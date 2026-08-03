ভোগদৈৰ বলিয়া বানে তচনচ কৰিলে যোৰহাটৰ কৃষকৰ সপোন, কৃষি বিভাগেই শেষ ভৰসা কৃষকৰ

ভোগদৈৰ বলিয়া বানে তচনচ কৰিলে যোৰহাটৰ কৃষকৰ সপোন, কৃষি বিভাগেই শেষ ভৰসা কৃষকৰ
পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেমংৰা, মণ্ডলৰ চুক, কাতিৰাম চুক, নালিয়া চুক, ছেঙেলী আটি, শলমৰা আৰু গৰুমৰা ৰাইজ কান্দোনত ভাগি পৰিছে ৷
Published : August 3, 2026 at 3:18 PM IST
যোৰহাট : ভোগদৈৰ বলিয়া বানত বিধ্বস্ত হৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজ ৷ কাৰণ বলিয়া বানে তচনচ কৰি গ'ল কৃষিজীৱী ৰাইজৰ সপোনবোৰ, যাৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ।
উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত ভোগদৈৰ বানে পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কুলাইচুক, শলমৰা, মজিয়াভেটি, এলেংমৰা, পহুমৰা গ্ৰেজিং আদি অঞ্চলত মাথাউৰি ছিগাত পলকতে তচনচ হৈ পৰিছিল কৃষিকৰ সপোন ৷
কৃষিপ্ৰধান অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত পশ্চিম যোৰহাটৰ উক্ত অঞ্চলসমূহত বানৰ বাবে সকলো শস্য নষ্ট হৈছে ৷ সেউজীয়া হৈ পৰা পথাৰ, কঠীয়াতলি আৰু খাৰিফ শস্য বানত জাহ গ'ল ৷ সেয়ে দিকবিদিক হেৰুৱাই পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেমংৰা, মণ্ডলৰ চুক, কাতিৰাম চুক, নালিয়া চুক, ছেঙেলী আটি, শলমৰা আৰু গৰুমৰাৰ ৰাইজ কান্দোনত ভাগি পৰিছে ৷
কেনেদৰে জীয়াই থাকিব আৰু পুনৰ কিদৰে জীৱন সংগ্ৰামৰ যুজঁখনত অৱৰ্তীণ হ'ব সেই লৈ কৃষিজীৱী ৰাইজে হুমুনিয়াহ কাঢ়িব লগা হৈছে ৷ সেয়ে দুৰ্ভগীয়া কৃষক ৰাইজে কয়,"বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলটো শস্যৰে নদন বদন হৈ আছিল ৷ আমাৰ ইয়াৰ শাক-পাচলিয়ে যোৰহাট জিলাখনৰ বহু চাহিদা পূৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শাক-পাচলি সুনামো আছিল ৷ কিন্তু বানে এতিয়া সকলো শেষ কৰি পেলালে ৷"
আন এজন কৃষকে কয়,"আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যকে ৪-৫ বিঘা মাটিত খাৰিফ শস্য কৰিছিল আৰু বহু মাটিত ধান খেতি কৰিছিল ৷ বৃহৎ বৃহৎ এলেকাত কঠীয়া পাৰিছিল ৷ এতিয়া সেয়া পানীৰ তলত, আমি এতিয়া কি কৰি খাম ? কিদৰে আমি জীয়াই থাকিম ? এতিয়া আমি শূন্যৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷ আমাৰ জীৱনটো বলিয়া বানে শেষ কৰি থৈ গ'ল । সেয়েহে কৃষি বিভাগলৈ আহ্বান এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাক অলপমান সহায় কৰক ।"
লগতে পঢ়ক: অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু