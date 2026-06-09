জিআই টেগপ্ৰাপ্ত তেজপুৰৰ লিচু ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ: সামাজিক মাধ্য়মত আদৰণি পীয়ুষ গোৱেলৰ

জিআই টেগপ্ৰাপ্ত তেজপুৰৰ লিচু ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ: সামাজিক মাধ্য়মত আদৰণি পীয়ুষ গোৱেলৰ
তেজপুৰৰ লিচুৱে বিশ্বজনীন পৰিচয় লাভ কৰাৰ আশা কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ ।
Published : June 9, 2026 at 2:24 PM IST
তেজপুৰ: কলকাতাৰ এটা ৰপ্তানিকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে জিআই টেগপ্ৰাপ্ত তেজপুৰৰ লিচু ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বিগত বৰ্ষত এই লিচু লণ্ডনলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । তেজপুৰ লিচু বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ লগে লগে অসমৰ এই সোৱাদযুক্ত ফলবিধক লৈ হৈছে চৰ্চা ।
এই চৰ্চাৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে সামাজিক মাধ্য়মত অসমৰ এনে প্ৰচেষ্টাক জনাইছে আদৰণি । ভৌগলিক সূচক অৰ্থাৎ জিআই টেগ লাভ কৰা লিচু ডুবাইলৈ ৰপ্তানি কৰাক আদৰণি জনাই 'এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয় যে বিশ্বজুৰি সমাদৃত তেজপুৰৰ লিচুৱে এতিয়া ডুবাইৰ গ্ৰাহকৰ কাষ চাপিছে । মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয়, "এই ৰপ্তানিয়ে ভাৰতৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ সম্ভাৱনা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উৎকৃষ্ট উৎপাদনৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহিদাৰ বৃদ্ধিক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
असम की प्रसिद्ध GI-टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब विदेशी बाजारों में अपनी मिठास बिखेर रही है।@APEDADOC के सहयोग से तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप दुबई रवाना हुई। इस कदम से यहां की लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों… pic.twitter.com/K1LUVR8r5n— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 8, 2026
মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে 'এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয় কয়, "অসমৰ প্ৰসিদ্ধ GI-টেগপ্ৰাপ্ত তেজপুৰ লিচি এতিয়া বিদেশী বজাৰত নিজৰ সুবাস বিলাইছে । @APEDADOCৰ সহযোগত তেজপুৰ লিচুৰ প্ৰথম ৰপ্তানি হিচাপে ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ লিচুৱে বিশ্বজনীন পৰিচয় লাভ কৰিব । কৃষকসকলে উচিত মূল্য লাভ কৰিব আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষি সামগ্ৰীৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে তেজপুৰৰ লিচু মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ সফলভাৱে সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ উদ্যান শস্য খণ্ডই এক উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰে । জিআই টেগপ্ৰাপ্ত তেজপুৰৰ লিচুৰ এক টন ডুবাইলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । এই ৰপ্তানিয়ে অসমৰ কৃষকসকলৰ বাবে নতুন বজাৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেজপুৰৰ লিচুৰ পৰিচিতি অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । তেজপুৰৰ লিচুক অধিক বিস্তাৰ,কৃষকক উৎসাহিত কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সৈতে অধিক সংযোগ স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছিল ‘তেজপুৰ লিচু উৎসৱ- ২০২৬’।
লগতে পঢ়ক:‘লিচু উৎসৱ-২০২৬', ডুবাই-ছিংগাপুৰলৈ তেজপুৰৰ লিচু
আজিৰে পৰা তেজপুৰত লিচু উৎসৱ ২০২৬ আৰম্ভ: বিশ্ববজাৰলৈ নতুন যাত্ৰা