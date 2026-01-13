ETV Bharat / state

বিধে বিধে মাছ, কি খাব ? চিতল-ভকুৱা-আৰি ? উৰুকাত সুলভ মূল্যত বিশেষ এখন মাছৰ বজাৰ

বিশেষ মীন বিপণিত পুৱাৰে পৰাই পচন্দৰ মাছ কিনিবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ ।

special fish market on Uruka in Nagaon
নগাঁৱত উৰুকাত সুলভ মূল্যত বিশেষ মাছৰ বজাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
নগাঁও : ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো আজি পুৱাৰে পৰাই মাছ বজাৰ আৰু মাংসৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ । উৰুকাৰ নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে লগে-ভাগে এসাঁজ খাবলৈ পুৱাই পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ মাছ বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে । নিজৰ পচন্দৰ এটা মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশেষ মাছ বজাৰ ।

ভোগালী বিহুৰ উৰুকা উপলক্ষে নগাঁৱত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিশেষ স্থানীয় মীন বিপণিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । সুলভ মূল্যত মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু মীন বিভাগৰ উদ্যোগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ মাছ বজাৰৰ । পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰা নগাঁৱৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ফিছফেড চৌহদৰ লগতে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰহাৰ জোঙাল বলহু মীন পামত সুলভ মূল্যত মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

নগাঁৱত উৰুকাত সুলভ মূল্যত বিশেষ মাছৰ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ফিছফেড চৌহদৰ লগতে পুৱা ৰহাৰ জোঙাল বলহু মীন পামত ব্যৱস্থা কৰা বিশেষ মাছ বজাৰত পুৱাৰে পৰাই পচন্দৰ মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে ভিৰ কৰিছে বিভিন্নজনে । সুলভ মূল্যত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰতিজন গ্ৰাহক । দুয়োখন বজাৰতে উপলব্ধ হৈছে চিতল, ভকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰি, বৰালি আদি মাছ । ভোগালীৰ উৰুকাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই বিশেষ মীন বিপণিৰ জৰিয়তে ৰাইজে সুলভ মূল্যত উৎকৃষ্ট আৰু গুণগত মানৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

special fish market on Uruka
ৰাতিৰ সাঁজ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে এই মূল্য তালিকা কেৱল নগাঁও জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ফিছফেড প্ৰাংগণ আৰু জোঙাল বলহু মীন পাম, ৰহাত অনুষ্ঠিত বিশেষ মীন বিপণিৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হৈছে । ইফালে, জিলা প্ৰশাসনে আন এক নিৰ্দেশ মৰ্মে, নগাঁও জিলাৰ অন্যান্য খুচুৰা মাছ বজাৰসমূহৰ লগতে দৈ, ক্ৰীম আদি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিছে ব্যৱসায়ীসকলক । জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিয়া মূল্যতকৈ অধিক মূল্যত খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জনাইছে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

TAGGED:

SPECIAL FISH MARKET
NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
ভোগালী
URUKA FISH MARKET

