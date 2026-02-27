ঘৃণামূলক ভাষণ : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী জাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ হিংসাৰ উচটনি দিয়া ভাষণ আৰু ভিডিঅ’ মুকলি কৰা বুলি পি আই এলত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : February 27, 2026 at 12:45 AM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত 'ঘৃণামূলক ভাষণ'ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰুজু কৰা কেইবাখনো ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন (পি আই এল)ৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰে । তিনিখন পৃথক আবেদনৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈও জাননী জাৰি কৰা হয় । মুখ্য ন্যায়াধীশ আশুতোষ কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধাৰীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে তিনিখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
আদালতে শুনানিৰ পৰৱৰ্তী তাৰিখ ২১ এপ্ৰিলৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰে । আবেদনকাৰীসকলৰ এজনৰ অধিবক্তাক সহায় কৰি থকা অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে পি টি আইক কয়, "পৰৱৰ্তী তাৰিখৰ পূৰ্বে উত্তৰদাতাই জাননীসমূহৰ উত্তৰ দিব লাগিব । আদালতে আৰু কোনো নিৰ্দেশ জাৰি কৰা নাই ।"
সাহিত্য অকাডেমী বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক হীৰেন গোহাঁই, প্ৰাক্তন ডি জি পি হৰেকৃষ্ণ ডেকা, আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পৰেশ মালাকাৰে ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল । ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত চি পি আই আৰু চি পি আই(এম)য়েও এই বিষয়ত পৃথক পৃথক আবেদন দাখিল কৰে ।
১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একেধৰণৰ গোচৰত শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আবেদন শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । শৰ্মাৰ এই মন্তব্যই সমাজখন বিভাজিত কৰিব পাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আবেদনকাৰীসকলে ।
তিনিজন বিশিষ্ট নাগৰিকে দাখিল কৰা আবেদনখনত অভিযোগ কৰা হৈছে, “৩ নং প্ৰতিবাদীয়ে (শৰ্মাই) সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়তে মুকলিকৈ স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যসকলক বাঙালী মূলৰ মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, যাক তেওঁ ‘মিঞা’ বুলি বদনাম কৰিছিল, তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ।”
আবেদনখনত অভিযোগ কৰা হৈছিল, "...অসমৰ এটা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ 'ঘৃণামূলক ভাষণ' দি অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ উচ্চ সাংবিধানিক পদবীক কলংকিত কৰি সাংবিধানিক শপতনামা উলংঘা কৰিছে ।"
সাধাৰণ নাগৰিকক আইন-শৃংখলা নিজৰ হাতত ল’বলৈ উচটনি দি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ হিংসাৰ উচটনি দিয়া ভাষণ প্ৰদান আৰু ভিডিঅ’ মুকলি কৰা বুলিও পি আই এলত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় ।
আবেদনখনত অভিযোগ কৰা হৈছে যে শৰ্মাই অসমৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে 'স্পষ্ট ঘৃণামূলক ভাষণ'ত তেওঁলোকৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাই, তেওঁলোকৰ বিষয়ে অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি, তেওঁলোকৰ বিষয়ে ক্ষতিকাৰক কু-সংস্কাৰ বিয়পাইছে ।
ইয়াৰ উপৰিও অভিযোগ কৰা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে "সম্প্ৰদায়ৰ কাপোৰ-কানি আৰু ভাষাৰ কথা উল্লেখ কৰি হিংসা আৰু ঘৃণাৰ উচটনি দিছে, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰিছে, আৰু তেওঁৰ বিষয়াসকলক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ নিজৰ ৰাজহুৱা কাৰ্যালয়টো অসৎভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"
ইয়াত কোৱা হৈছে, "আবেদনকাৰীসকলে অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে প্ৰতিবাদী নং ৩ (শৰ্মা) আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ যিকোনো ঘৃণামূলক ভাষণ, বিশেষকৈ অসমৰ এটা বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি সাধাৰণ নাগৰিকক আইন-শৃংখলা নিজৰ হাতত ল’বলৈ উচটনি দিয়া ভাষণ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে।" পি আই এলত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি)ৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে ।
"বৰ্তমানৰ গোচৰত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত আৰু ৰাজহুৱাভাৱে ৰেকৰ্ড কৰা ভাষণসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্য আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৰ্জনৰ উচটনি দিয়া যেন লাগে, সত্ত্বেও ৰাজ্য কৰ্তৃপক্ষই নিজাববীয়াকৈ কোনো এফ আই আৰ দাখিল কৰা নাই ।"
আবেদনখনত লগতে দাবী কৰা হৈছে যে, বিশেষকৈ যেতিয়া অপৰাধীয়ে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদবীত অব্যাহত থাকে, তেতিয়া ভুক্তভোগী আৰু সাক্ষীৰ ওপৰত শীতল প্ৰভাৱ পৰে, সাধাৰণ আইনী প্ৰতিকাৰক অকাৰ্যকৰী কৰি তোলে আৰু শাস্তিহীনতাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে ।