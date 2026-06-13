গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে লৈছে সংহাৰী ৰূপ: এজন আক্ৰান্তৰ মৃত্যু
পানীখাইতীত মহানগৰীৰ এই বছৰৰ প্ৰথমজন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু । আতংকিত অঞ্চলবাসী ।
Published : June 13, 2026 at 1:30 PM IST
গুৱাহাটী: বিগত কিছুদিনৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । ইয়াৰ মাজতে মহানগৰীত বছৰটোৰ প্ৰথমটো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
পানীখাইতীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত এজন যুৱকৰ মৃত্যু । জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আক্ৰান্ত ৰোগীজনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যজুৰি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ (JE) আৰু একিউট এনকেফেলাইটিছ ছিণ্ড্ৰমৰ (AES) প্ৰাদুৰ্ভাৱ । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া পানীখাইতী অঞ্চলৰ এজন যুৱকৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈ মৃত্যুৰ ঘটনাই অঞ্চলজুৰি আতংক আৰু শোকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
মৃত যুৱকজন পানীখাইতীৰ গান্ধীনগৰ নিবাসী নৰ বাহাদুৰ চেত্ৰী (৩৪) বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, যুৱকজন বিগত কিছুদিন ধৰি জ্বৰ, তীব্ৰ মূৰৰ বিষ আৰু স্নায়বিক জটিলতাজনিত উপসৰ্গত ভুগি আছিল । স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত পৰিয়ালৰ লোকে যোৱা ৩ জুনত তেওঁক গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় । চিকিৎসকে তেওঁৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত ৪ জুনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হয় ।
ইয়াৰ পিছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সেইদিনাই তেওঁক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । বিগত কেইদিনমান ধৰি জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা যুৱকজনৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ সংকটজনক হৈ পৰে আৰু অৱশেষত শুকুৰবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
এই মৃত্যুৰ খবৰে সমগ্ৰ পানীখাইতী অঞ্চলত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । ইফালে যুৱকজনৰ দেহত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ধৰা পৰাৰ পিছতো স্বাস্থ্য বিভাগে সময়মতে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । অভিযোগ অনুসৰি, ৰোগীজন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হোৱাৰ কথা নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতো অঞ্চলটোত ফ’গিং (ধোঁৱা) অভিযান, মহ নিধন কাৰ্যসূচী, আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ, ঘৰে ঘৰে স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ অথবা সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ।
স্থানীয় সচেতন মহলৰ মতে, চন্দ্ৰপুৰ-পানীখাইতী অঞ্চল বহুদিনৰ পৰাই মেলেৰিয়া, ক’লাজ্বৰ আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ উচ্চ বিপদাশংকাপূৰ্ণ এলেকা হিচাপে পৰিচিত । বৰ্ষাকালত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানত পানী জমা হৈ থকাৰ ফলত মহৰ প্ৰজনন ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পায় । এনে পৰিস্থিতিত জেই ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বিভাগে জৰুৰীভাৱে নিয়ন্ত্ৰণমূলক আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত আছিল বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে ।
উল্লেখ্য যে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মূলতঃ সংক্রমিত Culex প্ৰজাতিৰ মহৰ কামোৰৰ জৰিয়তে মানুহলৈ সংক্ৰমিত হয় । এই ভাইৰাছজনিত ৰোগে মগজুত প্ৰদাহ (Encephalitis) সৃষ্টি কৰি গুৰুতৰ স্নায়বিক জটিলতা, পক্ষাঘাত তথা মৃত্যুৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ শিশু, বৃদ্ধ আৰু দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিসকল এই ৰোগত অধিক বিপদাপন্ন ।
এজন জেই আক্রান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া পানীখাইতী অঞ্চলত স্বাস্থ্য বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে । একে সময়তে ৰোগটোৰ অধিক বিস্তাৰ ৰোধ কৰিবলৈ অঞ্চলবাসীয়ে তাৎক্ষণিক ফ’গিং, সজাগতামূলক অভিযান আৰু জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । লগতে স্বাস্থ্যৰ বিভাগৰ ভূমিকাক লৈয়ো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।