ETV Bharat / state

ভোগদৈৰ বলিয়া বানে তচনচ কৰিলে যোৰহাটৰ কৃষকৰ সপোন, কৃষি বিভাগেই শেষ ভৰসা কৃষকৰ

পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেমংৰা, মণ্ডলৰ চুক, কাতিৰাম চুক, নালিয়া চুক, ছেঙেলী আটি, শলমৰা আৰু গৰুমৰা ৰাইজ কান্দোনত ভাগি পৰিছে ৷

Jorhat Flood
তচনচ কৰিলে যোৰহাটৰ কৃষকৰ সপোন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ভোগদৈৰ বলিয়া বানত বিধ্বস্ত হৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজ ৷ কাৰণ বলিয়া বানে তচনচ কৰি গ'ল কৃষিজীৱী ৰাইজৰ সপোনবোৰ, যাৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ।

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত ভোগদৈৰ বানে পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কুলাইচুক, শলমৰা, মজিয়াভেটি, এলেংমৰা, পহুমৰা গ্ৰেজিং আদি অঞ্চলত মাথাউৰি ছিগাত পলকতে তচনচ হৈ পৰিছিল কৃষিকৰ সপোন ৷

তচনচ কৰিলে যোৰহাটৰ কৃষকৰ সপোন (ETV Bharat Assam)

কৃষিপ্ৰধান অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত পশ্চিম যোৰহাটৰ উক্ত অঞ্চলসমূহত বানৰ বাবে সকলো শস্য নষ্ট হৈছে ৷ সেউজীয়া হৈ পৰা পথাৰ, কঠীয়াতলি আৰু খাৰিফ শস্য বানত জাহ গ'ল ৷ সেয়ে দিকবিদিক হেৰুৱাই পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেমংৰা, মণ্ডলৰ চুক, কাতিৰাম চুক, নালিয়া চুক, ছেঙেলী আটি, শলমৰা আৰু গৰুমৰাৰ ৰাইজ কান্দোনত ভাগি পৰিছে ৷

কেনেদৰে জীয়াই থাকিব আৰু পুনৰ কিদৰে জীৱন সংগ্ৰামৰ যুজঁখনত অৱৰ্তীণ হ'ব সেই লৈ কৃষিজীৱী ৰাইজে হুমুনিয়াহ কাঢ়িব লগা হৈছে ৷ সেয়ে দুৰ্ভগীয়া কৃষক ৰাইজে কয়,"বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলটো শস্যৰে নদন বদন হৈ আছিল ৷ আমাৰ ইয়াৰ শাক-পাচলিয়ে যোৰহাট জিলাখনৰ বহু চাহিদা পূৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শাক-পাচলি সুনামো আছিল ৷ কিন্তু বানে এতিয়া সকলো শেষ কৰি পেলালে ৷"

আন এজন কৃষকে কয়,"আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যকে ৪-৫ বিঘা মাটিত খাৰিফ শস্য কৰিছিল আৰু বহু মাটিত ধান খেতি কৰিছিল ৷ বৃহৎ বৃহৎ এলেকাত কঠীয়া পাৰিছিল ৷ এতিয়া সেয়া পানীৰ তলত, আমি এতিয়া কি কৰি খাম ? কিদৰে আমি জীয়াই থাকিম ? এতিয়া আমি শূন্যৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷ আমাৰ জীৱনটো বলিয়া বানে শেষ কৰি থৈ গ'ল । সেয়েহে কৃষি বিভাগলৈ আহ্বান এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাক অলপমান সহায় কৰক ।"

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

TAGGED:

ভোগদৈ নদী
ভোগদৈৰ বলিয়া বান
এলেংমৰাত বান
যোৰহাটত বান
JORHAT FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.