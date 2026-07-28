টীয়কত বানাক্ৰান্ত চাহ শ্ৰমিকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা

টীয়কত বানাক্ৰান্ত চাহ শ্ৰমিকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা
নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন বানাক্ৰান্ত চাহ শ্ৰমিক । কাম নকৰাৰ বাবে হাজিৰা কৰ্তন বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ।
Published : July 28, 2026 at 5:22 PM IST
টীয়ক: বান কমিছে যদিও বানাক্ৰান্তসকল নিতৌ নতুন নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । এইবাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালসমূহ বাৰুকৈয়ে সমস্যাত পৰিছে । বানৰ ফলত ঘৰ-দুৱাৰ, কাম-বন এৰি বানাশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা দিন হাজিৰা কৰা এইসকল চাহ শ্ৰমিক এতিয়া মহা সংকটত৷
অভিযোগ মতে চৰকাৰে শিবিৰত সকলো সুবিধা দিছে যদিও এই পৰ্যন্ত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই একো কৰা নাই । কেৱল কাম কৰিবলৈহে দাবী জনাইছে, কাম নকৰাৰ বাবে হাজিৰা কৰ্তন কৰিছে । যোৱা এটা সপ্তাহে বানৰ বাবে তেওঁলোকে কামত ধৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে । সেয়ে এটা সপ্তাহৰ দৰমহা কৰ্তন নকৰি তেওঁলোকৰ প্ৰদান কৰিবলৈ বাগান কৰ্তৃপক্ষক জনালে দাবী ।
ইপিনে বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকৰ আবাস গৃহবোৰ । এই গৃহবোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰতো কৰ্তৃপক্ষক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে এইসকল শ্ৰমিক পৰিয়ালে ।
এজন শ্ৰমিকে কয়,"আমাৰ বানৰ ফলত বহুত ক্ষতি হৈছে । বৰ্তমান আমাৰ শিবিৰত আছোঁ । কাম কৰিবলৈ যাবলৈ পৰা নাই । আমাক বাগানৰ ফালৰ পৰা খবৰ এটাও লোৱা নাই । কেৱল লাইন চকীদাৰ আহি আমাক কামলৈ যাবলৈ কৈছেহি ।"
তেওঁ কয়,"আমাৰ ঘৰত বৰ্তমান সোমাব নোৱাৰি, ভাঙি গৈছে, ইয়াত বাৰু ভালকৈ আছোঁ । আমাৰ যদি কাম নকৰাৰ বাবে হাজিৰা নিদিয়ে আমি কি খাম ইয়াৰ পৰা গৈ । সেয়ে আমাৰ ঘৰবোৰ মেৰামতি কৰি আমাৰ এইকেইদিনৰ হাজিৰাটো দিব লাগে । নহ'লে আমি কেনেকৈ চলিম ।"
আন এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে কয়,"মোৰ স্বামীও নাই । লৰা দুটা লৈ মই কেনেকৈ সেইখন ঘৰত থাকিম, কি কৰিম ? কাম নকৰিলে টকা নিদিয়ে, কেনেকৈ খাম কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই । আমি বাগানখনতে গোটেই জীৱন কাম কৰি আছোঁ । এতিয়া এই অৱস্থাত কেনেকৈ কামলৈ যাম ? চখত আমি শিবিৰত থকা নাই । মোক হাজিৰা লাগিবই, নহ'লে মোৰ বহুত অসুবিধা হ'ব ।"