শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানপীড়িত লোকসকল নাগালেণ্ডৰ কয়লা খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা

শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানপীড়িত লোকসকল নাগালেণ্ডৰ কয়লা খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা
উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমে নাগালেণ্ডত কোনো ধৰণৰ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷
By PTI
Published : August 4, 2026 at 9:58 PM IST
গুৱাহাটী: শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৷ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৷
মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনি অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ অধিকাংশ লোকেই চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ কয়লা আৰু বালি খননৰ কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ৷ এই অবৈধ খনন বন্ধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘বান আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ সকলো লোকেই খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । সেয়েহে মই জনসাধাৰণক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো ।’’ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে শিলবোৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে কাৰণ তাত খনন হয় আৰু অসমে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনলৈ গৈ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বিহুবৰত থকা শিলভঙা মেচিনসমূহ আমি বন্ধ কৰিব পাৰো । কয়লা খনন অসমত নহয়, নাগালেণ্ডত হয় । নাগালেণ্ড চৰকাৰে কি নীতি গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো ।’’ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে নাগালেণ্ডৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
‘‘অসমত কোনো ধৰণৰ অবৈধ খনন নহয় । বান পৰিস্থিতিৰ সামান্য উন্নতি হ'লেই মই ব্যক্তিগতভাৱে এই বিষয়টো সমাধানৰ চেষ্টা কৰিম’’ - মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
উজনি অসমৰ কেইখনমান জিলাত পুনৰবাৰ বান পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰোধৰ বাবে বিৰোধীয়ে সকলো অবৈধভাৱে হোৱা কয়লা আৰু বালি খনন বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৷ এই দাবীৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
মঙলবাৰে বানাক্ৰান্ত কিছু অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে অসমে নাগালেণ্ডত কোনো ধৰণৰ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত বিশেষকৈ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত আকস্মিকভাৱে অহা বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ কমেও ৮৭ জন লোকে এই বানত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে প্ৰায় ১.৩ লাখ লোক বানৰ কবলত পৰিছিল ।
কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যতম বিৰোধী দল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে উজনি অসমৰ জিলাসমূহত হোৱা বিধ্বংসী বান মানৱসৃষ্ট আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ বিৰোধী দলসমূহে এই বান পৰিস্থিতি অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰভাৱশালী নেতা আৰু কয়লা-শিলৰ মাফিয়াৰ মাজত হোৱা গোপন বুজাবুজিৰ ফল বুলি দাবী কৰিছে ।
তাৰোপৰি বিৰোধী আৰু সামাজিক সংগঠনসমূহে নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অবৈধ মুক্ত খননৰ ফলত বৃহৎ গাঁত আৰু কৃত্ৰিম জলভাগৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি দাবী কৰিছে ৷ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সময়ত এই গাঁতবোৰত পানী জমা হৈ তললৈ বৈ যায়, যাৰ ফলত অসমত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এনে বৃহৎ ধ্বংসলীলাৰ বাবে অবৈধ খনন দায়ী নেকি বুলি সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত চৰকাৰে প্ৰকৃত কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ’লে বিশেষজ্ঞৰ মতামত বিচাৰিব লাগিব । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰতি বছৰে বৰষুণ হয় ৷ কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা বান হোৱা নাই । উপগ্ৰহৰ তথ্য অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমি আইআইটিৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায় বিচাৰিব লাগিব । আমি ৰাজনীতিবিদসকলে এই বিষয়ত ইমান সহজে মন্তব্য দিব নোৱাৰো ।’’
মঙলবাৰেও অসমৰ বান পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈ আছে যদিও অধিকাংশ অঞ্চলত জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ৷ বৰ্তমানলৈকে ৮৭ জন লোকে বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু প্ৰায় ১.৩ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউট অৱ পেট্ৰ’লিয়াম টেকন’ল’জি চমুকৈ আৰজিআইপিটিৰ চৌহদত স্থাপন কৰা বান সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি তাত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমে বানে ক্ষতি কৰা লোকসকলৰ জীৱন পুনৰ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰাৰ লগতে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিবলৈ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰিব । আমি প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ পৰা মতামত সংগ্ৰহ কৰি সকাহ আৰু সাহায্য লাভ কৰিছে নে নাই, সেয়া নিশ্চিত কৰিছো ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৯ আগষ্টৰ পৰা চৰকাৰী দলসমূহে ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ গৈ বানত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ সম্পৰ্কে জানিবলৈ মূল্যায়ন কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, ‘‘মই অসমৰ প্ৰতিটো বানপীড়িত পৰিয়ালক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰো যে এই কঠিন সময়ত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰতিটো খোজতে থিয় দিছে । তেওঁলোকক পুনৰ্বাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনালৈকে সম্ভৱপৰ সকলো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব । মই আজি শিৱসাগৰৰ এটা সাহায্য শিবিৰত এই সংকল্পকে পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিলোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: বানপীড়িতকলৈও দুৰ্নীতি ! তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্ত