বানে ভাঙিলে আহাৰৰ সপোন : জোনাইৰ কৃষকৰ চকুত অনিশ্চয়তাৰ ছবি

বানে ভাঙিলে আহাৰৰ সপোন : জোনাইৰ কৃষকৰ চকুত অনিশ্চয়তাৰ ছবি
বানৰ বিভীষিকা গ'ল, কিন্তু তাৰ পিছৰ ছবিখন অতি ভয়াৱহ । জোনাইত জীৱন-জীৱিকাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে ।
Published : July 11, 2026 at 5:56 PM IST
ধেমাজি : "বানে সকলো লৈ গ'ল । ঘৰ-দুৱাৰ, হাঁহ-কুকুৰ, গৰু-ছাগলী সকলো লৈ গ'ল । পথাৰতো পলস পেলাই থৈ গ'ল । এতিয়া আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম ।" এই মৰ্মবেদনা ধেমাজিৰ বানাক্ৰান্তৰ ।
শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বানৰ ফলত অসমৰো বিভিন্ন জিলা প্ৰভাৱিত হৈছে । দিখাৰী নৈৰ বানে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ তেলাম গাঁও পঞ্চায়ত আৰু মিছামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিকেৰ চেলেক, অৰুণ চাপৰি, মধুপুৰকে ধৰি কেবাখনো গাঁৱত ধ্বংসলীলা চলাইছিল ।
খৰস্ৰোতা নদীখনে মুহূৰ্ততে সকলো শেষ কৰি থৈ গ'ল । বহু পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে । বহুতৰে ঘৰৰ চোতালত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি কৰিলে ৷ বানে পথ আৰু পথাৰ সকলো সমান কৰি থৈ গ'ল । বানত উটি অহা কাঠ আৰু আৱৰ্জনাই খেতিপথাৰ আৰু বাসগৃহ পুতি পেলাইছে । আহাৰ মাহতে কৃষকে সপোন দেখা সময়ত এতিয়া হুমুনিয়াহ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে ।
বানৰ পিছৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰি এজন বানাক্ৰান্তই কয়, "অলপ ৰুইছিলোঁ কিন্তু গোটেই শেষ । পলস মাটি পেলাই দিলে এতিয়া সেইবোৰ ঠাইত সোমাবই নোৱাৰে । ঘৰতো খোৱাপানী নাই । শোচালয় পুতি পেলালে । গৰু-ম'হৰ খাবলৈ একো নাই । ভঁৰালৰ ধানকেইটা যেনেতেনে বচালোঁ । সেইখিনিৰে এতিয়া কিমান দিন খাম আৰু নাজানোঁ ।"
আন এজনে কয়, "অৰুণাচলৰ পৰা দিখাৰী নৈৰে পানী আহি হঠাৎ গাঁওখন, মাটি-বাৰী সকলো ধ্বংস কৰিলে । পুখুৰী, তামোল বাৰী গোটেই পুতি পেলাই দিলে । ছাগলী, হাঁহ, কুকুৰা সকলো গ'ল । পথাৰবোৰ গোটেই কাঠেৰে ভৰি গ'ল । এতিয়া খেতি কৰিব নোৱাৰে ।"
বানৰ পিছত এতিয়া জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে এনে দুৰ্দশাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ কেতিয়া পাব সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ! অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে বানাক্ৰান্তক দিয়া আশ্বাসক লৈ জোনাই অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত আশাবাদী হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
হাতী-মানুহ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপুৰৰ মডেল : ৰাজ্যৰ বাবে এক নতুন আশা