ন্যায় নোপোৱালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয়: জুবিন দিৱসত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই আছুৰ সকীয়নি

ন্যায় নোপোৱালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয়: জুবিন দিৱসত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই আছুৰ সকীয়নি
১৯ ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিছিল সংগীতৰ মহানায়কে । এতিয়া সোণাপুৰেই তেওঁৰ ঠিকনা ।
Published : September 19, 2026 at 11:42 AM IST
সোণাপুৰ : আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে এই বিশেষ দিনটোতে ছিংগাপুৰৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰটো আহিছিল । চাওঁতে চাওঁতে সংগীতৰ মহানায়কৰ মৃত্যুৰ এবছৰেই হ'ল ।
সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকোতেই সোণাপুৰত এই বিশেষ দিনটোত উপস্থিত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক । 'জুবিন দিৱস'ৰ তৃতীয় দিনটোত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে এক অভূতপূৰ্ব আৱেগিক পৰিবেশ । পুৱাৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অগনন গুণমুগ্ধই জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পী, ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ শেষ শয়নস্থলীত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
জুবিন ক্ষেত্ৰত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ শয়নস্থলীত পুষ্পাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰিবলৈ পুৱাতেই উপস্থিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ৰ এটা প্ৰতিনিধি দল । আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে ।
ন্যায় নোপোৱালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয়
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে আৱেগিক হৈ কয়, "জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱা এবছৰ হ'ল । এয়া এক অভাৱনীয়, অকল্পনীয় আৰু অসহনীয় ঘটনা । জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তা, সৃষ্টি আৰু কণ্ঠই অসমৰ হিয়াত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব । তেওঁ মনে-প্ৰাণে অসমক ভাল পাই কৰা কৰ্মৰাজি চিৰকাল জীপাল হৈ ৰ'ব ।"
ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি ভট্টাচাৰ্যই কয়, "আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব । ৰাজপথত আজি ৰাইজ হৃদয়ত জুই লৈ ৰৈ আছে । দোষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পালেহে হৃদয়ৰ এই জুই নুমাব । ন্যায় নোপোৱালৈকে ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ ৰাইজ ক্ষান্ত হৈ নাথাকে ।"
মানৱতাবাদ সংৰক্ষণ আমাৰ দায়িত্ব
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী সৃষ্টিসমূহ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গ সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব । এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মূল দায়িত্ব হৈছে তেওঁৰ কালজয়ী সৃষ্টিসমূহৰ পৰিকল্পিত সংৰক্ষণ কৰা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত তেওঁৰ মহান মানৱতাবাদী আদৰ্শ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা ।"
উল্লেখ্য যে জুবিন দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মৃতিচাৰণ সভা আৰু ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গবিহীন এবছৰৰ অসহনীয় বেদনাক সুঁৱৰিলে গীতিকাৰ-সুৰকাৰ ৰবীন বৰাই
বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ