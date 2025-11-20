৫ গৰাকী ঘোষিত বিদেশীক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম ত্যাগৰ নিৰ্দেশ

ETV Bharat / state

শোণিতপুৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ নং ২য়ে ২০০৬চনত জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে (সীমান্ত) দাখিল কৰা পৃথক পৃথক গোচৰত তেওঁলোকক ঘোষিত বিদেশী নাগৰিক বুলি অভিহিত কৰিছিল ।

Published : November 20, 2025 at 12:11 AM IST

তেজপুৰ : অসমত কেইবাবছৰ ধৰি বসবাস কৰি অহা চাৰিগৰাকী মহিলাকে ধৰি পাঁচগৰাকী লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বুধবাৰে জাননী জাৰি কৰি ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্য এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে বিদেশী লোক চিনাক্তকৰণ আদালত নং–২, শোণিতপুৰ ২০২৫ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত জামুগুৰিঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধোবাকটা গাঁৱৰ ৫ গৰাকী বাসিন্দাক ঘোষিত বিদেশী (DFN) হিচাবে ঘোষণা কৰিছে ।

বিগত ২০০৬ চনত শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ (বি) কাৰ্যালয়ৰ পৰা দাখিল কৰা সন্দেহজনক উল্লেখনৰ ভিত্তিত পৃথক পৃথক নিৰ্দেশনাত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

ঘোষিত বিদেশীৰ তালিকাত থকা লোকসকল হৈছে মছুদ্দা হানুফা (স্বামী: এলিজুল হক) মোঃ আমজাদ আলী (পিতা: মোঃ মতবৰ আলী) মছুদ্দা মাৰিয়াম নেছা (স্বামী: মোঃ আমজাদ আলী) মছুদ্দা ফাতেমা (স্বামী: মোঃ আমজাদ আলী) মছুদ্দা মনোৱৰা (স্বামী: মোঃ হাসমত আলী)

জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা অনুসৰি, উক্ত ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতি অসম/ ভাৰতৰ সামগ্ৰিক জনস্বাৰ্থ আৰু ৰাজ্যৰ অভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতিকাৰক বুলি মূল্যায়ন কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ ভিত্তিত অসম প্ৰব্ৰজন আইন, ১৯৫০ (Immigrants Expulsion from Assam Act, 1950) –ৰ ধাৰা ২ ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা আৰু ২০ মাৰ্চ, ১৯৫০ তাৰিখৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধিসূচনাৰ মাধ্যমে অধিকাৰ প্ৰদান অনুসৰি, শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে উক্ত ৫ জন ব্যক্তিক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম ত্যাগৰ আদেশ জাৰি কৰিছে । তেওঁলোকক ধুবুৰী, শ্ৰীভূমি অথবা দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ বাটৰ যিকোনো এখন পথেৰে দেশ ত্যাগ কৰিবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে ।

নির্দেশ পালনৰ ব্যৰ্থতা হ'লে, অসম প্ৰব্ৰজন আইন অনুযায়ী চৰকাৰে তেওঁলোকক বলপূৰ্বক ৰাষ্ট্ৰচ্যুত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িব বুলি জানিব দিয়া হৈছে ।

