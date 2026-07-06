মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ
খৰস্ৰোতা দিখাৰী নদীয়ে থানবান কৰিলে আপোন ঘৰখন ।
Published : July 6, 2026 at 1:42 PM IST
জোনাই: বানপানী শুকাল যদিও বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈয়ে আছে । লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে । বানে ধোৱা জোনাইত আজিও অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ । আশ্ৰয় শিবিৰতো মাথোঁ হুমুনিয়াহ ।
খৰস্ৰোতা দিখাৰী নদীৰ কাল ৰূপে নিমিষতে থানবান কৰিলে আপোন ঘৰখন । বান বিধ্বস্ত লোকৰ বুকুত কেৱল শূন্যতা, অশ্ৰুৰ বন্যা । বানে সৰ্বস্বান্ত কৰা জোনাই অৰুণ চাপৰি, মধুপুৰ অঞ্চলৰ শ শ বানাক্ৰান্তৰ মাজত কেৱল আৰ্তনাদ । এই বৃহৎ অঞ্চলটোত পানী কিছু শুকাইছে যদিও আৱৰি আছে বোকা আৰু আবৰ্জনা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ । বৰ্তমানো মধুপুৰ অঞ্চলত চাং ঘৰৰ তলত পানী বৈ আছে ।
দিখাৰী নদীৰ আকস্মিক বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত উঠি গ'ল ঘৰ-দুৱাৰ,পশুধন আৰু বহু সা-সম্পত্তি । জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ অৰুণ চাপৰি চিকেৰ আদি গাঁৱৰ যিফালেই চকু যায় সেইফালেই কেৱল ধ্বংসস্তূপ । কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই সেউজীয়া কৰি তোলা পথাৰখন এতিয়া পলসে আৱৰি ধৰিছে ।
পানী অলপ সাম কটাৰ পিছত বানপীড়িত দুখীয়া খেতিয়কসকলে নিজৰ ঘৰখনলৈ গৈ এপদ-দুপদকৈ ঘৰৰ সামগ্ৰীবোৰ একাঠু বোকা-পানীৰ মাজেৰে ওখ স্থানত বা ৰাস্তালৈ আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বস্তাত ভৰাই থোৱা ধান, সৰিয়হ আদি শস্যবোৰ নিজৰ কান্ধত তুলি ওখ স্থানলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰা দেখা যায়; কিন্তু শস্যবোৰ ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ নাথাকে ।
এতিয়া বানাক্ৰান্তই নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে অন্নমুঠিৰ চিন্তাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । জোনাইৰ বিভিন্ন ঠাইত বানে বিধ্বস্ত কৰা দৃশ্যই এতিয়া প্ৰতিজন কৃষকৰ সপোন ভাঙিছে । তদুপৰি বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত কোনো খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই । চৰকাৰে দমকল ব্যৱস্থা কৰি দিছে । উপায়হীন হৈ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে । প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া দমকলৰ পানীকে ঘৰুৱাভাৱে ফিল্টাৰ কৰি সেৱন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ফলত ৰাইজে বিভিন্ন বেমাৰে গা কৰি উঠাৰ আশংকা কৰিছে ।
মধুপুৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধাই যোৱা ২৮ জুনত অহা বানৰ বিভীষিকা বৰ্ণনা কৰি কয়,"সময় প্ৰায় দিনৰ ১০-১১ বাজিছিল । দিখাৰী নদীৰ পাহাৰীয়া নৈৰ সোঁতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কাঢ়ি নিলে হাঁহ-কুকুৰা, গৰু-ছাগলী, গাহৰিৰ লগতে গৰুগাড়ী তথা শ শ লোকৰ সা-সম্পত্তি । যিসময়ত বান আহিছিল সেইসময়ত ভূমিকম্পৰ দৰে ঘৰবোৰ কঁপিছিল । নদীয়ে উটুৱাই অনা জাবৰ-জোঁথৰ আৰু বৃহৎ বৃহৎ কাঠৰ খুন্দাত ঘৰ কঁপি উঠিছিল । এতিয়া খোৱা-বোৱা বুলিবলৈ একোৱেই নাই । চাউল, ভঁৰালৰ ধান বাৰিষাৰ পানীত ডুব গ'ল । এতিয়া প্ৰশাসনে দিয়া বান সাহাৰ্যৰ পৰাই খাই আছো । নিজৰ ঘৰখনত ভাত ৰান্ধি খোৱাৰ পৰিৱেশ নাই । শিবিৰ নহ'লে নিশা বেলেগৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'লহেঁতেন । খেতি-বাতি সকলো বালি-পলসে পুতি পেলালে ।"
এই সন্দৰ্ভত আন এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "মিচামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ গাঁওখন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ সকলো বিধ্বস্ত হৈছে । খেতিপথাৰ পলসে ভৰি পৰিছে, কঁঠীয়াও ধ্বংস হ'ল । খাবলৈ একোৱেই নাই । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আমাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনালো ।"
লগতে পঢ়ক:জোনাইৰ ভয়াৱহ ছবি; বালি-বোকাৰ মাজত ঋণ লৈ কষ্টৰে কৰা খেতিৰ ফচল বিচাৰি আৱেগিক খেতিয়ক