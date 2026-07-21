শিৱসাগৰ-যোৰহাটত বানৰ বিভীষিকা, বান পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন
ৰাজ্যত বৰ্তমানো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি । শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন বানৰ কৱলত । টীয়কতো বানৰ তাণ্ডৱ । সাজু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন ।
Published : July 21, 2026 at 5:29 PM IST
উজনি-নামনি, পাহাৰ-ভৈয়াম সকলোতে এতিয়া বানৰ সংহাৰ । বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে । চৰকাৰী তথ্য অনুযায়ী ৰাজ্যৰ ১৬ খন জিলা বৰ্তমান বানৰ কৱলত । সোমবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, চলিত বানত এতিয়ালৈকে ১০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো সন্ধানহীন হৈ আছে ।
কেতিয়া উদ্ধাৰ পাব টীয়কৰ বানাক্ৰান্তই; আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি
টীয়ক : বিগত ৩৬ ঘণ্টা বান বিভীষিকাৰ মাজত আছে টীয়কৰ অধিকাংশ অঞ্চল । মঙবাৰে বান আংশিক কমিলেও স্বাভাৱিক হোৱা নাই জনজীৱন । এতিয়াও জলবন্দী হৈ আছে টীয়ক নগৰৰ বহু পৰিয়াল । এতিয়াও পানীৰ তলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । ইফালে প্ৰশাসনৰ দুৰ্বল ভূমিকাক লৈয়ো ক্ষোভিত বন্যাৰ্ত । বিশেষকৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ বাবে এতিয়াও নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী, নাই আশ্ৰয় শিবিৰ, নাই পশুখাদ্য, নাই শিশু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "টীয়ক নগৰত ইমান বিভীষিকাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ পাছতো টীয়ক পৌৰসভা বা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ বাবে একো কৰা নাই, খবৰ এটাও লোৱা নাই । চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতিৰ বাবে আজি আমি এই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগা হৈছে । আহোম ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা আমাৰ কীৰ্তিচিহ্নবোৰ আজিও অক্ষত, কিন্তু বৰ্তমান ইমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ কাৰিকৰী বিজ্ঞানৰ সময়ত আমাৰ এয়া অৱস্থা । একাংশ ঠিকাদাৰ, ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুনাফাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশখন শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে । আজি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে লজ্জিত হৈছো ।"
বানত ডুব গৈছে ঐতিহাসিক ৰংপুৰ
শিৱসাগৰ : বাঢ়নি পানীয়ে ঐতিহাসিক ৰংপুৰৰ বহু প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন বুৰাই পেলাইছে । তলাতল ঘৰৰ ন-দুৱাৰ আৰু পানী দুৱাৰৰ পথ পানীৰ তলত । এবুকু পানীত ডুব গৈছে আহোম ৰাজত্বৰ খাৰ-বাৰুদ মজুত ৰখা গোলাঘৰ । ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰত কেৱল চাৰিসীমাৰ গড়ৰ বাবে পানী সোমোৱা নাই । কিন্তু এইদৰে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থাকিলে তলাতল ঘৰো বানত ডুব যাব ।
আনহাতে, যি হাৰত বৃহত্তৰ জয়সাগৰ অঞ্চলত ডিমৌ নদীৰ পানী সোমাই আছে, তেনেক্ষেত্ৰত অসমৰ পৰিচয় ৰংঘৰো পানীত ডুব যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো বানে চুই গৈছে । ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় চৌহদত পানী সোমোৱাৰ লগতে চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতো পানী সোমোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন সাজু
বৰপেটা : বানপ্ৰৱণ জিলা বৰপেটাৰ নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমে বৃদ্ধি হৈছে । এনেক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে। বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, জিলাখনত ৬৭৭ খন গাঁও আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ২৯৯ খন বানপ্ৰৱণ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
জিলাখনত থকা ছটা ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে এই গাঁওসমূহৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হৈছে । ইয়াৰ লগতে ২৩৬ টা আশ্ৰয় শিবিৰৰ স্থান ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰাৰ উপৰি গৰু, ম'হ, ছাগলী আদি পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ৰাখিব পৰাকৈও ২৩৬ টা ওখ স্থান চিনাক্ত কৰি ৰখা হৈছে ।
জিলা আয়ুক্তজনে লগতে সদৰী কৰে যে বৰপেটা জিলাত মুঠ ৮১ কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে । তাৰে বাঢ়নি পানীয়ে ক্ষতিসাধন কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা অংশবোৰ শক্তিশালী কৰাৰ উপৰি নিয়মীয়া নিৰীক্ষণো জলসম্পদ বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভূটানৰ কুৰিশ্ব' বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে যাতে জিলাখনৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে চুবুৰীয়া দেশখনৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছে ।
উল্লেখ্য যে কুৰিশ্ব' বান্ধৰ লগত বৰপেটা জিলাৰ বেকী নদী সংযোজিত হৈ আছে । তদুপৰি জিলা আয়ুক্ত পাঠকে সদৰী কৰে যে বন্যাৰ্তক তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় অনুদান ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়াৰ লগতে সাহায্য হিচাপে বিতৰণ কৰিবলগীয়া চাউলো যোগান ধৰিছে ।