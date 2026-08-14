ETV Bharat / state

বানপীড়িত অঞ্চলৰ চৰ্মৰোগত আক্ৰান্তৰ বাবে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা

বানপীড়িত অঞ্চলত ১৩ টা মেগা চিকিৎসা শিবিৰ । চৰ্মৰোগীৰ বাবে বিশেষ সুবিধা । নৱনিৰ্মিত বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ।

Assam Health minister
বানপীড়িত অঞ্চলৰ চৰ্মৰোগত আক্ৰান্তৰ বাবে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : শেহতীয়াকৈ বানৰ কবলত পৰা উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা দেখা গৈছে । চৰ্দি, জ্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুলোক চৰ্মৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । যাক লৈ বানপীড়িত লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে ।

এনে পৰিস্থিতিত স্বাস্থ্য বিভাগে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । স্বাস্থ্য বিভাগে ১৯০ খন হাস্পতালৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে য'ত চৰ্মৰোগৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

বানপীড়িত অঞ্চলৰ চৰ্মৰোগত আক্ৰান্তৰ বাবে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা (ETV Bharat)

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে জনোৱা মতে উজনি অসমৰ বিশেষকৈ চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত থকা এই হাস্পতালত চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু ঔষধ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মজুত ৰখা হৈছে ।

শুকুৰবাৰে নৱনিৰ্মিত বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে । তেওঁ লগতে বানপীড়িত অঞ্চলত স্বাস্থ্য বিভাগে হাতত লোৱা পদক্ষেপৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কয়, "২০ তাৰিখে আমি ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় ২০০ গৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ল'লো আৰু তেওঁলোকে বান শিবিৰত আৰু য'ত প্ৰয়োজন আছিল তাত চিকিৎসা কৰে, ঔষধ দিয়ে । তাৰ পিছত মেগা চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা গ'ল । প্ৰায় ১৩ টা মেগা চিকিৎসা শিবিৰ কৰা গ'ল । তাত প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ কৰিলে । ৩,২০০ তকৈও অধিক সৰু মেডিকেল কেম্প হৈ গ'ল । তাতো প্ৰায় ২ লাখ ২০ হাজাৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ কৰিলে ।"

ইফালে বানপীড়িত বহু অঞ্চলত খোৱাপানীৰ নাটনিৰ লগতে পানীৰ উৎস দূষিত হোৱাও দেখা গৈছে । এই ক্ষেত্ৰতো স্বাস্থ্য বিভাগে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহযোগত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ কয়, "আমি খোৱাপানীৰ ৯২০ টা উৎস চিনাক্ত কৰিছিলোঁ । তাৰে যিমান পানীৰ উৎস দূষিত পোৱা গৈছিল সেইবোৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ঠিক কৰিলে ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ আন্তঃগাঁথনি পৰিদৰ্শন কৰে । লগতে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতো মিলিত হয় ।

বৈঠকৰ অন্তত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নতুন অসমৰ চিনাকি যিবোৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ভিতৰত নামনি অসমত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব নতুনকৈ নিৰ্মিত বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালে । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হোৱাৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে য'ত সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা আপোনালোকে পাব । পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাবলৈ প্ৰায় ৪ বছৰ সময় লাগিব । মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ পৰা ১০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অনুমতি বিচাৰিছোঁ । মই ভাবো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত অতি সোনকালে অনুমতি পাম ।"

অৰ্থাৎ চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ১০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিব । লগতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়খন সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব বুলিও স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীক সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, বিধায়িকা দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াই সংগ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :

নাগালেণ্ডে আগতীয়া জাননী নিদিয়াৰ ফলত মানুহ মৰিল: পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং

TAGGED:

অশোক সিংহল
বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.