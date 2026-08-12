অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা, ৰাজ্য়ৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পথ অৱৰোধ

অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা, ৰাজ্য়ৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পথ অৱৰোধ
অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ সৰৱ দল-সংগঠন । অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অৰুণাচল সংযোগী পথ অৱৰোধ ।
Published : August 12, 2026 at 7:54 PM IST
তিনিচুকীয়া/লখিমপুৰ/ধেমাজি/বিশ্বনাথ: ১০ আগষ্টত অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ব্যক্তিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা সেই ঘটনাত অসমৰ ৮ জনকৈ ব্যক্তি আহত হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । বুধবাৰে ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম-অৰুণাচল সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
তিনিচুকীয়াত পথ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অৱৰোধ
ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ মিংমা বদতি গাঁৱত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অসম-অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । উক্ত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাগুনত কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে যৌথভাৱে অসম-অৰুণাচল সংযোগী পথ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অৱৰোধ কৰে ।
টিএমপিকে, এমএমকে, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যুটীয়া উদ্যোগত আজি পুৱা ৫ বজাৰ পৰা জাগুন-নামচিক আৰু জাগুন-জয়ৰামপুৰ সংযোগী পথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথৰ ওপৰত টায়াৰ জ্বলাই অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়ে । ফলত সীমান্ত পথ দুটাত যান-বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হোৱাৰ লগতে পথৰ দুয়োফালে বহু যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে ।
গৃহবন্দী হৈ পৰিল অৰুণাচল
একেদৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই সীমান্তৰ অসমীয়া লোকৰ ওপৰত কৰা নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত মিচিং ছাত্র সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাঙে অৰুণাচল সংযোগী আটাইবোৰ পথ অৱৰোধ কৰে । লখিমপুৰত অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰ সংযোগী পথৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ বান্দৰদেৱাৰ উপৰি কিমিন সংযোগী পথৰ পহুমৰাত টিএমপিকেৰ শ শ কৰ্মীয়ে অৱৰোধ কৰে ।
পুৱাৰ পৰা এই অৱৰোধৰ ফলত অৰুণাচলৰ সকলো যাতায়ত স্তব্ধ হৈ পৰে । জিলাৰ আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আদিয়ে অৱৰোধ স্থলীৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে বিশাল আৰক্ষী, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰি ৰাখে । মিংমাং বদতিৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে এই অৱৰোধ অব্যাহত থাকিব বুলি টিএমপিকেৰ নেতৃত্বই অৱৰোধ স্থলীত হুংকাৰ দিয়ে ।
স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ ধেমাজি জিলা
ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ মিংমাঙত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ১১ জন লোকক গুলীয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে পুৱা ৬বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ জিলাখনৰ সাত টা সংগঠনে ধেমাজি জিলা বন্ধ আহ্বান কৰে ৷ বন্ধৰ সময়ছোৱাত ধেমাজি নগৰৰ সকলো দোকান -পোহাৰ বন্ধ থাকে যদিও জৰুৱী সেৱাত নিয়োজিত বাহন, ফাৰ্মাচী, আদি খোলা থাকে ৷
এই বন্ধৰ প্ৰতি ধেমাজিবাসী য়ে স্বতঃস্ফূৰ্ত সহঁৰি জনোৱাৰ বাবে বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে ধন্যবাদ জনায় ৷ লগতে অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনায় ৷
ইফালে একেই দাবীত গোগামুখতো বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা মিছিং জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন টিএমপিকেৰ উদ্যোগত অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
গহপুৰৰ ৰাজগড়স্থিত অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ অৱৰোধ
লখিমপুৰ, ধেমাজি, বান্দৰদেৱাৰ সমান্তৰালভাৱে গহপুৰৰ ৰাজগড়স্থিত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ প্ৰৱেশদ্বাৰতো শোণিতপুৰ জিলা TMPKৰ উদ্যোগত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত লোকসকলক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসম আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিব লাগে । অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত পথ অৱৰোধ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে ।