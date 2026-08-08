বানৰ কবলত সৰুপথাৰৰ আমগুৰি; তিনি বছৰেই লাভ কৰা নাই ক্ষতিপূৰণ
বান শিবিৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিচত চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্তক বিশেষ সহায় নকৰাত ক্ষোভ ।
Published : August 8, 2026 at 1:48 PM IST
সৰুপথাৰ: যোৱা ২৩ জুলাইত নীপকোৱে এৰি দিয়া দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীত ডুব গৈছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । ফলত এই বানৰ কবলত পৰা কেইবাটাও পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বিগত তিনি বছৰত এই অঞ্চলটোত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ পিচতো এই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে আজিলৈকে কোনো ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰা নাই বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বানাক্ৰান্তই । এই সন্দৰ্ভত বানাক্ৰান্ত মহিলা এগৰাকীয়ে কয়, "আমি ইয়াত কালিৰ পৰা আছো । পানী আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে । খেতি-পথাৰ মানে কালিৰ ডুবি যোৱা নহয়, শাওনৰ এক তাৰিখৰ পৰাই সোমাইছে । আগতে যেনিবা খেতি-পথাৰবোৰৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । আমাৰ তিনি-চাৰি বিঘামান খেতি আছিল, সেইখিনি নষ্ট হৈছে । অকল আমাৰ বুলি নহয়, ওচৰ-চুবুৰীয়াৰো ক্ষতিসাধন হৈছে । কালি প্ৰশাসনৰ লোকে আমাক ইয়ালৈ লৈ আহিছে ।"
মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ২০১৮লৈকে এনেকুৱা বিশেষ পানী হোৱা নাছিল । বিগত তিনি বছৰত তেওঁলোকৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি উল্লেখ তেওঁ কয় যে শিবিৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিচত চৰকাৰে তেওঁলোকক বিশেষ সহায় নকৰে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ পৰা সকলো তথ্য় তথা কাগজ-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিচতো আজিলৈকে কোনোধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰা নাই ।
তথ্য অনুসৰি সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰৰ অঞ্চলৰ আমগুৰি গাঁৱৰ ১২ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰত পানী সোমাইছে । জলমগ্ন হৈ পৰিছে দৈয়াং পাৰৰ কেইবাবিঘা কৃষিভূমি । ইতিমধ্যে বৰবালিৰ পৰা বৰবালি টুপলৈ যোৱা পথ প্লাৱিত হোৱাৰ ফলত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে । বৰবালি টুপৰ ২০ টাৰো অধিক পৰিয়ালৰ যাতায়ত সংযোগ বিছিন্ন হোৱাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনে আমগুৰি বছাপথাৰ বিদ্যালয়ত অস্থায়ী বান শিবিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । শনিবাৰৰ তথ্য মতে, আশ্ৰয় শিবিৰত ১১ টা পৰিয়ালৰ ৪০ গৰাকী লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ আছে ।
দৈয়াং নৈৰ পানী পূৰ্বতকৈ অধিক বাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । এনেদৰে যদি দৈয়াং নৈৰ পানী বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়া নৈৰ কাষৰীয়া বহু ঠাই বানপানীৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইপিনে, প্ৰশাসনে এই আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । স্বাস্থ্য় বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "দৈয়াং নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ যিসকল লোকে আমগুৰি বচাপথাৰ এমই স্কুলত স্থাপন কৰা শিবিৰ আছে, আমি তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছো । তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যি অসুবিধা আছে, আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । বিশেষকৈ ইয়াত খৰ-খজুৱতি, পানী লগা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিছে । কোনোৱে জটিল ৰোগত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হোৱা নাই । ইয়াত বৰ্তমান ৪৬ গৰাকী লোক আছে ।"
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত বানত মৃত্যু ৯৭ জনৰ, এতিয়াও প্লাৱিত ১৫ খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল
অসমত তিনি বছৰৰ বানে কাঢ়িলে ২৩১ জনৰ প্ৰাণ, কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি
পুনৰ বিচ্ছিন্ন হ’ব নেকি উজনি নামনিৰ যোগাযোগ ! পানীয়ে পুনৰ বুৰালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ