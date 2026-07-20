যোৰহাট জিলাত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ: পশুধনৰ সৈতে বন্যাৰ্তৰ সহাৱস্থান

যোৰহাট জিলাত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ: পশুধনৰ সৈতে বন্যাৰ্তৰ সহাৱস্থান
উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ৷ ঘাইপথতে ভাত ৰান্ধি খাব লগা পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হৈছে ৷
Published : July 20, 2026 at 1:49 PM IST
টীয়ক/যোৰহাট : বিগত কেবাদিন ধৰি ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে ৷ ফলত ৰাজ্যৰ নদ-নদীৰ পানী ওফন্দি উঠিছে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ইয়াৰ কেবাখনো উপনৈৰ পানী বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ৷ পূৰ্বতে কাহানিও নোহোৱা বান পৰিস্থিতি এইবাৰ উজনি অসমত উদ্ভৱ হৈছে !
- টীয়কৰ বান
সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত লাভ কৰা তথ্য মতে, টীয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বহু বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে । যোৰহাটৰ পৰা জাঁজীলৈকে প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ ঘাইপথ পানীৰ তলত ডুব গৈছে ৷ পথৰ ওপৰত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু এই পানীৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈয়ে আছে ।
বাতৰি লিখা পৰলৈকে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও টীয়কৰ একাংশ লোকে উল্লেখ কৰে ৷ সেয়ে বিশেষ জৰুৰীকালীন কাম নাথাকিলে ৰাইজক ওলাই নাহিবলৈ টীয়কৰ এজন সচেতন ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰে । স্থানীয় যুৱকৰ তৎপৰতাত বানত আবদ্ধ হৈ থকা বাহনবোৰ এক্সকেভেটৰেৰে টানি উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ।
বান বিভীষিকাৰ মাজতে বাদুলিপুখুৰী অঞ্চলত প্ৰায় ১০০ টা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাইজে ঘাইপথৰ ওচৰতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে । দেওবাৰে নিশা হঠাতে অহা বানে ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে । খাদ্য-সামগ্ৰী, আচবাব, নথিপত্ৰ, কিতাপ, গাড়ী-মটৰ সকলো পানীত বুৰ গৈছে । মানুহ, গৰু-ছাগলীকে ধৰি পশুধন সকলোৱে ঘাইপথতে সহবাস কৰিব লগাত পৰিছে ।
এগৰাকী সচতন যুৱকে কয়, "এয়া আমাৰ বাবে অতি আচৰিত ঘটনা । কাহানিও এনেকুৱা পানী টীয়কত হোৱা নাই । চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ পাছতে টীয়কত এনেকুৱা পানী হৈছে । আমি ভাবিছো যে পথ নিৰ্মাণত কিবা বিসংগতি হোৱাত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ সেয়ে আমি প্ৰশাসনক এইক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"
ইপিনে আন এজন যুৱকে কয়, "বৰ্তমান চটাইৰ পৰা হাঁহচৰা পৰ্যন্ত ঘাইপথ পানীৰ তলত । ৰাইজে এতিয়া ঘাইপথতে ভাত ৰান্ধি খাব লগা পৰিৱেশ হৈছে । পানীৰ মাজত গাড়ী-মটৰ আদি আবদ্ধ হৈ পৰিছে । কোনো ক'লৈকো যাব পৰা নাই । ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । মথাউৰি চিগিছে, বৰষুণো দিছে, বৰ্তমান প্ৰশাসনে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলেও মাত এষাৰটো দিব পাৰে ।"
- ভোগদৈৰ বান
ইফালে ক্ৰমাৎ যোৰহাটত বানে সংহাৰী ৰূপ লৈছে ৷ কাৰণ নগা পাহাৰত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভোগদৈ নদীৰ বক্ষ ওফন্দি উঠাত ইয়াৰ পানীয়ে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ কেইবাটাও স্থানত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ এলেংমৰাত মাথাউৰি চিগিছে, খুটীয়াপতিয়া, মজিয়াভেঢ়ি, সোণাৰী গাঁও, কাতিয়ামৰ চুক আদি বিভিন্ন অঞ্চল বানে বুৰাই পেলাইছে ৷
বানত এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে ৷ কিছু বানাক্ৰান্ত লোকে পথৰ ওপৰত নাইবা নামঘৰত আশ্ৰয় ল’ব লগাত পৰিছে ৷