মৰ্মিতা মৰসাহ ! থানাই থানাই পৰিছে এজাহাৰ, বহু বিহু কমিটীয়ে বাতিল কৰিলে কাৰ্যসূচী

মৰ্মিতা মৰসাহ ! থানাই থানাই পৰিছে এজাহাৰ, বহু বিহু কমিটীয়ে বাতিল কৰিলে কাৰ্যসূচী
দিছপুৰ, সোণাৰি, মৰাণহাট... । এজাহাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে ।
Published : April 18, 2026 at 7:14 PM IST
গুৱাহাটী/সৰুপথাৰ/মৰাণ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গান বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰি বিপদত পৰিছে গায়িকা মৰ্মিতা মিত্ৰ । জুবিন গাৰ্গৰ চিৰসেউজ গীত বিকৃত ৰূপত মঞ্চত পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ গান বিকৃত কৰাক লৈ মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া থানাই থানাই দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ।
জুবিন গাৰ্গ অনুৰাগী মঞ্চ আৰু সদৌ অসম যুৱ সংঘৰ এজাহাৰ:
শনিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰৰ মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰে দুখনকৈ এজাহাৰ । জুবিন অনুৰাগী মঞ্চৰ হৈ অজয় ফুকন, বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক, সাংবাদিক হেমন্ত শৰ্মাই শনিবাৰে দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈ মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
এজাহাৰ দাখিল কৰি সংগীত শিল্পী অজয় ফুকনে কয় , "আমি ক্ষমা কৰি দিম পুনৰ একে ভুল কৰিব । মৰ্মিতা মিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত একেই হৈছে । বাঁহী বাঁহী গীতটো যিদৰে বিকৃত কৰিলে তাতকৈ মায়াবিনী গীতটো বেছি বিকৃত কৰিছে । সুৰেই সলাই দিছে । কোনো এগৰাকী শিল্পীৰ এনে অধিকাৰ নাই । জুবিন দাৰ অনুপস্থিতিত কেনেকৈ সুৰ সলনি কৰি গাব পাৰিলে । তাৰ বাবে জবাবদিহি হ'ব লাগিব । তেওঁ অসমৰ ৰাইজক আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰত গৈ ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনায় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"মৰ্মিতা মিত্ৰই অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে অসমীয়া শিল্পীসকলক নিশেষ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাক আমি হ'ব নিদিও । ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় মৰ্মিতা মিত্ৰ । অসমত মৰ্মিতা মিত্ৰ বয়কট হ'ব লাগিব । এইবাৰ কোনো বিহু অনুষ্ঠানত যাতে মৰ্মিতা মিত্ৰই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । যদি সেই ব্যৱস্থা নকৰে আহ্বায়ক সমিতিবোৰৰ জবাবদিহি হ'ব লাগিব ।"
মৰ্মিতাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক:
সংস্কৃতিৰ বিকৃতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি শেহতীয়াকৈ কণ্ঠশিল্পী মৰ্মিতা মিত্ৰই জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ সুৰ আৰু লয় বিকৃত কৰা বুলি চলি থকা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে কোনো লোকেই অসমীয়াৰ জাতীয় সম্পদস্বৰূপ এই গীতসমূহ বিকৃত কৰাটো অনুচিত । ফুকনে কয়,"আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে জুবিন গাৰ্গে যি সৃষ্টি কৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিত মৰ্মিতা মিত্ৰই পৰিৱেশন কৰা যি সুৰ, তাল, লয়, সেই সুৰ, তাল, লয় যিসকল লোকে বিকৃত কৰিব বিচাৰে সেইসকল লোকে এই গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰাটো অনুচিত ।"
মৰ্মিতা মিত্ৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"মৰ্মিতা মিত্ৰ নামৰ যিগৰাকী শিল্পী, তেখেতে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছে, তেওঁক নিমন্ত্ৰণ দিয়া মানুহবোৰ আমাৰ অসমৰে কমিটী । আমাৰ অসমৰ কমিটীসমূহে এটা বিষয়ত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ বহু শিল্পী আছে যিসকল শিল্পীয়ে গীত-মাত তেওঁলোকে গোটেই বিষয়বিলাক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত কৰি নিজকে শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, কণ্ঠশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াসত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে ।"
আনহাতে, সকীয়নি প্ৰদান কৰি সমীৰণ ফুকনে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহ বিকৃত নকৰিবৰ বাবে মই তেওঁলোকক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ । ই আমাৰ জাতিটোৰ সম্পদসমূহক অপমান কৰিব আৰু সেই অপমান কৰাৰ দুঃসাহসটো যেন কোনেও নকৰে । আহিবলগীয়া দিনত এই বিষয়টোৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনতাই দৃষ্টি দিব—সেয়া আশা কৰিছোঁ । এনেকুৱা ধৰণৰ অপসংস্কৃতিবোৰক লৈ জাতীয় জীৱনে অচিন কাঠৰ থোৰা লৈ যাতে বাট নোবোলে সেই সংকল্প ল’বলৈও আমি জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
এজাহাৰ দাখিল যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ:
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃত কৰা পাছতেই থানাই থানাই মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ । ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি আৰক্ষী থানাত মৰ্মিতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ । এজাৰৰ দাখিল কৰি সংগঠনটোৰ জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বই কয়,"আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীতসমূহ পশ্চিমবংগৰ মৰ্মিতা মিত্ৰ নামৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ । আমি সোণাৰি সদৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ ।"
আনহাতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃত কৰা মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ । মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত এজাৰৰ দাখিল কৰি সংগঠনটোৰ মৰাণ আঞ্চলিকৰ নেতৃত্বই কয়,"কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশত মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃত কৰা বাবে মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ । তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃত কৰি এক বেয়া বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । যিগৰাকী শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবী কৰি আমি ন্যায় লাভ কৰা নাই তেনে সময়তে আমি তেওঁৰ গীত বিকৃত হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ । সেয়ে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
আনহাতে, ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাতিল হৈছে মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিহু অনুষ্ঠান । কেইবাখনো বিহু কমিটীয়ে বাতিল কৰিলে মৰ্মিতাৰ বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ চুক্তি । গোলাঘাট আৰু কাজিৰঙাত বিহু সমিতিয়ে ইতিমধ্যে মৰ্মিতা মিত্ৰৰ সৈতে কৰা অনুষ্ঠানৰ চুক্তি বাতিল কৰিছে । মৰ্মিতা মিত্ৰৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছে বৃহত্তৰ পাঞ্জাবাৰী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনেও । ২৭ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিহু সন্মিলনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা বাতিল কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক ।