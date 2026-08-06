বন্যাৰ্তৰ কাষত বিপদৰ সাৰথি ৰূপে থিয় দিছে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰ

বন্যাৰ্তৰ কাষত বিপদৰ সাৰথি ৰূপে থিয় দিছে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰ
যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ দুৰ্গম বানপীড়িত অঞ্চলত বান সাহায্য আগবঢ়াইছে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰে ।
Published : August 6, 2026 at 7:00 PM IST
যোৰহাট: বানত বিধ্বস্ত যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । এই বিভীষিকাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ বহুজনে বন্যাৰ্তৰ কাষত ঠিয় দিছে । বানাক্ৰান্তৰ কাষত নাই কোন, সকলো ওলাই আহিছে, হিয়া উজাৰি যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ বানাক্ৰান্ত কাষত সকলো লোক ঠিয় হৈ যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে ।
ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰসকলো । স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰসকলক এনএফ ৰে'লৱেই সহায় কৰিছে । এইসকল কেডাৰে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ বিভিন্ন দুৰ্গম বানপীড়িত অঞ্চললৈ নাৱৰে যাত্ৰা কৰি উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তসকলক সামৰ্থ অনুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । লগতে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান ।
লক্ষ্যণীয় যে মৰিয়নীৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি ইউনিটৰ সৈতে মালিগাঁৱত থকা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা পঠিওৱা বিভিন্নধৰণৰ জৰুৰী সামগ্ৰী আৰু খাদ্যবস্তু তেওঁলোকে দুৰ্গম অঞ্চলত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । লক্ষ্যণীয় যে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ দলটো যোৱা ২৪ জুলাই তাৰিখৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত অবিৰতভাৱে ব্ৰতী হৈ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "মালিগাঁৱৰ পৰা বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে সাহায্য আহিছে, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ স্কাউট গাইডৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে দুৰ্গম বানপীড়িত অঞ্চললৈ গৈ বানপীড়িতক সহায় কৰাৰ লগতে বান সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২৪ জুলাইৰ পৰা আমাৰ স্কাউট এণ্ড গাইডৰ কেডাৰসকল যোৰহাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহলৈ গৈ বানপীড়িত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ মালিগাঁওস্থিত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা সাহায্য সামগ্ৰী আহিছে । স্কাউট আৰু গাইডৰ সদস্যসকলক সাহস দিবলৈ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় গোটো আহিছে ।"