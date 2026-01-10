উৰুকা বুলি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি মাছ-মাংসৰ দাম; অসাধু ব্যৱসায়ীক কঠোৰ সকীয়নি চৰকাৰৰ
জিলা আয়ুক্তই নিৰ্ধাৰণ কৰা দামতেই বিক্ৰী কৰিব লাগিব মাছ-মাংস ।
Published : January 10, 2026 at 9:22 PM IST
গুৱাহাটী: ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো তিনিদিন বাকী । উৰুকাৰ বজাৰত যাতে কোনোৱে অধিক দামত খাদ্য় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সেই লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ । মাঘ বিহুৰ উৰুকাত মাছ-মাংসৰ দাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি বুলি সকীয়াই দিছে চৰকাৰে । ব্য়ৱসায়ীয়ে জধে-মধে মাছ-মাংসৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব ।
বজাৰে বজাৰে কৰিব নিৰীক্ষণ :
বিভাগীয় মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে অসাধু ব্যৱসায়ীক দিলে কঠোৰ সকীয়নি । শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কয়, "বিহুৰ উৰুকাত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মাছ-মাংসৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব । মীন বিভাগ আৰু পশু পালন বিভাগে গঠন কৰিছে প্ৰতিখন জিলাত এছ টি এফ । এছ টি এফে মাছ-মাংসৰ বজাৰে বজাৰে কৰিব নিৰীক্ষণ । ইতিমধ্যে নিৰীক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । মাছ-মাংস, কণী, গাখীৰ যাতে উৎকৃষ্ট মানৰ আৰু উচিত মূল্যত পোৱা যায় তাৰপ্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা বছৰৰ পৰা এই ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত লোৱা হৈছে ।"
জিলা আয়ুক্তই নিৰ্ধাৰণ কৰিব দাম :
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "উৰুকাত যিসকল অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ক'লা বজাৰ চলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । জিলা আয়ুক্তই নিৰ্ধাৰণ কৰা দামতেই বিক্ৰী কৰিব লাগিব মাছ-মাংস । ইতিমধ্যে দুয়োটা বিভাগ সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ সুযোগ লৈ প্ৰতি বছৰে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মাছ-মাংসৰ দাম নিজৰ খেয়ালখুচি মতে মূল্য বৃদ্ধি কৰে । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিভাগে ।