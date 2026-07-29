মৃতকক সৎকাৰ কৰিবলৈও ঠাইৰ অভাৱ, পানীৰ মাজতেই শেষকৃত্য
শতায়ু গৰকা এগৰাকী বৃদ্ধাক পানীৰ ওপৰতেই অন্তিম সৎকাৰ ।
Published : July 29, 2026 at 10:18 AM IST
যোৰহাট: চৌদিশে বানৰ বিভীষিকা । সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ লাগিছে । আনকি মৃতকক সৎকাৰ কৰিবলৈকে ঠাই বিচাৰি নোপোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
যোৰহাট নগৰৰ নিকটৱৰ্তী বৃহত্তৰ এলেংমৰাত বানৰ সংহাৰী ৰূপৰ মাজতে সংঘটিত এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সকলোৰে মন ছুই গৈছে । বানৰ মাজতেই মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা শতায়ু গৰকা এগৰাকী বৃদ্ধাক পানীৰ ওপৰতেই অন্তিম সৎকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
এলেংমৰাৰ আইটিকৌ তামুলী (ন-খুড়ী)নামৰ এগৰাকীৰ বৃদ্ধাৰ মৃত্যুৰ পিছত বৃদ্ধাগৰাকীক সৎকাৰ আৰু ধৰ্মীয় কাম-কাজ ক'ত কেনেদৰে কৰিব তাক লৈ পৰিয়াল তথা এলেংমৰা গাঁৱৰ ৰাইজ চিন্তাত পৰে । কিয়নো সমগ্ৰ এলেংমৰা অঞ্চলেই এতিয়াও ভোগদৈৰ বানত বুৰ গৈ আছে। বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালটোৰ চোতালতো একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী । সমান্তৰালভাৱে ঘৰৰ ভিতৰো পানীৰে ডুব গৈ আছে । সেয়েহে বৃদ্ধাগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ ঠাইৰ অভাৱে দেখা দিয়ে ।
অৱশেষত পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে এটা পুখুৰীৰ পাৰত গছ এজোপাৰ তলতেই এডোখৰ মাটিত সৎকাৰ কৰে । দেওবাৰে নিশা অহা প্ৰলংকৰী বানৰ সময়তেই পানীত পিছলি পৰিছিল আইটিকৌ তামুলী । তাৰ পাছৰে পৰাই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে আৰু মৃত্যুমুখত পৰে । পিছত বৃদ্ধাগৰাকীৰ শৱদেহ এখন কলৰ ভূৰত উঠাই সাগৰ সদৃশ পানীৰ মাজত পুখুৰীৰ পাৰতেই সৎকাৰ কৰা হয় ।
বিগত কেইবাদিনত প্ৰলয় সৃষ্টিকাৰী বানপানী কিছু পৰিমাণে কমিছিল যদিও পুনৰ নগা পাহাৰত হোৱা বৰষুণৰ বাবে ভোগদৈ ওফন্দি উঠাত জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় আৰু যিডোখৰ ঠাইত মহিলাগৰাকীক সৎকাৰ কৰা হৈছিল সেই ঠাইডোখৰো পুনৰ প্লাৱিত হয় । এতিয়া মৃতকৰ কাম-কাজ কেনেদৰে সম্পন্ন কৰিব সেই লৈ পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:লাইভ অসমৰ বানৰ আপডেট : বানত নিহত লোকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ