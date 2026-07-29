ETV Bharat / state

ভঁৰালৰ গজালি ওলোৱা ধান ৰ'দত মেলি চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই

ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ আৰু জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশসমূহ পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰণালয় দলৰ ।

Flood affected families of teok are working hard to dry food items and grain stocks in Moriani
ভঁৰালৰ গজালি ওলোৱা ধান ৰ'দত মেলি চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 1:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাটত কাহানিও নেদেখা বানৰ বিভীষিকা । বানৰ পিছত এতিয়া আপোন ঘৰখনলৈ গৈ উচুপি উঠিছে বানাক্ৰান্তই । বলীয়া বানে আপোন ঘৰখনৰ সকলো উটুৱাই নিয়াত তেওঁলোক অসহায় হৈ পৰিছে ।

মৰিয়নী সমষ্টিৰ বানবিধস্ত অঞ্চলৰ পৰিৱেশ বৰ্ণনা কৰিলেও যেন অন্ত নপৰা হৈছে । বলীয়া বানে উটুৱাই নিলে সকলো, ঘৰ বুলিলৈ একো নাই । মাথোঁ প্ৰায়ভাগ লোকৰ ঘৰৰ জঁকাটোহে আছে ।

ভঁৰালৰ গজালি ওলোৱা ধান ৰ'দত মেলি চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই (ETV Bharat Assam)

বানাক্ৰান্তই আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে । চকুত চকুলো, মনত দুখৰ বোজা লৈ বানে ধ্বংস কৰা অৱশিষ্টখিনিৰ মাজৰ পৰা কিবা এটা উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি তাক লৈ এক বৃথা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

তেওঁলোকৰ সকলো শেষ, ওখকৈ সজা ভঁৰালত বছৰটোৰ বাবে ৰখা সাঁচতীয়া ধানখিনিও বানে শেষ কৰিছে । বানত ভঁৰালৰ ধানত ভেকুৰ হোৱাৰ লগতে পচি গৈছে । ভঁৰালতে ওলাইছে গজালি; কিন্তু তাৰ মাজতেই গৃহস্থই গজালি ওলোৱা আৰু ভেঁকুৰ ধৰা ধানখিনি উলিয়াই আনি ৰ'দত মেলি দিছে । পিছে ৰ'দত দিলেও সেয়া খোৱাৰ একেবাৰে অনুপযোগী হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে মনৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণেহে এয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

Flood affected families of teok are working hard to dry food items and grain stocks in Moriani
ভঁৰালৰ গজালি ওলোৱা ধান ৰ'দত মেলি চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই (ETV Bharat Assam)

এই বৃথা চেষ্টা অব্যাহত ৰখা এগৰাকী লোকে কয়, "আমি ভঁৰালৰ পৰা যেতিয়া গজালি ওলোৱা আৰু ভেকুৰ উঠা ধানখিনি উলিয়াই আনিছো । মনটো বহুত বেয়া লাগিছে ৷ উপায় নাই, আমি উলিয়াইছো, ৰ'দত দিছো, অৱশ্য়ে এয়া খাবৰ বাবে একেবাৰে উপযোগী নহয় ।"

Flood affected families of teok are working hard to dry food items and grain stocks in Moriani
ভঁৰালৰ গজালি ওলোৱা ধান ৰ'দত মেলি চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, "মোৰ ৮০ বছৰ পাৰ হৈছে; কিন্তু জীৱনত এনেকুৱা বানপানী দেখা নাই, এতিয়া আমি শূন্যৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব । বলীয়া বানে আমাৰ সকলো শেষ কৰি পেলালে । আমি কি কৰিম আৰু কি নকৰিম তাক লৈ চিন্তা কৰাৰ বাহিৰে মনলৈ একোৱে অহা নাই ।"

জাঁজী আৰু পুঠি নৈৰ পানীয়ে নিমিষতে উটুৱাই নিয়ে মৰিয়নীৰ বেলতল, টেঙাবাৰী, হাটিমুৰীয়া, দুলীয়া, লুখুৰাখন, পানীগাঁও, পানীটোলা, লেফেৰা, হালোৱাপথাৰ, কোঁৱৰগাঁৱকে আদি কৰি সহস্ৰাধিক গাঁও । যোৰহাট জিলাখনৰ ২৫৮ খনকৈ গাঁৱক বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয় দলৰ বিশেষ বৈঠক :

যোৰহাট জিলাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি আৰু ক্ষয়-ক্ষতি সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ দলটোৱে মঙলবাৰে টীয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনস্থ বনাই জগদুৱাৰ অঞ্চলৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ আৰু ধনতোলা অঞ্চলৰ জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । তাৰ পাছতে যোৰহাট পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ দ-গায়ন গাঁও আৰু শ’লমৰা আদিকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত উপস্থিত হৈ ছিগা মথাউৰি, খহনীয়া আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পথসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে ।

Inter-ministerial Central team visits Assam
ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ আৰু জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশসমূহ পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয় দলৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছত দলটোৱে বিভাগীয় মূৰব্বীসকলৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হয় । অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা) তথা কেন্দ্ৰীয় দলটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰা এম ৰামচন্দ্ৰুডু আৰু যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্ত জয় শিৱানী উপস্থিত থাকে । বৈঠকত জিলা প্ৰশাসনে সম্প্ৰতি সৃষ্টি হোৱা বানৰ প্ৰকোপ, ইতিপূৰ্বে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযান, সাহাৰ্য বিতৰণ, আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে অৱগত কৰায় । তদুপৰি জিলা আয়ুক্তই আলোকচিত্ৰসহ জিলাখনৰ আন্তঃগাঁথনি, কৃষি আৰু পশুধনৰ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিৰ তথ্য কেন্দ্ৰীয় দলটোক ব্য়াখ্য়া কৰে ।

Inter-ministerial Central team visits Assam
ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ আৰু জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশসমূহ পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয় দলৰ (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সচিব এম ৰামচন্দ্ৰুডুৱে পানী শুকুৱাৰ লগে লগে সংক্ৰামক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাখনৰ সকলো বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলত তাৎক্ষণিকভাৱে এক বৃহৎ পৰিসৰৰ অনাময় আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা অভিযান চলাবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালক মহেশ কুমাৰ, গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ উপ-সচিব প্ৰভাত কুমাৰ, পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মাণ্ডলিক বিষয়া ধীৰাজ, এনআৰএছচিৰ বিজ্ঞানী ডঃ এছভিএছপি শৰ্মা, চিডব্লিউৰ সঞ্চালক সঞ্জীৱ কুমাৰ সুমন, এএছডিএমএৰ বিষয়া মিৰ্জা মহম্মদ ইৰ্শাদ আৰু ৰাজেশ দত্ত উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:অসমৰ বানৰ আপডেট : নিহতৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ, এমাহলৈ নিখোঁজ ব্যক্তিৰ পৰিয়াললৈ সাহায্য

বানত বৰ্তমানলৈ ৭৫ জনৰ মৃত্যু; ৩.৩২ লাখ লোক আক্ৰান্ত

দিখৌৰ বুকুত অবৈধ খননে ভয়াৱহ বিপদ কঢ়িয়াইছে অসমলৈ: দেৱব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
জাঁজী নদী
বানাক্ৰান্ত
INTER MINISTERIAL CENTRAL TEAM
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.