ETV Bharat / state

যোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান; বিকল্প পথ বাছি লোৱাৰ পৰামৰ্শ প্ৰশাসনৰ

পুনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰবাট । উজনিমুৱা আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী হাজাৰ হাজাৰ বাহন আবদ্ধ ।

Jorabat flood
যোৰাবাটত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 7:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : পুনৰ উজনি-নামনিমুৱা যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । এজাক মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে যোৰাহাটত সাগৰসদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

যোৰাবাট আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী জমা হোৱাৰ ফলত কেইবাখনো ব্যক্তিগত তথা বাণিজ্যিক বাহন, অট'ৰিক্সা আৰু মটৰচাইকেল পথৰ মাজতে বিকল হৈ পৰিছে ।

ফলত কেইবাজনো চালকে নিজৰ বাহন ঠেলি সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাবলগীয়া হৈছে ।

যোৰবাটৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত আপুনি যোৰাবাটৰ দিশে গ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।

এনে পৰিস্থিতিত যোৰাবাট হৈ নাযাবলৈও ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিশেষ পথ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে ।

আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি উজনি অসমলৈ যোৱা আৰু গুৱাহাটী অভিমুখে অহা বাহনবোৰক বিকল্প পথ ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লঘু বাহনবোৰে নাৰেংগী হৈ ডিগাৰুলৈ এই পথেৰে যাবলৈ প্ৰশাসনে পৰামৰ্শ দিছে ।

লগতে পঢ়ক :

কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গুৱাহাটী মহানগৰ, সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি ওলাল মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়

TAGGED:

কৃত্ৰিম বান
যোৰাবাটত বান
ইটিভি ভাৰত অসম
FLOOD
JORABAT FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.