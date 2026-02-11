ETV Bharat / state

মৰাণৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত প্ৰথমবাৰলৈ অৱতৰণ কৰিলে বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান

জৰুৰী পৰিস্থিতিত ৰাজপথতো অৱতৰণ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৰাফেল, ছুখয়, মিগ আদি যুঁজাৰু বিমান ।

মৰাণৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান অৱতৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
মৰাণ : অসমৰ ৰাজপথত পোন প্ৰথমবাৰলৈ অৱতৰণ কৰিলে কেইবাখনো বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান । ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ পূৰ্বে পৰীক্ষামূলকভাৱে বায়ুসেনাই অৱতৰণ কৰালে কেইবাখনো যুদ্ধ বিমান ।

বায়ুসেনা বাহিনীয়ে আজি প্ৰথমখন কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফ্টৰ অৱতৰণ কৰা পাছতে এতিয়া বিভিন্ন যুঁজাৰু বিমানৰ উৰণ-অৱতৰণৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ হৈছে । উল্লেখ্য় যে, মৰাণৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা বায়ুসেনাৰ জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা (Emergency Landing Facility) চমুকৈ ELF আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷

ELF আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিবলৈ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত মৰাণলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ চাবুৱা বায়ুসেনাৰ ঘাটিৰ পৰা বিশেষ বিমান লৈ মৰাণৰ ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অৱতৰণ কৰি বায়ুসেনাৰ জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন, ELF নিৰ্মাণত জড়িত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা ৷

যোৱা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই চাৰিলেনযুক্ত পথচোৱাত যাতায়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । বায়ুসেনা বাহিনীয়ে পথচোৱাত বাহৰ পাতি পৰীক্ষামূলক সকলো কাম তদাৰক কৰিছে । মৰাণ বাইপাছৰ জঁটিয়নীত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ ৪.২ কিলোমিটাৰ অংশ নিৰ্মাণ কৰা ELF ত বৰ্তমান কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে সমগ্ৰ পথচোৱা ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তত্বাৱধানত পশ্চিমবংগৰ এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা পথচোৱা বায়ুসেনাই নিজৰ অধীনত ৰাখিছে । পথৰ কাষৰ যি ফেন্সিং কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰৰ পৰাহে যুদ্ধ বিমান অৱতৰণৰ দৃশ্য চাবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে ৰাইজে । প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা দিনটোত ফেন্সিঙৰ বাহিৰৰ পৰাই ৰাইজে যাতে বিমান অৱতৰনৰ দৃশ্য চাব পাৰে তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ এতিয়া জিলা প্ৰশাসন, বায়ুসেনা বাহিনীৰ লগতে অন্যান্য চৰকাৰী বিভাগ সমূহে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ মাজতে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে আজি প্ৰথমখন কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফ্টৰ অৱতৰণ কৰা পাছতে এতিয়া বিভিন্ন যুঁজাৰু বিমানৰ উৰণ-অৱতৰণৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ হৈছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল মৰাণৰ এই পথটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথম জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা । ভবিষ্যতে দেশৰ জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সময়ত মৰাণৰ ৰাজপথতো যিকোনো সময়তে অৱতৰণ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৰাফেল, ছুখয়, মিগ আদি যুঁজাৰু বিমান ৷

