অসমৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, মৃত্য়ুৰ সংখ্য়া ৫লৈ বৃদ্ধি, ১৬ জিলাত ৩ লাখৰো অধিক আক্ৰান্ত

অসমৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, মৃত্য়ুৰ সংখ্য়া ৫লৈ বৃদ্ধি, ১৬ জিলাত ৩ লাখৰো অধিক আক্ৰান্ত
বানৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে এই বৰ্ষত মুঠ ১০ জনৰ মৃত্যু ৷ সোমবাৰৰ দিনটোত যোৰহাট জিলাত ৪ গৰাকী আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
Published : July 20, 2026 at 10:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৰষুণৰ পৰিমাণ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও সোমবাৰৰ বিয়লিৰ ভাগলৈকে ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে ৷
শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা ভয়াবহ বানৰ ফলত লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ অসমৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে সোমবাৰে নিশা ৯ বজালৈকে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, অসমৰ ১৬ খন জিলা বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে ৷
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, যোৰহাট, চৰাইদেউ, শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, চিৰাং, উদালগুৰি, বিশ্বনাথ, গোলাঘাট, কাছাৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, কামৰূপ, কামৰূপ (ম), শিৱসাগৰ জিলাত হোৱা ভয়াবহ বানত লাখ লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ৷
১৬ খন জিলাৰ ৭৯৪ খন গাঁও বানৰ কবলত আৰু ৩,৬২,৯৩৩ জন বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইফালে বনাৰ ফলত ১৯০৯৯.৫৯ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বানৰ ফলত এই বৰ্ষত বৰ্তমানলৈক মুঠ ১০ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ২ জন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত সোমবাৰৰ দিনটোত যোৰহাট জিলাত ৪ গৰাকী আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি তথ্যত প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ইফালে কাৰ্বি আংলং আৰু চৰাইদেউ জিলাত এজনকৈ লোক বানৰ বাবে বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ আনহাতে তিনিখন নগৰ অঞ্চল ক্ৰমে কামৰূপ(ম), কামৰূপ আৰু যোৰহাট নগৰো বানত ডুব গৈছে ৷ ফলত ৩১ টাকৈ ৱাৰ্ড বানৰ কবলত পৰিছে ৷
ইফালে সোমবাৰে শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সৈতে বনাত ডুব গৈ থকা নাজিৰাৰ ভিন্ন অঞ্চল, টিয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্ত সকলৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে যোৰহাটত ভোগদৈৰ ভগ্ন মথাউৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পৰিদৰ্শন কৰে ৷
On the directions of HCM Dr. @himantabiswa, Hon'ble Ministers Shri @keshab_mahanta, Shri @borgohainSBG and Shri @bimalborah119 today held a detailed review meeting with the District Commissioner and officials of various departments to assess the flood situation in Nazira,… pic.twitter.com/S6FYovwWCY— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 20, 2026
ইয়াৰ লগতে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মন্ত্ৰীসকল জিলাৰ উপয়ুক্তসকলৰ সৈতে যোগাযোগত থকা বুলি চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ ৷
লগতে পঢ়ক: উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ