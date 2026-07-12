যোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান; বিকল্প পথ বাছি লোৱাৰ পৰামৰ্শ প্ৰশাসনৰ

যোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান; বিকল্প পথ বাছি লোৱাৰ পৰামৰ্শ প্ৰশাসনৰ
পুনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰবাট । উজনিমুৱা আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী হাজাৰ হাজাৰ বাহন আবদ্ধ ।
Published : July 12, 2026 at 7:18 PM IST
সোণাপুৰ : পুনৰ উজনি-নামনিমুৱা যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । এজাক মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে যোৰাহাটত সাগৰসদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
যোৰাবাট আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী জমা হোৱাৰ ফলত কেইবাখনো ব্যক্তিগত তথা বাণিজ্যিক বাহন, অট'ৰিক্সা আৰু মটৰচাইকেল পথৰ মাজতে বিকল হৈ পৰিছে ।
🚨 URGENT TRAFFIC ADVISORY 🚨— Guwahati Traffic Police (@GhtyTrafficPol) July 12, 2026
Due to severe waterlogging at 9th Mile and 10th Mile, traffic diversions have been implemented with immediate effect.
For LMVs:
Incoming towards Guwahati: Diverted at Digaru.
Outgoing from Guwahati: Diverted at Koinadhara Point.
1/2 pic.twitter.com/0Ia9ER9U1d
ফলত কেইবাজনো চালকে নিজৰ বাহন ঠেলি সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাবলগীয়া হৈছে ।
যোৰবাটৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত আপুনি যোৰাবাটৰ দিশে গ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।
এনে পৰিস্থিতিত যোৰাবাট হৈ নাযাবলৈও ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিশেষ পথ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে ।
আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি উজনি অসমলৈ যোৱা আৰু গুৱাহাটী অভিমুখে অহা বাহনবোৰক বিকল্প পথ ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লঘু বাহনবোৰে নাৰেংগী হৈ ডিগাৰুলৈ এই পথেৰে যাবলৈ প্ৰশাসনে পৰামৰ্শ দিছে ।
লগতে পঢ়ক :
কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গুৱাহাটী মহানগৰ, সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি ওলাল মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়