে অৱণৰ্ণীয় বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

Flood of rushes is hitting the newly built cross-bridge in Dhemaji
গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী পথ বন্ধ (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় এজন লোকে কয়,“আমি ঢকুৱাৰ পৰা গোগামুখলৈ যাম বুলি গাড়ী এখন লৈ আহিছিলো এতিয়া গাড়ীখন দলঙৰ ইপিনে থ'বলগীয়া হ’ল ৷ ইমান ঘূৰিবলগীয়া হৈছে । এই ৰাস্তাটোৰ পৰা আমাৰ বহুত মানুহে অসুবিধাত পৰিছে ৷"

আন এগৰাকীয়ে কয়,"আমাৰ বিশেষকৈ ঘিলামৰা, ঢকুৱাখনা, মাজুলী সকলোতে হৈছে ৷ অতি বিশেষকৈ বৰদৈবাম অঞ্চলৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৰ্মচাৰী, নিবনুৱা, কামবন কৰি খোৱা মানুহখিনিৰ অতি অসুবিধা হৈছে ৷" লগতে এই পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে এই ক্ৰজৱেটো নিৰ্মাণ কৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা ১০জুনৰ পৰা আজি ২৪জুন পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিকভাৱে ক'জৱেৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি থকাত প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে পথটো বন্ধ কৰি এটা সুক্ষ্ম বিকল্প পথেৰে যাতায়ত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিছে ৷ এনেক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বাৰিষা সময়ছোৱা যে এই পথটোৱে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে যে দুভোগ ভুগিব লাগিব সি ধুৰূপ ৷

লগতে পঢ়ক: মাত্ৰ ২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড়, ক'ত আছে ?

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল

TAGGED:

বান
ধেমাজি
জীয়াঢলৰ বান
ইটিভি ভাৰত অসম
FLOOD IN DHEMAJI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.