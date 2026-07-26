ETV Bharat / state

যোৰহাটত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ

যোৰহাট জিলাত ২৫৮ খন গাঁও বানত প্লাৱিত হোৱাত ১ লাখ ৪৫ হাজাৰ লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷

Union Minister Pabitra Margherita
ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক-ৰাইজলৈ সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : প্ৰলয়ংকাৰী বানে উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে । এতিয়া চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ । শনিবাৰে যোৰহাটত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"এইবাৰৰ বানত ৰাজ্যখনৰ ৭৭ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ২০১১ গাঁও প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু ৪০১ ঘৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপে ধ্বংস হৈছে আৰু ৩০ হাজাৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । বৰ্তমানলৈকে মুঠ ৬২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৮ গৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে ১৭০ টা সাহাৰ্য শিবিৰ স্থাপন কৰি যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে ১০ হাজাৰ কেজি ব্লিচিং পাউদাৰ আৰু ৭,৫০০ টা ফেনাইল বটল প্ৰদান কৰিছো ৷ এইবাৰৰ বানত যোৰহাট জিলাতে ২৫৮ খন গাঁও বানত প্লাৱিত হোৱাত ১ লাখ ৪৫ হাজাৰ লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে । ৭,২০০ বিঘা কৃষি ভূমি বানত নষ্ট হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে বানত ১ লাখ ১৪ হাজাৰ কেৱল গৰু মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াৰে দেৰগাঁৱত সৰ্বাধিক ১০ হাজাৰ গৰুৰ মৃত্যু হৈছে ৷"

ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক-ৰাইজলৈ সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)

কৃষকৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কৃষি বিভাগে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক কঠীয়া প্ৰদান কৰিব ৷ তদুপৰি যি সমূহ অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত সেই সমূহত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈছে যদিও অচিৰেই বিদ্যুৎ যোগান লাভ কৰিব ৷ এই পৰিস্থিতিত সকলোকে হাতত হাত ধৰি বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগে ৷"

Jorhat Flood Affected area
যোৰহাট জিলাত ২৫৮ খন গাঁও বানত প্লাৱিত (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগক বানত হোৱা পশুধনৰ ক্ষতিৰ সঠিক প্ৰতিবেদন জমা দিয়াৰ লগতে পশুখাদ্য যাতে বানপীড়িত ৰাইজে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পায়, তাৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিবলৈ প্ৰশাসন নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছো । লগতে স্বাস্থ্য বিভাগক আশ্ৰয় শিবিৰ সমূহত আৰু বান প্লাবিত অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আৰু অনাময় ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই ৷

Jorhat Flood Affected area
যোৰহাট জিলাত ২৫৮ খন গাঁও বানত প্লাৱিত (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বানত ছিগি যোৱা মথাউৰিসমূহ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম যথাসম্ভৱ সোনকালে হাতত ল'বলৈ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নির্দেশ প্ৰদান কৰে । ইফালে বানপীড়িত লোক যাতে সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰশাসনক ।

লগতে পঢ়ক: উজনিৰ বন্যাৰ্তই পুনৰ সংস্থাপন নোপোৱালৈ কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ

TAGGED:

মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
যোৰহাট জিলাত বান
যোৰহাটত বান
ETV BHARAT ASSAM
PABITRA MARGHERITA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.