পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ দোভাগ নিশা কোনে গুলী চলালে ?
আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি নিশা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ৷
Published : April 13, 2026 at 1:02 PM IST
ডিব্ৰুগড় : আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি নিশা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁওস্থিত আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি নিশা ১২ বজাৰ পাছত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ । দুৰ্বৃত্তই নিশা দুই জাঁই গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ।
উল্লেখ্য যে, আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বিশ্বস্ত সহযোগী আলফা স্বাধীনৰ মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় দহোটীয়া ওৰফে বিজিত বৰুৱা মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহি নিজ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ ২ টা দিনৰ পিছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ইফালে অসম আৰক্ষীয়ে নিয়োগ কৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী থকা পাছতো এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ৷
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিপুল বৰুৱাই কয়, "নিশা ১২.১৫ মিনিটত এই ঘটনা হৈছে । মই শুই আছিলো যদিও ঘৰৰ আন সদস্যসকলে শোৱা নাছিল ৷ সেয়ে ঘৰৰ সদস্যসকলে গুলীৰ শব্দ শুনিছে । দুবাৰকৈ গুলীৰ শব্দ পদুলিমুখত শুনিছে সকলোৱে । আমি পৰৱৰ্তী সময়ত চিচি টিভি পৰীক্ষা কৰিছো কিন্তু কাকো দেখা নাপালো ৷ পিছত নিজেই ওলাই চাইছো যদিও ক'তো গুলী লগা চিহ্ন নাপালো । নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত নিশাই আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত । আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গুলীচালনা সম্পৰ্কে কোনো তথ্য আমাক জনোৱা নাই । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০০ আৰু ২০০১ চনত এনেদৰে গুলীচালনাৰ ঘটনা হৈছিল ।"
গুলী চালনাৰ ঘটনাক লৈ আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ গৃহত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কয়, "গুলীচালনা কৰা মানুহজন দেখি নাপালো। আঁতৰৰ পৰা গুলীচালনা কৰিছিল । গুলীৰ শব্দ শুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলো যদিও কাকো দেখা নাছিলো । দুটা গুলী চলাইছিল যদিও গুলীৰ অৱশিষ্ট আমি পোৱা নাই ।"