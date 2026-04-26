গুৱাহাটী মহানগৰীত ব্যৱসায়ীক অপহৰণ : মুক্তিপণ দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ অপহৰণকাৰী

গুৱাহাটী মহানগৰীত ব্যৱসায়ীক অপহৰণ : মুক্তিপণ দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ অপহৰণকাৰী
অপহৰণৰ ৩০ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নুনমাটি আৰক্ষীৰ সফল অভিযান ৷ বকোৰ পৰা পাঁচ অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত বাহনখন ৷
Published : April 26, 2026 at 11:49 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰাপত্তাৰক্ষী, সুৰক্ষা বেষ্টনীৰে সু-সজ্জিত গুৱাহাটী মহানগৰীত নিতৌ ঘটে কেইবাটাও অপৰাধমূলক ঘটনা ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি অপৰাধীয়ে অনায়াসে নিজৰ অসৎ কাৰ্য সমাধা কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ মহানগৰী গুৱাহাটীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক অপহৰণ কাণ্ড ৷
নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰস্থিত দুই ব্যৱসায়ী ক্ৰমে চানিদুল আলী আৰু ইমদাদুল হকক শেহতীয়াকৈ দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰাই অপহৰণ কৰে ৷ দুজনকৈ ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰি ধন দাবী কৰাৰ লগতে প্ৰাণে মৰাৰো ভাবুকি দিছিল অপহৰণকাৰী দলে ৷ অপহৰণকাৰীয়ে ব্যৱসায়ী দুজনক নি দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ ঘন জংঘলত ৰাখে ৷ শনিবাৰে অপহৰণকাৰীৰ দলটোৱে ব্যৱসায়ী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালক এক লাখ টকাৰ মুক্তিপণ দাবী কৰে ৷
উপায়ন্তৰ পৰিয়াল দুটাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপি নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ উক্ত ঘটনাৰ প্ৰায় ৩০ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে গোচৰটোত সফলতা লাভ কৰে আৰু পাঁচ অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ শনিবাৰে নিশা বকোৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অপহৰণকাৰীৰ দলটোত আছিল ক্ৰমে - আবু জব্বৰ আকন্দ(২৪), নুৰি ইছলাম(১৯), ছাজিদ আলী(২৩), হাইদৰ আলী(২০) আৰু ৰাকিব আল আমিন(১৯) ৷
প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে এএছ ০১ এফটি ৯৫৭৩ নম্বৰৰ এখন বগা ৰঙৰ মাৰুতি ছুইফট বাহনৰে বলপূৰ্বকভাৱে লৈ যোৱা হৈছিল ব্যৱসায়ী দুজনক ।
উল্লেখ্য যে, ঘটনা সন্দর্ভত আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্রই সংবাদ মাধ্যমক এনেদৰে কয়, ‘‘নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ চানিদুল আলী আৰু ইমদাদুল হক নামৰ দুজন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰি প্ৰাণেমৰাৰ ভাবুকি দিছিল অপহৰণকাৰী দলটোৱে ৷ অপহৰণকাৰীয়ে ব্যৱসায়ী দুজনক অপহৰণ কৰি বকোৰ সোণতলিৰ ঘন জংঘলত ৰাখিছিল । লগতে ব্যৱসায়ী দুজনৰ পৰিয়ালক কালি অপহৰণকাৰীয়ে একলাখ টকা মুক্তিপণ হিচাপে দাবী কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে নুনমাটি থানাত এটি গোচৰ ৰুজু কৰি গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই কালি নিশা বকোৰ পৰা অপহৰণকাৰী কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ঘটনা সন্দর্ভত বর্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।’’
