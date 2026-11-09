কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফটকা-আতচবাজীৰ বিকট শব্দত আতংকিত পক্ষীকুল
আৰক্ষীৰ আহ্বানকো ভেঙুচালি, গুৱাহাটীৰ ফটকা,আতচবাজী নিষিদ্ধ অঞ্চলটো মানৱৰ উপহাস...
Published : November 9, 2026 at 6:23 PM IST
গুৱাহাটী: গোলকীয় জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগতে মানৱৰ চৰম উল্লাসত পক্ষীকুললৈ বিপৰ্যয় নামি আহিছে । এই ছবিখন কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ বুকুত স্পষ্টৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেয়েহে পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দীপাৱলীৰ সময়ত মহানগৰীৰ কিছু অঞ্চলত ফটকা, আতচবাজী নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ।
পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মহানগৰবাসীক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছিল । চৰাইৰ বসতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ দুই স্থান জিএছ ৰোড লুই ফিলিপ শ্ব’ৰুমৰ পৰা এপ’ল’ হাস্পতাললৈ আৰু গণেশগুৰিৰ ৰিপ’জৰ সন্মুখৰ এলেকাত 'ফটকা নিষিদ্ধ অঞ্চল'ঘোষণা কৰিছিল; কিন্তু আৰক্ষীৰ এই আহ্বানক একাংশ লোকে গুৰুত্ব নিদিলে ।
দীপাৱলীৰ নিশা এফালে ফটকা, আতচবাজীৰ বিকট শব্দ আৰু আনফালে নিৰীহ চৰাইৰ হাহাকাৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক চিন্তিত কৰি তুলিছে । দীপাৱলীৰ নিশা ফটকাৰ প্ৰচণ্ড শব্দত আতংকিত হৈ দিকবিদিক হেৰুৱাই চৰাইবোৰে ইফালে-সিফালে উৰি ফুৰে । এই বিকট শব্দত চৰাইৰ স্বাভাৱিক বিচৰণ আৰু নিশাৰ জিৰণিতো ব্যাঘাত জন্মে ।
চৰাইৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পাছতো একাংশ লোকৰ এনে অবিবেচক আচৰণে পুনৰ প্ৰকৃতি আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি মানুহৰ সংবেদনশীলতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে ফটকা, আতচবাজীৰ শব্দই নিৰীহ চৰাইৰ শান্তি কাঢ়ি নিলে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যিক পক্ষী সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি ভুৱনেশ্বৰ শৰ্মাই কয়, "মাজনিশালৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ফুটুওৱা ফলত চৰাই চিৰিকটিয়ে খুব কষ্ট পাইছে । সেই দৃশ্য দেখি দুখ পাইছো । মানুহে দীপাৱলী উপলক্ষে ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰি চৰাই চিৰিকটিক কষ্ট দিছে । সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে পশু পক্ষীৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে । আনহাতে আৰক্ষীয়েও অকল 'ফটকা নিষিদ্ধ অঞ্চল'ঘোষণা কৰি দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব, হাতে কামে কৰিব লাগিব ।"
আনহাতে এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰাই,জীৱ-জন্তুৰ হৈ কাম কৰি অহা পশু-পক্ষীপ্ৰেমী অভয় বৰাই কয়,"আমাৰ বাবে আতচবাজীৰ শব্দ হয়তো কেইছেকেণ্ডমানৰ আনন্দ আৰু মনোৰঞ্জন; কিন্তু চৰাই-চিৰিকটি আৰু জীৱ-জন্তুৰ বাবে এই একেই শব্দ হৈ পৰে ভয়ংকৰ আতংক আৰু যন্ত্ৰণাৰ কাৰণ । বৈজ্ঞানিকভাৱে হঠাৎ হোৱা বিকট বিস্ফোৰণৰ শব্দই জীৱ-জন্তুৰ শৰীৰত তীব্ৰ মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ ফলত এড্ৰিনলিন আৰু কৰ্টিছল হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে হৃদস্পন্দন আৰু উশাহ-নিশাহৰ গতি দ্ৰুত হ’ব পাৰে ।"
চৰাই-চিৰিকটিৰ ক্ষেত্ৰত ফটকা আতচবাজীৰ প্ৰভাৱ
পক্ষীপ্ৰেমী বৰাই পুনৰ কয়,"হঠাৎ হোৱা বিকট শব্দ আৰু তীব্ৰ পোহৰৰ ফলত চৰাই-চিৰিকটিয়ে দিশ হেৰুৱাই পেলাব পাৰে । দ্বিতীয়তে আতংকিত হৈ বাহ এৰি উৰি যোৱাৰ ফলত কণী আৰু পোৱালিৰ জীৱন বিপদাপন্ন হৈ পৰে । তৃতীয়তে নিশাৰ ভাগত আতচবাজী ফুটুৱাৰ ফলত চৰাইৰ স্বাভাৱিক জিৰণিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মে । চতুৰ্থতে আতংকিত হৈ উৰি যোৱাৰ সময়ত অট্টালিকা, বিদ্যুতৰ তাঁৰ আৰু অন্যান্য বাধাত খুন্দা খাই আহত হোৱাৰ আশংকা থাকে । "
অন্য জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত ফটকা আতচবাজীৰ প্ৰভাৱ
- ফটকা, আতচবাজীৰ বিকট শব্দই জীৱ-জন্তুৰ মাজত তীব্ৰ ভয়, উদ্বেগ আৰু আতংকৰ সৃষ্টি কৰে । দ্বিতীয়তে ভয়ত কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে লুকাই থাকে, কঁপিবলৈ ধৰে । আনকি ঘৰত পোহা জীৱ-জন্তুৱেও ঘৰৰ পৰা ওলাই পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে ।
- আতংকিত হৈ দৌৰি ফুৰাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনা আৰু শাৰীৰিক আঘাত পোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।
- আতচবাজীৰ ধোঁৱাত থকা পিএম২.৫, পিএম১০ আৰু বিভিন্ন ৰাসায়নিক কণাই শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।
তেওঁ পুনৰ কয়, "বন্যপ্ৰাণীৰ খাদ্য গ্ৰহণ, জিৰণি আৰু প্ৰজননৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াতো ব্যাঘাত জন্মে;কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথাটো হ’ল, এই নিৰীহ জীৱ-জন্তুবোৰে নিজৰ ভয় আৰু যন্ত্ৰণাৰ কথা আমাক মুখেৰে বুজাব নোৱাৰে । হঠাৎ কিয় এনে বিকট বিস্ফোৰণৰ শব্দ হৈছে, সেয়াও সিহঁতে বুজি নাপায় । সিহঁতে মাথোঁ নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । আমাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আনন্দৰ বাবে কোনো চৰাইয়ে নিজৰ বাহ এৰি উৰি যাবলগীয়া হয় । কোনো পথৰ কুকুৰে আতংকত কঁপি কঁপি নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি দৌৰি ফুৰে । নিজৰ চিনাকি এলেকাৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি যায় ।"
পক্ষীপ্ৰেমী বৰাই পুনৰ কয়,"কোনো মেকুৰীয়ে ভয়ত নিজৰ লুকাই থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আহিবলৈও সাহস নকৰে । ফলত খাদ্য আৰু পানীৰ অভাৱতো পৰিবলগীয়া হয় । কেৱল জীৱ-জন্তু বা চৰাই-চিৰিকটিয়েই নহয়, ফটকা, আতচবাজীৰ ধোঁৱা আৰু শব্দই মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো যথেষ্ট নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় । বায়ু প্ৰদূষণৰ লগতে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে । উৎসৱৰ উদ্দেশ্য হৈছে আনন্দ বিলোৱা, কাৰোবাৰ বাবে আতংক আৰু যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰা নহয় । উদযাপন কৰো; কিন্তু নিৰীহ জীৱ-জন্তুৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি নহয় । আমাৰ অলপ সচেতনতাই হয়তো ৰক্ষা কৰিব পাৰে বহু নিৰীহ জীৱৰ জীৱন ।"
লগতে পঢ়ক:আপোনজনৰ পৰা আঁতৰত থকাসকলৰ কাষত ৰাজ্যপাল: সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দীপাৱলীৰ আনন্দ
ফটকাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ১,০৩৯ লৈ বৃদ্ধি