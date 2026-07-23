ৰাজ্যত বানত পুনৰ ১০ জনৰ মৃত্যু; মৃতকৰ সংখ্যা ৪১ জনলৈ বৃদ্ধি
ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানো ভয়াৱহ হৈ আছে ৷ ৪০টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৯৩৯খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত ।
Published : July 23, 2026 at 11:27 AM IST
গুৱাহাটী : বুধবাৰে বানত পুনৰ চাৰিটা শিশুসহ ১০ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলা তিনিজনকৈ, চৰাইদেউত দুজন আৰু ধেমাজি আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে দৈনিক বান বুলেটিনত নিশ্চিত কৰে এই তথ্য ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
বানত তিনিজন পুৰুষ আৰু তিনিগৰাকী মহিলাকে ধৰি ৬জন লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে । ইফালে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানো ভয়াৱহ হৈ আছে ৷ ৪০টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৯৩৯খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত ।
কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, কামৰূপ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, নগাঁও, ধেমাজি, হোজাই, কামৰূপ (মহানগৰ)ৰ ৬.৫৩ লাখৰো অধিক লোক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । কেৱল শিৱসাগৰ জিলাত ৩,৯২,১৯৫ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে চৰাইদেউ জিলাত ১,১০,৭৫৫ জন, যোৰহাটত ৯,৭৬,৯০ জন, গোলাঘাটত ২,৫৫,৯১ জন আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত ১৩,৩৯০ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
অবিৰত বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । নাঙলমুৰঘাটত দিচাং নদীৰ জলপৃষ্ঠ সৰ্বোচ্চ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈছে । চেনিমাৰী (খোৱাং)ত বুঢ়ীদিহিং নদী, শিৱসাগৰত দিখৌ নদী, নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী, শ্ৰীভুমি (এফএফএছ)ত কুশিয়াৰা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ।
জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ৪৮৭টা সাহায্য শিবিৰ আৰু সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰত ৩.১৩ লাখৰো অধিক বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লৈছে । এএছডিএমএৰ বান প্ৰতিবেদনত ১,৩৮,৯৬৫ টা জীৱ-জন্তুও বানপানীৰ ফলত আক্ৰান্ত হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় সেনা , এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, আৰক্ষী, অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা/প্ৰশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেৱক, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ডিডিআৰএফ দল বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হৈছে ৷
বুধবাৰে বানৰ পানীয়ে ৫৩টা পথ, ৬টা মথাউৰিকে ধৰি অন্যান্য সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।
লগতে পঢ়ক : দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা