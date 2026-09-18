তামিলনাডুৰ মীনাক্ষী মন্দিৰ পালেগৈ অসমৰ দুৰ্গা, হাতী সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা

তামিলনাডুৰ মীনাক্ষী মন্দিৰ পালেগৈ অসমৰ দুৰ্গা, হাতী সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা
ব্যক্তিগত ৫ টা হাতীক অতি সোনকালে তামিলনাডুত অৱস্থিত মন্দিৰসমূহলৈ লৈ যোৱা হ’ব ।
Published : September 18, 2026 at 2:44 PM IST
গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূবৰ পৰা হাতী দেশৰ আন প্ৰান্তলৈ চালানৰ বিষয়টোক লৈ প্ৰায়েই বিতৰ্ক হোৱা দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলৰ পৰা পাঁচটা হাতী তামিলনাডুলৈ চালান দিয়া কাৰ্যক লৈ তেনে এক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল ৷
এই বিষয়টো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত উত্থাপন কৰা হয় ৷ কিন্তু ন্যায়ালয়ে ব্যক্তিগত পাঁচটা হাতীক ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যেৰে তামিলনাডুলৈ চালান দিয়া কাৰ্যত বাধা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
বিচাৰপীঠে লক্ষ্য কৰে যে প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন নথকা বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে এই ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ আদেশ প্ৰদান কৰিব পৰা নাযায় ৷ এইদৰে আদালতে অসম চৰকাৰক তামিলনাডুলৈ সৰবৰাহ কৰা হাতীকেইটাৰ লগত হোৱা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ আশংকা থকাৰ আবেদনৰ সবিশেষ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
VIDEO | TN: Five-year-old elephant ‘Durga’ arrives at Madurai Meenakshi Amman Temple from Assam.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/dzbJ3cOvZQ
বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন, ১৯৭২ ৰ ধাৰা ৪০(২এ) আৰু ৪০(২বি)ৰ বৈধতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিচাৰাধীন লেখ আবেদনত আদালতে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷
এই কাৰ্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৪ নং অনুচ্ছেদৰ স্বেচ্ছাচাৰী আৰু উলংঘাকাৰী বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, কাৰণ ই বন্দী হাতীৰ মালিকীস্বত্ব, নিয়ন্ত্ৰণ, তত্ত্বাৱধান আৰু দখল নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এক অসাধাৰণ শাসন ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিগত ৫ টা হাতীক অতি সোনকালে তামিলনাডুত অৱস্থিত মন্দিৰসমূহলৈ লৈ যোৱা হ’ব । ইতিমধ্যে দুৰ্গা নামৰ হাতীটো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা তামিলনাডুৰ মাদুৰাইৰ মীনাক্ষী আম্মা মন্দিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে ৷
মুখ্য ন্যায়াধীশ আশুতোষ কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰীৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে কয় যে যদিহে সংশ্লিষ্ট সংস্থাই আইনৰ অধীনত অনুমোদন লাভ কৰে তেন্তে হাতী চালানত বাধা দিয়াৰ কোনো আইন নাই ।
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আবেদনকাৰীয়ে উত্থাপন কৰা একমাত্ৰ উদ্বেগটো হ’ল যে ইয়াৰ পূৰ্বেও তামিলনাডুলৈ নিয়া এটা হাতীক নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে ৷ সেয়েহে, তামিলনাডুৰ মন্দিৰলৈ লৈ যোৱা হাতীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
‘‘আমি ভয় খাইছো, এনে আশংকা প্ৰকৃত যেন নালাগে, কিয়নো এটা হাতী অৰ্থাৎ ‘জয়মালা’ই দীৰ্ঘদিন ধৰি আতিশয্য ভোগ কৰি থকাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই আদালতত লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে যে জয়মালাক নিৰাপদে অসমলৈ ওভতাই আনিব লাগে । প্ৰাইমা ফেচি, প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন লাভ কৰা হোৱা নাই বুলি স্পষ্টকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলে আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ কোনো কাৰণ আমি দেখা নাপাওঁ । কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে বন্দী কৰি ৰখা হাতীবোৰৰ প্ৰতি দুৰ্ব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে তথা সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাৰ গুৰুত্বৰ কথা মনত ৰাখি আমি এই আবেদনখন বিচাৰাধীন কৰি ৰাখোঁ আৰু পৰৱৰ্তী তাৰিখৰ ভিতৰত এই আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ অসমৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তাক নিৰ্দেশ দিওঁ ।’’ বিচাৰপীঠে কয় ৷
অসমৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তাই এক বিবৃতিত কয় যে তামিলনাডুৰ মন্দিৰলৈ ৫ টা হাতী লৈ যোৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে আৰু সেই হাতীক ধৰ্মীয় কামত নিৰাপদ পৰিবহণৰ বাবে সকলো সম্ভৱপৰ যত্ন লোৱা হ’ব ।
আদালতে লক্ষ্য কৰে যে আবেদনকাৰীয়ে প্ৰয়োজনীয় বিষয়ৰ বাবেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ কাষ চাপিছে, যিটো বিবেচনাৰ বাবে বাকী আছে । আদালতক জনোৱা হয় যে ৰাজ্য চৰকাৰেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ সন্মুখত সঁহাৰিৰ শপতনামা দাখিল কৰিছে । এইদৰে আদালতে বিচাৰাধীন লেখ আবেদনখন ১৫ অক্টোবৰত আবেদনৰ সৈতে তালিকাভুক্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন: বহিঃৰাজ্যলৈ অসমৰ হাতী 'দুৰ্গা'ৰ সৰবৰাহক লৈ চৰকাৰক জবাবদিহিৰ দাবী