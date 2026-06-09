ETV Bharat / state

জুবিন হত্যা গোচৰ: ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য দিলে ৫ সাক্ষীয়ে

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয়টো দিন । দ্বিতীয়টো দিনত সাক্ষ্য দিবলৈ আহিল ৫ গৰাকী সাক্ষী ।

Five witnesses gave testimony in trial proceedings of Zubeen Garg murder case
ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিলে ৫ সাক্ষীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয়টো দিন আছিল । ২৬ মে'ত চাৰ্জফ্ৰেম দাখিল কৰাৰ পাছতেই ফাষ্টট্ৰেক আদালতত ৮ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয়টো দিনত সাক্ষ্য দিবলৈ আহিল ৫ গৰাকী সাক্ষী । প্লাবিতা বৰকটকী, বেবী বৰা, বিশ্বজিৎ দাস, মহেশ্বৰ হালৈ, শ্বাহীদ চান বৰাই প্ৰদান কৰে সাক্ষ্য ।

টীয়ক প্ৰগতিশীল নাৰী সংঘৰ হৈ শ্যামকানু মহন্ত, শেখৰ গোস্বামী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল প্লাবিতা বৰকটকী আৰু বেবী বৰাই । সেই গোচৰতে সাক্ষ্য দিবলৈ আদালতত হাজিৰ হৈছিল দুয়োগৰাকী ।

ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিলে ৫ সাক্ষীয়ে (ETV Bharat Assam)

সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত প্লাবিতা বৰকটকীয়ে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই টীয়ক প্ৰগতিশীল নাৰী সংঘৰ তৰফৰ পৰা এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আমাক মাতিছিল আৰু সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছিলোঁ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমীয়া প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক অৱহেলিত কৰি ছিংগাপুৰত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শৰ্মাই পৰিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰি মৃত্যুমুখত পেলালে, তাৰে সাক্ষ্য দিবলৈ মই আহিলোঁ । মূলতঃ শ্যামকানু মহন্ত, শেখৰ গোস্বামী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলোঁ । এই তিনিজনেই ষড়যন্ত্ৰ কৰি মৃত্যুমুখত ঠেলি দিছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিল ৫ গৰাকী সাক্ষীয়ে । এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিদিনে বিভিন্নজনৰ পৰা সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব আদালতে । মুঠ ৩৯৪ গৰাকী লোকে সাক্ষ্যদান কৰিব ফাষ্টট্ৰেক আদালতত । ২০ জুনলৈ হত্যাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ দিয়াসকলৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: গাই নদীৰ মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে ধেমাজিত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

ধৰ্ষণকাৰী ছানোৱাৰ হুছেইনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতৰ

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ
শ্যামকানু মহন্ত
ইটিভি ভাৰত অসম
JUSTICE FOR ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.