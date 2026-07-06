ETV Bharat / state

মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ

খৰস্ৰোতা দিখাৰী নদীয়ে থানবান কৰিলে আপোন ঘৰখন ।

flood hits jonai public seeks govt support
মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: বানপানী শুকাল যদিও বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈয়ে আছে । লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে । বানে ধোৱা জোনাইত আজিও অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ । আশ্ৰয় শিবিৰতো মাথোঁ হুমুনিয়াহ ।

খৰস্ৰোতা দিখাৰী নদীৰ কাল ৰূপে নিমিষতে থানবান কৰিলে আপোন ঘৰখন । বান বিধ্বস্ত লোকৰ বুকুত কেৱল শূন্যতা, অশ্ৰুৰ বন্যা । বানে সৰ্বস্বান্ত কৰা জোনাই অৰুণ চাপৰি, মধুপুৰ অঞ্চলৰ শ শ বানাক্ৰান্তৰ মাজত কেৱল আৰ্তনাদ । এই বৃহৎ অঞ্চলটোত পানী কিছু শুকাইছে যদিও আৱৰি আছে বোকা আৰু আবৰ্জনা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ । বৰ্তমানো মধুপুৰ অঞ্চলত চাং ঘৰৰ তলত পানী বৈ আছে ।

আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ (ETV Bharat Assam)

দিখাৰী নদীৰ আকস্মিক বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত উঠি গ'ল ঘৰ-দুৱাৰ,পশুধন আৰু বহু সা-সম্পত্তি । জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ অৰুণ চাপৰি চিকেৰ আদি গাঁৱৰ যিফালেই চকু যায় সেইফালেই কেৱল ধ্বংসস্তূপ । কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই সেউজীয়া কৰি তোলা পথাৰখন এতিয়া পলসে আৱৰি ধৰিছে ।

মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ (ETV Bharat Assam)

পানী অলপ সাম কটাৰ পিছত বানপীড়িত দুখীয়া খেতিয়কসকলে নিজৰ ঘৰখনলৈ গৈ এপদ-দুপদকৈ ঘৰৰ সামগ্ৰীবোৰ একাঠু বোকা-পানীৰ মাজেৰে ওখ স্থানত বা ৰাস্তালৈ আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বস্তাত ভৰাই থোৱা ধান, সৰিয়হ আদি শস্যবোৰ নিজৰ কান্ধত তুলি ওখ স্থানলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰা দেখা যায়; কিন্তু শস্যবোৰ ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ নাথাকে ।

এতিয়া বানাক্ৰান্তই নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে অন্নমুঠিৰ চিন্তাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । জোনাইৰ বিভিন্ন ঠাইত বানে বিধ্বস্ত কৰা দৃশ্যই এতিয়া প্ৰতিজন কৃষকৰ সপোন ভাঙিছে । তদুপৰি বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত কোনো খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই । চৰকাৰে দমকল ব্যৱস্থা কৰি দিছে । উপায়হীন হৈ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে । প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া দমকলৰ পানীকে ঘৰুৱাভাৱে ফিল্টাৰ কৰি সেৱন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ফলত ৰাইজে বিভিন্ন বেমাৰে গা কৰি উঠাৰ আশংকা কৰিছে ।

flood hits jonai public seeks govt support
মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

মধুপুৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধাই যোৱা ২৮ জুনত অহা বানৰ বিভীষিকা বৰ্ণনা কৰি কয়,"সময় প্ৰায় দিনৰ ১০-১১ বাজিছিল । দিখাৰী নদীৰ পাহাৰীয়া নৈৰ সোঁতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কাঢ়ি নিলে হাঁহ-কুকুৰা, গৰু-ছাগলী, গাহৰিৰ লগতে গৰুগাড়ী তথা শ শ লোকৰ সা-সম্পত্তি । যিসময়ত বান আহিছিল সেইসময়ত ভূমিকম্পৰ দৰে ঘৰবোৰ কঁপিছিল । নদীয়ে উটুৱাই অনা জাবৰ-জোঁথৰ আৰু বৃহৎ বৃহৎ কাঠৰ খুন্দাত ঘৰ কঁপি উঠিছিল । এতিয়া খোৱা-বোৱা বুলিবলৈ একোৱেই নাই । চাউল, ভঁৰালৰ ধান বাৰিষাৰ পানীত ডুব গ'ল । এতিয়া প্ৰশাসনে দিয়া বান সাহাৰ্যৰ পৰাই খাই আছো । নিজৰ ঘৰখনত ভাত ৰান্ধি খোৱাৰ পৰিৱেশ নাই । শিবিৰ নহ'লে নিশা বেলেগৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'লহেঁতেন । খেতি-বাতি সকলো বালি-পলসে পুতি পেলালে ।"

flood hits jonai public seeks govt support
খৰস্ৰোতা দিখাৰী নদীয়ে থানবান কৰিলে আপোন ঘৰখন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আন এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "মিচামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ গাঁওখন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ সকলো বিধ্বস্ত হৈছে । খেতিপথাৰ পলসে ভৰি পৰিছে, কঁঠীয়াও ধ্বংস হ'ল । খাবলৈ একোৱেই নাই । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আমাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনালো ।"

লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ ভয়াৱহ ছবি; বালি-বোকাৰ মাজত ঋণ লৈ কষ্টৰে কৰা খেতিৰ ফচল বিচাৰি আৱেগিক খেতিয়ক

বান গ'ল, কিন্তু এৰি গ'ল পলসৰ অভিশাপ: সংকটত জোনাইৰ কৃষক

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বানাক্ৰান্ত
বানপানী
দিখাৰী নদী
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.