অসমত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল; চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

অসমত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল; চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে ।
Published : July 26, 2026 at 2:58 PM IST
গুৱাহাটী : বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধি অসমত উপস্থিত হৈছে । দলটোৱে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল'ব । তাৰ মাজতে ৬ জনীয়া প্ৰতিনিধি দলটো পুৱা চৰাইদেউ জিলাত উপস্থিত হয় । দলটোৱে চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অসমৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি তথা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । য'ত অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থাকে । বৈঠকৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনোৱা মতে উজনি অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতৰ লগতে প্ৰাৰম্ভিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয় দলৰ সৈতে পুৱা চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত তেওঁ মিলিত হয় । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা) এম ৰামচন্দ্ৰুডুৰ নেতৃত্বত অহা ৬ জনীয়া কেন্দ্ৰীয় দল আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ মাজৰ এই বৈঠকত জিলাখনত নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ পৰা হঠাৎ অহা প্ৰৱল বানৰ প্ৰকোপ আৰু ক্ষয়-ক্ষতিক লৈ বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।
প্ৰতিনিধি দলটোত এম ৰামচন্দ্ৰুডুৰ উপৰিও আছে কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ সঞ্চালক সঞ্জীৱ কুমাৰ সুমন, বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (ব্যয় বিভাগ) মহেশ কুমাৰ, কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উপ সচিব প্ৰভাত কুমাৰ, কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মাণ্ডলিক বিষয়া শ্ৰী ধীৰাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিম'ট ছেনছিং কেন্দ্ৰ (এনআৰএছচি)ৰ বিজ্ঞানী ড৹ এছভিএছপি শৰ্মা । বৈঠকত প্ৰতিনিধি দলৰ উপৰিও চৰাইদেউৰ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেচাৰৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলাত জিলা প্ৰশাসনক সহায়ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ৰাজহ বিভাগৰ বিশেষ সচিব ভাস্কৰ পেগু, কাৰাগাৰ মহাপৰিদৰ্শক পুলক মহন্ত, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত (ৰাজহ), ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াসকল, জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ (ডিডিএমএ)সহ জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সামাজিক মাধ্যমত বৈঠক সম্পৰ্কে লিখিছে, "বৈঠকত ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ কৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে বৰ্তমান অব্যাহত থকা সাহায্য অভিযানৰ সবিশেষ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় দলটোক অৱগত কৰা হয় । উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান, আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থাপনা, বন্যাৰ্তৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা আদিৰ উপৰিও জিলাখনত বানত হোৱা আন্তঃগাঁথনিগত ক্ষয়-ক্ষতিৰ লগতে পশুধন আৰু কৃষিক্ষেত্ৰত হোৱা বিস্তৰ ক্ষতিৰ সবিশেষ তথ্য আলোকচিত্ৰসহ জিলা আয়ুক্তই কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলটোৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে এই বৈঠকৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে জিলাখনৰ কেইবাটাও বান প্ৰভাৱিত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি এই দুৰ্যোগৰ প্ৰকোপ আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ চাক্ষুক আভাষ ল'ব । ইফালে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ দলটোৱে শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰি বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল'ব ।
লগতে পঢ়ক :
শিৱসাগৰত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ; ক্ষতিগ্ৰস্তক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস