দুই মুছলমান সম্প্ৰদায় গোটৰ মাজত সংঘাত, গুলীবিদ্ধ এজন

দুই মুছলমান সম্প্ৰদায় গোটৰ মাজত সংঘাত, গুলীবিদ্ধ এজন
ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত গুলীচালনা ৷ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আবিদ আহমেদ নাম এজন লোক ৷
Published : April 11, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 5:27 PM IST
ডিব্ৰুগড় : নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতো সংঘটিত হৈ আছে এটাৰ পাছত আনটো হিংসাত্মক ঘটনা ৷ শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত এক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় । এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ডিব্ৰুগড়ত ৷
ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাৰ ঘৰবন্দী চুক গাঁৱত এক ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । আবিদ আহমেদ নামৰ এজনলৈ লক্ষ্য কৰি এই গুলীচালনা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । উক্ত ঘটনাত গুলীবিদ্ধ হৈছে আবিদ আহমেদ নামৰ লোকজন ৷ আহত আবিদক সংকটজনক অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ।
অভিযোগ অনুসৰি, একাংশ দুৰ্বৃত্তই আব্দুল মিণ্টু নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰে ৷ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মিণ্টুৰ বাসগৃহৰ লগত ৮ খনকৈ বাহন ক্ষতি কৰে ৷ লগতে দলটোৱে চিচিটিভি ভাঙি পেলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
এই সঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী আব্দুল মিণ্টুৰ পত্নীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দলক ভোট নিদিয়াৰ বাবেই মিঞা মুছলমান লোকক লগাই আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে ৷ আমি বিজেপিক ভোট দিম বুলি স্পষ্টকৈ কোৱাৰ পাছতে একাংশ মিঞা-মুছলমানে আমাক আক্ৰমণ কৰে ৷"
ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ত পাছতহে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই কথা জানিব পৰা যাব ।
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন গুলীবিদ্ধ আবিদ আহমেদ সম্পৰ্কে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞাই কয়, "আমাৰ ইয়াত চিকিৎসাধীন হোৱা ব্যক্তিজনৰ চকুত গুলী লাগিছে । সম্প্ৰতি তেওঁৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক । বৰ্তমান তেওঁক আইচিইউত ভৰ্তি কৰা হৈছে । গুলী সোমাই আছে নে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰিলে গম পোৱা যাব ।"
আনহাতে গুলীবিদ্ধ যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ আব্দুল মিণ্টু নামৰ ব্যক্তিজনে পৰিকল্পনা কৰিহে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে । মুঠতে ঘটনাক লৈ অভিযোগ প্ৰতিঅভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যদিও সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই ।
