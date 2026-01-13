বিধে বিধে মাছ, কি খাব ? চিতল-ভকুৱা-আৰি ? উৰুকাত সুলভ মূল্যত বিশেষ এখন মাছৰ বজাৰ
বিশেষ মীন বিপণিত পুৱাৰে পৰাই পচন্দৰ মাছ কিনিবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ ।
Published : January 13, 2026 at 1:37 PM IST
নগাঁও : ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো আজি পুৱাৰে পৰাই মাছ বজাৰ আৰু মাংসৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ । উৰুকাৰ নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে লগে-ভাগে এসাঁজ খাবলৈ পুৱাই পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ মাছ বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে । নিজৰ পচন্দৰ এটা মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশেষ মাছ বজাৰ ।
ভোগালী বিহুৰ উৰুকা উপলক্ষে নগাঁৱত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিশেষ স্থানীয় মীন বিপণিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । সুলভ মূল্যত মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু মীন বিভাগৰ উদ্যোগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ মাছ বজাৰৰ । পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰা নগাঁৱৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ফিছফেড চৌহদৰ লগতে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰহাৰ জোঙাল বলহু মীন পামত সুলভ মূল্যত মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
নগাঁৱৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ফিছফেড চৌহদৰ লগতে পুৱা ৰহাৰ জোঙাল বলহু মীন পামত ব্যৱস্থা কৰা বিশেষ মাছ বজাৰত পুৱাৰে পৰাই পচন্দৰ মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে ভিৰ কৰিছে বিভিন্নজনে । সুলভ মূল্যত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰতিজন গ্ৰাহক । দুয়োখন বজাৰতে উপলব্ধ হৈছে চিতল, ভকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰি, বৰালি আদি মাছ । ভোগালীৰ উৰুকাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই বিশেষ মীন বিপণিৰ জৰিয়তে ৰাইজে সুলভ মূল্যত উৎকৃষ্ট আৰু গুণগত মানৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে এই মূল্য তালিকা কেৱল নগাঁও জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ফিছফেড প্ৰাংগণ আৰু জোঙাল বলহু মীন পাম, ৰহাত অনুষ্ঠিত বিশেষ মীন বিপণিৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হৈছে । ইফালে, জিলা প্ৰশাসনে আন এক নিৰ্দেশ মৰ্মে, নগাঁও জিলাৰ অন্যান্য খুচুৰা মাছ বজাৰসমূহৰ লগতে দৈ, ক্ৰীম আদি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিছে ব্যৱসায়ীসকলক । জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিয়া মূল্যতকৈ অধিক মূল্যত খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জনাইছে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।