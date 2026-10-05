স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰৰ পিছত আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে বিদেশলৈ চলিল জাহাজ : কঢ়িয়াই নিলে ৫৪০ মেট্ৰিকটন মিথানল

স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰৰ পিছত আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে বিদেশলৈ চলিল জাহাজ : কঢ়িয়াই নিলে ৫৪০ মেট্ৰিকটন মিথানল
নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডত উৎপাদিত মিথানল আজি বগীবিলৰ পৰা জলপথেৰে বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
Published : October 5, 2026 at 4:15 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত অসম ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছে । অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহ অধিক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে নতুন উদ্যোগ স্থাপনত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
অসমৰ উদ্যোগক্ষেত্ৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ বাবে স্থলপথৰ সমান্তৰালভাৱে জলপথ উন্নীতকৰণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ফলস্বৰূপে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পুনৰ জলপথেৰে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল কৰাৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এতিয়াৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে পুনৰ মালবাহী জাহাজে চলাচল কৰিব । সোমবাৰে দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল বন্দৰৰ পৰা বিদেশলৈ বাণিজ্যিক সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হয় । বগীবিল বন্দৰ এতিয়া হৈ উঠিছে উজনি অসমৰ নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক দুৱাৰ ।
নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডত উৎপাদিত মিথানল আজি বগীবিলৰ পৰা জলপথেৰে বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । মিথানলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই কেইবাদশকৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ বাণিজ্যৰ নতুন অধ্যায় পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ।
উল্লেখ্য যে, বৃটিছৰ শাসনকালত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মালবাহী জাহাজেৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে দেশ-বিদেশলৈ সামগ্ৰী পৰিবহণ আৰু ৰপ্তানি কৰা হৈছিল । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পাছত বগীবিলত নিৰ্মাণ কৰা আধুনিক জাহাজ বন্দৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ মিথানল ৰপ্তানি হৈছে ।
২৭টাকৈ বৃহৎ কণ্টেইনাৰ লৈ এখন বৃহৎ জাহাজেৰে বাংলাদেশলৈ মিথানল পৰিবহন কৰা হৈছে । জাহাজখনৰ প্ৰতিটো কণ্টেইনাৰত ২০টনকৈ মুঠ ৫৪০ মেট্ৰিকটন মিথানল জাহাজখনে কঢ়িয়াই নিছে ।
বগীবিলৰ পৰা বাংলাদেশৰ ঢাকা নাৰায়ণগঞ্জ বন্দৰলৈ মুঠ প্ৰায় ৯০৮ কিলোমিটাৰ জলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ জাহাজখনক প্ৰায় দহদিন সময় লাগিব । আজি জলপথেৰে এই বাণিজ্যৰ শুভাৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই উজনি অসমৰ উদ্যোগ আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ দুৱাৰ মুকলি হ’ল ।
ফ্লেগ অফেৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শুভাৰম্ভ
দেশৰ স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল বন্দৰৰ পৰা বাণিজ্যিক সামগ্ৰীৰ প্ৰথমখন জাহাজ বিদেশলৈ ৰপ্তানি হ'ল । বাণিজ্যিক যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পাছতেই ৫৪০ মেট্ৰিকটন মিথানল কঢ়িয়াই প্ৰথমখন বাণিজ্যিক জাহাজে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়ো, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাই, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেৰছ গোৱালা, অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কেইবাজনো বিধায়ক আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
নামৰূপ পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডে উদ্যোগক্ষেত্ৰলৈ আনিছে নতুন সম্ভাৱনা
অসম চৰকাৰৰ এটা অতি লাভজনক উদ্যোগ হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত অৱস্থিত অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেড । ১৯৭১ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই কোম্পানীটোৱে ১৯৭৬ চনৰ পৰা ব্যৱসায়িকভাৱে উৎপাদন আৰম্ভ হৈছে যদিও মাজৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন কাৰণত উৎপাদন কমিছিল ।
ইয়াৰ পাছতে উদ্যোগটো অধিক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লগতে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
২০১৩ চনত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে বৰ্ধিত প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল ।
২০২৩ বৰ্ষৰ ১৪ এপ্ৰিলৰ দিনা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটো অসমবাসীৰ বাবে উদ্বোধন কৰিছিল ।
তাৰ পিছৰে পৰা প্ৰকল্পটোত দৈনিক ৫০০ টন মিথানল আৰু ২০০ টন ফৰ্মেনিল উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উৎপাদন ব্যৱস্থা দ্ৰুত হৈ অহাৰ লগে লগে
ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডৰ মিথানলে ভূটান, নেপাল বাংলাদেশৰ বজাৰ দখলৰ বাবে আগবাঢ়িছে । ফলস্বৰূপে প্ৰথমবাৰলৈ বগীবিলৰ পৰা আজি জলপথেৰে বাংলাদেশলৈ মিথানল ৰপ্তানি কৰা হয় ।
HCM Dr. @himantabiswa shares a special message regarding the maiden export of methanol via waterways by APCL (Assam Petro-Chemicals Limited). https://t.co/rjzzt1y8j0— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 5, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
আনহাতে, এই পদক্ষেপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুখ অনুভৱ কৰে ৷ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক এই সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ৷ সোমবাৰৰ এই বিশেষ দিনটোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী হ’বলৈ আগবাঢ়িছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷ আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন মালবাহী জাহাজ বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: আৰম্ভই হোৱা নাই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ৫০৮০৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম : বহু প্ৰকল্প আধৰুৱা