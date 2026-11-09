ETV Bharat / state

কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফটকা-আতচবাজীৰ বিকট শব্দত আতংকিত পক্ষীকুল

আৰক্ষীৰ আহ্বানকো ভেঙুচালি, গুৱাহাটীৰ ফটকা,আতচবাজী নিষিদ্ধ অঞ্চলটো মানৱৰ উপহাস...

firecrackers cause severe panic and physical danger to birds in Guwahati
কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফটকা-আতচবাজীৰ বিকট শব্দত আতংকিত পক্ষীকুল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 6:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গোলকীয় জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগতে মানৱৰ চৰম উল্লাসত পক্ষীকুললৈ বিপৰ্যয় নামি আহিছে । এই ছবিখন কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ বুকুত স্পষ্টৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেয়েহে পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দীপাৱলীৰ সময়ত মহানগৰীৰ কিছু অঞ্চলত ফটকা, আতচবাজী নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ।

পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মহানগৰবাসীক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছিল । চৰাইৰ বসতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ দুই স্থান জিএছ ৰোড লুই ফিলিপ শ্ব’ৰুমৰ পৰা এপ’ল’ হাস্পতাললৈ আৰু গণেশগুৰিৰ ৰিপ’জৰ সন্মুখৰ এলেকাত 'ফটকা নিষিদ্ধ অঞ্চল'ঘোষণা কৰিছিল; কিন্তু আৰক্ষীৰ এই আহ্বানক একাংশ লোকে গুৰুত্ব নিদিলে ।

firecrackers cause severe panic and physical danger to birds in Guwahati
দীপাৱলীত মহানগৰবাসীক বিশেষ আৰক্ষীৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

দীপাৱলীৰ নিশা এফালে ফটকা, আতচবাজীৰ বিকট শব্দ আৰু আনফালে নিৰীহ চৰাইৰ হাহাকাৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক চিন্তিত কৰি তুলিছে । দীপাৱলীৰ নিশা ফটকাৰ প্ৰচণ্ড শব্দত আতংকিত হৈ দিকবিদিক হেৰুৱাই চৰাইবোৰে ইফালে-সিফালে উৰি ফুৰে । এই বিকট শব্দত চৰাইৰ স্বাভাৱিক বিচৰণ আৰু নিশাৰ জিৰণিতো ব্যাঘাত জন্মে ।

চৰাইৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পাছতো একাংশ লোকৰ এনে অবিবেচক আচৰণে পুনৰ প্ৰকৃতি আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি মানুহৰ সংবেদনশীলতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে ফটকা, আতচবাজীৰ শব্দই নিৰীহ চৰাইৰ শান্তি কাঢ়ি নিলে ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যিক পক্ষী সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি ভুৱনেশ্বৰ শৰ্মাই কয়, "মাজনিশালৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ফুটুওৱা ফলত চৰাই চিৰিকটিয়ে খুব কষ্ট পাইছে । সেই দৃশ্য দেখি দুখ পাইছো । মানুহে দীপাৱলী উপলক্ষে ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰি চৰাই চিৰিকটিক কষ্ট দিছে । সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে পশু পক্ষীৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে । আনহাতে আৰক্ষীয়েও অকল 'ফটকা নিষিদ্ধ অঞ্চল'ঘোষণা কৰি দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব, হাতে কামে কৰিব লাগিব ।"

আনহাতে এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰাই,জীৱ-জন্তুৰ হৈ কাম কৰি অহা পশু-পক্ষীপ্ৰেমী অভয় বৰাই কয়,"আমাৰ বাবে আতচবাজীৰ শব্দ হয়তো কেইছেকেণ্ডমানৰ আনন্দ আৰু মনোৰঞ্জন; কিন্তু চৰাই-চিৰিকটি আৰু জীৱ-জন্তুৰ বাবে এই একেই শব্দ হৈ পৰে ভয়ংকৰ আতংক আৰু যন্ত্ৰণাৰ কাৰণ । বৈজ্ঞানিকভাৱে হঠাৎ হোৱা বিকট বিস্ফোৰণৰ শব্দই জীৱ-জন্তুৰ শৰীৰত তীব্ৰ মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ ফলত এড্ৰিনলিন আৰু কৰ্টিছল হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে হৃদস্পন্দন আৰু উশাহ-নিশাহৰ গতি দ্ৰুত হ’ব পাৰে ।"

firecrackers cause severe panic and physical danger to birds in Guwahati
কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফটকা-আতচবাজীৰ বিকট শব্দত আতংকিত পক্ষীকুল (ETV Bharat Assam)

চৰাই-চিৰিকটিৰ ক্ষেত্ৰত ফটকা আতচবাজীৰ প্ৰভাৱ

পক্ষীপ্ৰেমী বৰাই পুনৰ কয়,"হঠাৎ হোৱা বিকট শব্দ আৰু তীব্ৰ পোহৰৰ ফলত চৰাই-চিৰিকটিয়ে দিশ হেৰুৱাই পেলাব পাৰে । দ্বিতীয়তে আতংকিত হৈ বাহ এৰি উৰি যোৱাৰ ফলত কণী আৰু পোৱালিৰ জীৱন বিপদাপন্ন হৈ পৰে । তৃতীয়তে নিশাৰ ভাগত আতচবাজী ফুটুৱাৰ ফলত চৰাইৰ স্বাভাৱিক জিৰণিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মে । চতুৰ্থতে আতংকিত হৈ উৰি যোৱাৰ সময়ত অট্টালিকা, বিদ্যুতৰ তাঁৰ আৰু অন্যান্য বাধাত খুন্দা খাই আহত হোৱাৰ আশংকা থাকে । "

অন্য জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত ফটকা আতচবাজীৰ প্ৰভাৱ

  • ফটকা, আতচবাজীৰ বিকট শব্দই জীৱ-জন্তুৰ মাজত তীব্ৰ ভয়, উদ্বেগ আৰু আতংকৰ সৃষ্টি কৰে । দ্বিতীয়তে ভয়ত কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে লুকাই থাকে, কঁপিবলৈ ধৰে । আনকি ঘৰত পোহা জীৱ-জন্তুৱেও ঘৰৰ পৰা ওলাই পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে ।
  • আতংকিত হৈ দৌৰি ফুৰাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনা আৰু শাৰীৰিক আঘাত পোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।
  • আতচবাজীৰ ধোঁৱাত থকা পিএম২.৫, পিএম১০ আৰু বিভিন্ন ৰাসায়নিক কণাই শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

তেওঁ পুনৰ কয়, "বন্যপ্ৰাণীৰ খাদ্য গ্ৰহণ, জিৰণি আৰু প্ৰজননৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াতো ব্যাঘাত জন্মে;কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথাটো হ’ল, এই নিৰীহ জীৱ-জন্তুবোৰে নিজৰ ভয় আৰু যন্ত্ৰণাৰ কথা আমাক মুখেৰে বুজাব নোৱাৰে । হঠাৎ কিয় এনে বিকট বিস্ফোৰণৰ শব্দ হৈছে, সেয়াও সিহঁতে বুজি নাপায় । সিহঁতে মাথোঁ নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । আমাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আনন্দৰ বাবে কোনো চৰাইয়ে নিজৰ বাহ এৰি উৰি যাবলগীয়া হয় । কোনো পথৰ কুকুৰে আতংকত কঁপি কঁপি নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি দৌৰি ফুৰে । নিজৰ চিনাকি এলেকাৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি যায় ।"

পক্ষীপ্ৰেমী বৰাই পুনৰ কয়,"কোনো মেকুৰীয়ে ভয়ত নিজৰ লুকাই থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আহিবলৈও সাহস নকৰে । ফলত খাদ্য আৰু পানীৰ অভাৱতো পৰিবলগীয়া হয় । কেৱল জীৱ-জন্তু বা চৰাই-চিৰিকটিয়েই নহয়, ফটকা, আতচবাজীৰ ধোঁৱা আৰু শব্দই মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো যথেষ্ট নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় । বায়ু প্ৰদূষণৰ লগতে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে । উৎসৱৰ উদ্দেশ্য হৈছে আনন্দ বিলোৱা, কাৰোবাৰ বাবে আতংক আৰু যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰা নহয় । উদযাপন কৰো; কিন্তু নিৰীহ জীৱ-জন্তুৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি নহয় । আমাৰ অলপ সচেতনতাই হয়তো ৰক্ষা কৰিব পাৰে বহু নিৰীহ জীৱৰ জীৱন ।"

লগতে পঢ়ক:আপোনজনৰ পৰা আঁতৰত থকাসকলৰ কাষত ৰাজ্যপাল: সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দীপাৱলীৰ আনন্দ

ফটকাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ১,০৩৯ লৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.