উড়ান আঁচনিৰ অনুমোদন : দেশজুৰি বিমান যাত্ৰা হ’ব অধিক সহজ আৰু সুলভ

নবীকৃত আঁচনিৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশতে ১০০ টা নতুন বিমানবন্দৰৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে ।

তেজপুৰ বিমানবন্দৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 7:46 PM IST

তেজপুৰ: শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আঞ্চলিক সংযোগ আঁচনি সংশোধিত ইউ ডি এনত জনোৱা অনুমোদন সমগ্ৰ ভাৰততে বিমান যাত্ৰা অধিক সুলভ আৰু সৰ্বাংগীন কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । এই কথা জানিবলৈ দিছে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক জি শিৱকুমাৰে ।

শিৱকুমাৰে জনায় যে, নবীকৰণ কৰা আঁচনিৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশতে ১০০ টা নতুন বিমানবন্দৰৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে । ইয়াৰোপৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্য, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, দ্বীপ অঞ্চল, উত্তৰ-পূব অঞ্চল আৰু আকাংক্ষিত জিলাসমূহত ২০০ টা হেলিপ’ৰ্টৰ উন্নয়ন কৰি শেষ মাইলৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰা হ’ব ।

তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক জি শিৱকুমাৰ (ETV Bharat Assam)

আঁচনিখনৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে বিমানবন্দৰ উন্নয়নৰ বাবে “চেলেঞ্জ মোড”ৰ প্ৰৱৰ্তন । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে চাহিদা আৰু প্ৰস্তুতিৰ ভিত্তিত বিমানবন্দৰ মনোনীত কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত দ্ৰুত আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সম্ভৱ হ’ব । কাৰ্যকৰী বহনক্ষমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আঁচনিখনে বিমানবন্দৰৰ বাবে তিনি বছৰৰ বাবে জনশক্তি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ খৰচৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি পৰিচালনা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ(অ’ এণ্ড এম) সমৰ্থনৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাজ্য সমৰ্থিত কাঠামোও প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । এই আঁচনিখনে বৃহৎ বিমানত অধিক সংখ্যক আসনৰ বাবে ৰাজসাহায্যযুক্ত বিমান ভাৰা প্ৰদান কৰি সুলভ মূল্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যাৰ ফলত টায়াৰ ২ আৰু টায়াৰ ৩ চহৰৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে সংযোগ উন্নত হয় ।

২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেজপুৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰা অন্তিমখন যাত্ৰীবাহী বিমানৰ ফটো (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি পথসমূহক বাণিজ্যিক জীৱনমুখিতা লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ ভায়েবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং(ভি জি এফ) সমৰ্থনৰ সময়সীমা তিনি বছৰৰ পৰা পাঁচ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ পদক্ষেপৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই আঁচনিখনত বিমান অধিগ্ৰহণত সহায়ক হোৱাকৈ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জনায় ৷ যাৰ ফলত ঘৰুৱা বিমান নিৰ্মাণৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰসাৰ ঘটিছে । সামগ্ৰিকভাৱে মডিফাইড ইউ ডি এন আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে বিমানবন্দৰ, হেলিপৰ্ট আৰু জল বিমানবন্দৰ উন্নয়নৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক বিমান সংযোগ বৃদ্ধি কৰা, একে সময়তে দুৰ্গম অঞ্চলত অৰ্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি কৰা আৰু ভাৰতৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডৰ সুষম, বহনক্ষম বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰা ।

উল্লেখ্য যে, তেজপুৰ বিমানবন্দৰ বিগত এবছৰ ছয় মাহ ধৰি যাত্ৰীৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে । ইফালে তেজপুৰ শালনিবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা যাত্ৰীবাহী বিমান সেৱা ২০২৪ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ বন্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তেজপুৰ ঘাটিৰ কাষতে থকা তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ ৰাণৱে উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ পুনৰ ছাৰ্ফেচিং কাম । যোৱা ১ বছৰ ৬ মাহ ধৰি শালনিবাৰী যাত্ৰীবাহী বিমানবন্দৰ বন্ধ হৈ আছে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা যাত্ৰীৰ লগতে বিমানবন্দৰত নিৰ্ভৰশীল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ ব্যাঘাত জন্মিছে ৷

বিমানবন্দৰৰ পৰিচালকে বুধবাৰে অৱগত কৰে যে ৰাণৱে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও আন কিছুমানৰ কামৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

