ETV Bharat / state

এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে যোৰহাটত হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ, থাকিবলৈও নাই উপযুক্ত ঠাই

প্ৰলংকৰী বানত যোৰহাটৰ ৫০,৯৮৭ গৰাকী লোক প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু জিলাখনৰ ৪৪৪৩ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ডুব গৈছে । ফলত তীব্ৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল ।

Flood in Jorhat
এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: হঠাৎ অহা বানে তচনচ কৰিলে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা ৷ বিশেষত চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাত বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ চৌদিশে বানৰ তাণ্ডৱ ৷

নগাপাহাৰ পৰা বৈ অহা ভোগদৈয়ে যোৰহাটৰ কেইবাটাও স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত সহস্ৰাধিক গাঁও বানৰ কৱলত পৰিছে । এই মুহূৰ্তলকৈ জিলা প্ৰশাসনে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি যোৰহাট জিলাৰ ১৬২ খন গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছে ৷

এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ (ETV Bharat)

এই প্ৰলংকৰী বানত ৫০,৯৮৭ গৰাকী লোক পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু জিলাখনৰ ৪৪৪৩ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ডুব গৈছে । ফলত তীব্ৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল । বানত সকলো হেৰুৱাই চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই ৷ ইটিভি ভাৰতৰ আগত অভিযোগ কৰা মতে, তেওঁলোকে পোৱা নাই খাদ্য সামগ্ৰী, নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী ৷ লঘোনে-ভোকে নিশা পাৰ কৰিছে একাংশ বানাক্ৰান্তই ।

এগৰাকী বন্যাৰ্তই কয়, ‘‘আজিলকৈ ইমান পৰিষৰত পানী দেখা নাই ৷ ভোগদৈৰ পানীয়ে আমাৰ সকলো সামগ্ৰী উটুৱাই লৈ গ’ল ৷ এতিয়া আমি কৰিম আৰু কি খাম ? ঘৰৰ সকলো আচবাব আৰু চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সকলো কাগজ-পত্ৰ ,প্ৰয়োজনীয় ঔষধ-পাতি বানে উঠুৱাই নিলে ৷ এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈও ঠাই নোহোৱা হৈছে ৷ প্ৰশাসনে একো সহায় কৰিব পৰা নাই ৷ বিধায়ককো এতিয়ালৈকে দেখা নাই ৷’’

মুঠৰ ওপৰত ক’বলৈ গ’লে অন্য প্ৰান্তৰ দৰে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ এলেকাটোৰ বানক্ৰান্তৰ মাজত এতিয়া এক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । আনহাতে যোৰহাট জিলাত বানত পুনৰ এটি কণমানি শিশুৱে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল’ব লগা হৈছে ৷ ফলত জিলাখনত এই মুহূৰ্তলৈ বানত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে আৰু এজন সন্ধানহীন হৈ আছে ।

অসমৰ ১৬খন জিলাৰ প্ৰায় ৩.৬৩ লাখ লোক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যোৱা ২৪ ঘন্টাত ৰাজ্যত বানত তিনিজন পুৰুষ আৰু দুটি শিশুকে ধৰি পাঁচজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে । যোৰহাট জিলাত বানত দুটি শিশুসহ চাৰিজন আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এজনৰ মৃত্যু হয় ।

লগতে পঢ়ক: বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেবাখনো নদী, উজনিত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ, ৰে’ল চলাচলত ব্যাঘাত

TAGGED:

প্ৰলংকৰী বান
যোৰহাট
বিশুদ্ধ খোৱাপানী
FLOOD
FLOOD IN JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.