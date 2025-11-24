বাঘৰ কংকালৰো চোৰাং বেহা চলে শুনি আচৰিত নহ’ব, পাঁচ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ভয়াৱহ সত্য

বাঘৰ কংকালৰো চোৰাং বেহা চলে শুনি আচৰিত নহ’ব, পাঁচ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ভয়াৱহ সত্য
প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ এটা চোৰাং চিকাৰী আৰু তাৰ পিচতেই উদ্ধাৰ বাঘৰ হাড়,ছাল আদি ।
Published : November 24, 2025 at 3:05 PM IST
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ অৱশেষ উদ্ধাৰ । এটা চোৰাং চিকাৰীক বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিচতেই উদ্ধাৰ হৈছে বিক্ৰীৰ বাবে অনা বৃহৎ পৰিমানৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ হাড় আদি । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্য়ে পাঁচ চোৰাং চিকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ প্ৰাধিকাৰীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেলত বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ প্ৰাধিকাৰী ৰিতু পৱন বৰাই কয় যে প্ৰায় ৪০ লাখ টকাৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কংকাল উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পাঁচটা চোৰাং চিকাৰী । বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অভিযানত কংকাল উদ্ধাৰ কৰা বুলি সংমণ্ডলৰ প্ৰাধিকাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
বন প্ৰাধিকাৰীৰ নেতৃত্বত বন বিভাগৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা, গহপুৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া আৰু বনকৰ্মীৰ সহযোগত গহপুৰৰ পৰা প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইলিৰাম দলে নামৰ চোৰাংচিকাৰীটোক । ইলিৰামৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰু ৪ জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কংকাল ।
এই কংকাল প্ৰায় ৪০ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰাৰ বাবে যো-জা চলাইছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাঁচ অভিযুক্তই । ইফালে, আজি এক সংবাদমেলত বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ বন প্ৰাধিকাৰী ৰিতু পৱন বৰাই কয়, "বন বিভাগে এক গোপন তথ্য লাভ কৰিছিল । সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আমি অভিযান চলাও যোৱা ২২ নৱেম্বৰৰ নিশা । প্ৰথমে এজন লোকক আটক কৰা হয় আৰু সেই চোৰাং চিকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন চাৰিটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।"এই ঘটনাৰ লগত জড়িত মুঠ পাচঁজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰাং চিকাৰীকেইটা হৈছে গহপুৰৰ ৰজাবাৰীৰ ইলিৰাম দলে, গোনাইআটিৰ ৰিপুণ পেগু, ১নং বৰতামুলীৰ কেৰানী কামান,ছোগুৰীৰ পুলিচ কুটুম আৰু শিমলুগুৰিৰ দ্বিপেন পেগু । ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ বন বিষয়া তথা বিভাগৰ তৰফৰ গহপুৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব দিছে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ বন প্ৰাধিকাৰীয়ে ।