গুৱাহাটীত ৰে'ল বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

গুৱাহাটীত ৰে'ল বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড
ৰে'ল বিভাগৰ বহু সামগ্ৰী জুইত জাহ যায় । আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ ।
Published : February 19, 2026 at 4:01 PM IST
গুৱাহাটী : মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । মালিগাঁৱৰ ৬ নং গেটত এই অগ্নিকাণ্ড । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ সংকেত আৰু দূৰসংযোগৰ বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রৰ পিছফালে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও ৰে'ল বিভাগৰ বহু সামগ্ৰী জুইত জাহ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । প্ৰায় ৬ খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলোৱা হয় । বহু সময় ধৰি প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ অন্তত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু কি কাৰণত জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ।
অৱশ্যে স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰা মতে, ৰে'ল বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । অভিযোগ অনুসৰি কোনো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈ চৌহদত থকা জাবৰ জ্বলাই দিছিল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই । ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে খৰাং পৰিস্থিতিত কম সময়ৰ ভিতৰতে এই জুই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিয়পি পৰে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যায় । যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত জুই বিয়পি পৰে ।
লক্ষণীয়ভাৱে ৰে'ল বিভাগৰ অধীনস্থ সংকেত আৰু দূৰসংযোগৰ বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটোৰ ভিতৰতে আছে শ্ৰেণীকোঠা আৰু আৱাস-নিবাস গৃহ । যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰে ।
