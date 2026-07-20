ETV Bharat / state

যোৰহাট জিলাত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ: পশুধনৰ সৈতে বন্যাৰ্তৰ সহাৱস্থান

উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ৷ ঘাইপথতে ভাত ৰান্ধি খাব লগা পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হৈছে ৷

Flood Fury Grips Upper Assam
উজনিত বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক/যোৰহাট : বিগত কেবাদিন ধৰি ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে ৷ ফলত ৰাজ্যৰ নদ-নদীৰ পানী ওফন্দি উঠিছে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ইয়াৰ কেবাখনো উপনৈৰ পানী বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ৷ পূৰ্বতে কাহানিও নোহোৱা বান পৰিস্থিতি এইবাৰ উজনি অসমত উদ্ভৱ হৈছে !

  • টীয়কৰ বান

সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত লাভ কৰা তথ্য মতে, টীয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বহু বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে । যোৰহাটৰ পৰা জাঁজীলৈকে প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ ঘাইপথ পানীৰ তলত ডুব গৈছে ৷ পথৰ ওপৰত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু এই পানীৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈয়ে আছে ।

বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ (ETV Bharat Assam)

বাতৰি লিখা পৰলৈকে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও টীয়কৰ একাংশ লোকে উল্লেখ কৰে ৷ সেয়ে বিশেষ জৰুৰীকালীন কাম নাথাকিলে ৰাইজক ওলাই নাহিবলৈ টীয়কৰ এজন সচেতন ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰে । স্থানীয় যুৱকৰ তৎপৰতাত বানত আবদ্ধ হৈ থকা বাহনবোৰ এক্সকেভেটৰেৰে টানি উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ।

Flood Fury Grips Upper Assam
উজনিত বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা (ETV Bharat Assam)
Flood Fury Grips Upper Assam
খাদ্য-সামগ্ৰী, আচবাব, নথিপত্ৰ, কিতাপ, গাড়ী-মটৰ সকলো পানীত বুৰ গৈছে (ETV Bharat Assam)

বান বিভীষিকাৰ মাজতে বাদুলিপুখুৰী অঞ্চলত প্ৰায় ১০০ টা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাইজে ঘাইপথৰ ওচৰতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে । দেওবাৰে নিশা হঠাতে অহা বানে ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে । খাদ্য-সামগ্ৰী, আচবাব, নথিপত্ৰ, কিতাপ, গাড়ী-মটৰ সকলো পানীত বুৰ গৈছে । মানুহ, গৰু-ছাগলীকে ধৰি পশুধন সকলোৱে ঘাইপথতে সহবাস কৰিব লগাত পৰিছে ।

Flood Fury Grips Upper Assam
পশুধনৰ সৈতে বন্যাৰ্তৰ সহাৱস্থান (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী সচতন যুৱকে কয়, "এয়া আমাৰ বাবে অতি আচৰিত ঘটনা । কাহানিও এনেকুৱা পানী টীয়কত হোৱা নাই । চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ পাছতে টীয়কত এনেকুৱা পানী হৈছে । আমি ভাবিছো যে পথ নিৰ্মাণত কিবা বিসংগতি হোৱাত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ সেয়ে আমি প্ৰশাসনক এইক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

Flood Fury Grips Upper Assam
উজনিত বাঢ়নী পানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

ইপিনে আন এজন যুৱকে কয়, "বৰ্তমান চটাইৰ পৰা হাঁহচৰা পৰ্যন্ত ঘাইপথ পানীৰ তলত । ৰাইজে এতিয়া ঘাইপথতে ভাত ৰান্ধি খাব লগা পৰিৱেশ হৈছে । পানীৰ মাজত গাড়ী-মটৰ আদি আবদ্ধ হৈ পৰিছে । কোনো ক'লৈকো যাব পৰা নাই । ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । মথাউৰি চিগিছে, বৰষুণো দিছে, বৰ্তমান প্ৰশাসনে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলেও মাত এষাৰটো দিব পাৰে ।"

  • ভোগদৈৰ বান

ইফালে ক্ৰমাৎ যোৰহাটত বানে সংহাৰী ৰূপ লৈছে ৷ কাৰণ নগা পাহাৰত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভোগদৈ নদীৰ বক্ষ ওফন্দি উঠাত ইয়াৰ পানীয়ে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ কেইবাটাও স্থানত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ এলেংমৰাত মাথাউৰি চিগিছে, খুটীয়াপতিয়া, মজিয়াভেঢ়ি, সোণাৰী গাঁও, কাতিয়ামৰ চুক আদি বিভিন্ন অঞ্চল বানে বুৰাই পেলাইছে ৷

Flood Fury Grips Upper Assam
বানৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বহু বাহন আবদ্ধ (ETV Bharat Assam)

বানত এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে ৷ কিছু বানাক্ৰান্ত লোকে পথৰ ওপৰত নাইবা নামঘৰত আশ্ৰয় ল’ব লগাত পৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : যিকোনো মুহূৰ্ততে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ: বান পৰিস্থিতি শোচনীয়, মৃতকৰ সংখ্যা ৫ জনলৈ বৃদ্ধি

লগতে পঢ়ক : ওফন্দি উঠিছে ভোগদৈ: বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাটৰ কেবাটাও অঞ্চল, মাজুলী-যোৰহাট ফেৰীসেৱা বন্ধ

TAGGED:

টীয়কত বানপানী
যোৰহাটত বানপানী
বান বিভীষিকা
উজনিত বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.