শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক কৰদৈশিৰীয়া শিৱদৌলত পাঁচদিনীয়া আৰম্ভ শিৱৰাত্ৰি মেলা

আজিৰ পৰা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত পাঁচদিনীয়া আৰম্ভ শিৱ পূজা আৰু শিৱৰাত্ৰি মেলা ৷
Published : February 15, 2026 at 12:43 PM IST
শিৱসাগৰ : আজি মহা শিৱৰাত্ৰি ৷ এইবাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ মূহুৰত দুদিনীয়াকৈ পৰিছে ৷ আজি (দেওবাৰ) বিয়লি ৪ বাজি ১৪ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হৈ সোমাবাৰৰ সন্ধিয়ালৈকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভ মূহুৰত থাকিব ৷
ইফালে আজি মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম হোৱা দেখা দৈছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল ৷ পুৱাৰে পৰা শিৱ দৌলত অসংখ্য ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ধূপ-দ্বীপ, নৈব্যদৰ লগতে ভক্তসকলে গাখীৰ, পানী, ঘীউ, মৌ আদিৰে শিৱ লিংগত অভিশেষ কৰিছে ৷ লগতে মহাদেৱৰ চৰণত ভাং, ধতুৰা আদি আগবঢ়ায় তেওঁক সন্তুষ্ট কৰা দেখা গৈছে ৷
আনহাতে, আজি মহা শিৱৰাত্ৰিৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত পাঁচদিনীয়া আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰি মেলা ৷ প্ৰত্যক বছৰে শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি শিৱ দৌলত এই মেলাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ জানিব পৰা মতে, ভাৰতৰ অন্যতম জাগ্ৰত শিৱধাম ৰূপে পৰিচিত এই শিৱদৌলত বিগত প্ৰায় তিনিশ বছৰে নিয়মীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে শিৱ পূজা আৰু শিৱৰাত্ৰি মেলা ।
উল্লেখ্য যে, ১৭৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দতে বৰৰজা অম্বিকাই নিৰ্মাণ কৰা কৰদৈশিৰীয়া শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল অসমৰ প্ৰাচীন ঐতিহাসিক উপাসনাথলী ৷ জানিব পৰা মতে, আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত ১৭৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দত বৰৰজা অম্বিকাই তেতিয়াৰ কলঞ্চুপাৰ গাঁৱত এক বৃহৎ পুখুৰী খন্দোৱাই তাৰ পাৰত তিনিটা দৌল নিৰ্মাণ কৰে ।
উক্ত দৌলকেইটাৰ ভিতৰত ১০৪ ফুট ওখ দৌলটোৰ শৃংগত খচিত কৰোৱা হয় এক সোণৰ কলচি । কৰদৈশিৰীয়া এই দৌলটো কেৱল ইয়াৰ স্থাপত্য-ভাস্কৰ্যৰ বাবে নহয়, আধ্যাত্মিক প্ৰভাৱৰ বাবেও ই বিখ্যাত ।
অন্য দিনৰ বাদেও এই ঐতিহাসিক দৌলটোৰ মাহাত্ম্যৰ বাবে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সাধু-সন্ত আৰু ভক্তগণে শিৱৰাত্ৰিত শিৱদৌলত ভিৰ কৰে । যাৰ বাবে শিৱসাগৰৰ এই শিৱ পূজা কুম্ভমেলাৰ এক ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে ।
যদিও আজি সন্ধিয়াৰ পৰা কাইলৈ সন্ধিয়ালৈ শিৱ পূজাৰ মূল লগ্ন পৰিছে, তথাপিও আজি দিনৰ পৰাই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভক্তই ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ।