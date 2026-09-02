ডিব্ৰুগড় আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়; পাঁচ অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড
ডিব্ৰুগড় অতিৰিক্ত জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত পাঁচ অপৰাধীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে ।
Published : September 2, 2026 at 6:45 PM IST
মৰাণ: একেদিনাই ছটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰত ডিব্ৰুগড় আদালতৰ ৰায়দান ৷ আইনৰ জৰিয়তে ন্য়ায় পোৱা বাট দীঘলীয়া বা লেহেমীয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হ’লেও ন্য়ায়ালয়ৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ বাবে ন্যায় সম্ভৱ হৈ আহিছে ৷ এই কথা ডিব্ৰুগড় আদালতে পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে ৷
বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় আদালতে একেলগে ছয়টাকৈ গোচৰত ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰে । ডিব্ৰুগড় অতিৰিক্ত জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত পাঁচ অপৰাধীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে । তদুপৰি এজনক চাৰিবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদালতখনে এনে ৰায়দান কৰে ৷
গোচৰসমূহ কি কি ?
- ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ চৌহদত বিকি চেতিয়া নামৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে চাৰ্ভিছ পিষ্টলেৰে অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । এই ঘটনা ২০২২ চনৰ ১৩ মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল ৷ বুকু আৰু ডিঙিত গুলী লগাত থিতাতে পত্নী জয়শ্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বিকি চেতিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযোগনামা দাখিল কৰে । তাৰপিছতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩০২ নং ধাৰা তথা অস্ত্ৰ আইনৰ ২৭(১)নং ধাৰাৰ অধীনত ১৬১/২০২২ নং গোচৰ ৰুজু কৰি কনিষ্টবলজনক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ সেই একেটা গোচৰতে আদালতে বুধবাৰে চূড়ান্ত ৰায়দান কৰে ৷ পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত বিকি চেতিয়াক বুধবাৰে সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ১৮৮/২২ নং গোচৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে ১০,০০০ টকাৰ জৰিমনা বিহে ৷
- ২০২১ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগীমঠৰ মলখুবচাত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷ ভাড়াঘৰৰ মালিক সুধীৰ গগৈ আৰু পত্নী কাজল চুংক্ৰাং ভূমিজক হত্যা কৰি ৰাজীৱ চুংক্ৰাং নামৰ অভিযুক্তটোৱে কণমানি কন্যাক লৈ নিজ গৃহ শদিয়ালৈ পলাই গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ক্ষীপ্ৰতাৰে চলোৱা অনুসন্ধানত ৰাজীৱ চুংক্ৰাং গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় থানাত ২২৩৯/২১ নং গোচৰ ৰুজু হৈছিল ৷ বুধবাৰে ৰাজীৱৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩০২নং ধাৰাত সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ৰুজু হোৱা ২২৭/২২ নং গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ লগতে ১০,০০০ টকাৰ জৰিমনা বিহা হয় ।
- হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত চুকৰাম মূঢ়াক আদালতে কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ লগতে দহ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহে ।
- আনহাতে, ৰাজু চেতিয়া নামৰ এটা অভিযুক্তকো হত্যাৰ অভিযোগত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হয় ৷ লগতে দহ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহাৰো আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
- আত্মীয়ক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰা দীপু মেছক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে ।
- এইকেইটা গোচৰৰ উপৰিও হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত পুতুল গড় নামৰ এজন লোকক আদালতে চাৰি বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহে ৷
উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত চৰকাৰী অধিবক্তা চিন্ময়ী দত্ত আৰু নিলোৎপল ফুকনে চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ আদালতত যুক্তি আগবঢ়াই দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই বিষয়ে চৰকাৰী অধিবক্তাই কয়, ‘‘ডিব্ৰুগড়ৰ ন্যায়িক আদালতত এইটো এটা ঐতিহাসিক দিন । একেটা দিনতে একেখন আদালতে এটাকৈ হত্যাৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা গোচৰত ৰায়দান কৰিছে । তাৰে পাঁচটা গোচৰত আদালতে পাঁচজনকৈ অপৰাধীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে দহ হাজাৰ টকাকৈ জৰিমনা বিহে ৷ সেই জৰিমনা অনাদায় হ’লে অভিযুক্তকেইজনে অতিৰিক্ত তিনিমাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ভূগিব লাগিব ৷ "
আনহাতে, অন্য এটা গোচৰত হত্যাৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট আছিল যদিও তাত কিছু শিথিলতা আদালতে প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ সেইটো গোচৰত চাৰিবছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু এহাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে ৷ জৰিমনা অনাদায় হ’লে অভিযুক্তই ৭ দিনৰ অতিৰিক্ত কাৰাবাস খাটিব লাগিব ৷
সাংবাদিক উমাকান্ত বৰুৱাৰ সহযোগত বৰ্ণালী দেৱীৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন
লগতে পঢ়ক: ৰাস্তাৰ গাঁত আৰু টোলগেটক লৈ বিতৰ্ক কৰিলে নহ'ব, গাড়ীখনৰ স্পীডৰ কথাটো কিয় নকয় ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন